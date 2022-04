L4 i ryzykowna choroba. Stracisz pieniądze, jeśli weźmiesz na nią zwolnienie lekarskie

Temat L4 na wypalenie zawodowe od miesięcy wywołuje spore zamieszanie. Choć rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) weszła w życie 1 stycznia 2022 r., to wcale nie oznacza, że lekarze mogą wypisywać zwolnienie lekarskie na wypalenie zawodowe. Ministerstwo Zdrowia poinformowało PulsHR.pl, że przygotowania do wprowadzenia w Polsce tej zmiany nadal trwają. I jeszcze trochę potrwają.

Problem wypalenia zawodowego w ostatnich miesiącach wywoływał sporo zamieszania. Nieścisłości z nim związane dotyczyły tego, czy w 2022 roku lekarze mogą już wystawiać zwolnienie lekarskie na wypalenie zawodowe, czy też taki dokument zostanie zakwestionowany przez ZUS.

Prawnicy przestrzegali, że huraoptymizm w tym zakresie jest zupełnie niepotrzebny. Czym innym bowiem jest przyjęcie przez kraje nowej klasyfikacji chorób (ICD-11), a czym innym wejście jej w życie w danym kraju.

Radca prawny Łukasz Kuczkowski z Kancelarii Raczkowski już na początku 2022 roku podkreślał, że w Polsce od tego roku nie będzie jeszcze obowiązywało ICD-11. A dopiero w nim zostało umieszczone wypalenie zawodowe.

Jak wyjaśniał, w naszym kraju ciągle obowiązuje ICD-10, gdyż cały czas trwają prace nad wdrożeniem ICD-11, czyli przede wszystkim tłumaczenia tego dokumentu. Jego zdaniem ICD-11 może wejść w życie najwcześniej w 2024 roku. Natomiast uznanie wypalenia zawodowego za chorobę wymagałoby dodatkowo zmiany prawa.

- W ICD-11 na równi z wypaleniem zawodowym jest traktowany np. stres związany ze zmianą pracy. Uznając więc wypalenie zawodowe za chorobę, musielibyśmy iść dalej i powiedzieć, że jeżeli pracownik obawia się, że straci pracę, to też może z tego powodu dostać L4. Do tego jest cały szereg innych takich stanów - wyjaśniał mec. Kuczkowski.

O wyjaśnienie wszelkich nieścisłości związanych z chorobowym na wypalenie zawodowe poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia. Z otrzymanej odpowiedzi wynika jasno - musimy jeszcze trochę poczekać.

- Jedenasta rewizja Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11) została przyjęta przez państwa członkowskie WHO w maju 2019 roku, a weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Polska, podobnie jak pozostałe państwa, które zobowiązały się do jej stosowania, ma co najmniej 5-letni okres przejściowy na jej wdrożenie - poinformowała PulsHR.pl Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska, naczelnik ds. mediów w Ministerstwie Zdrowia.

Przypomina, że teraz realizowany jest projekt - finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - mający na celu m.in. przetłumaczenie na język polski ICD-11 oraz opracowanie informatycznych narzędzi wspomagających proces korzystania przez polskich użytkowników z tej klasyfikacji. Przewiduje się, że tłumaczenie jedenastej rewizji klasyfikacji ICD zostanie ukończone w przyszłym roku.

- Decyzja o dacie wprowadzenia w życie w Polsce ICD-11 zostanie podjęta po stwierdzeniu, że zostały wprowadzone odpowiednie zmiany prawne, świadczeniodawcy i inne podmioty (takie jak Narodowy Fundusz Zdrowia) będą miały zagwarantowany odpowiedni czas na przygotowanie się do stosowania polskiej wersji ICD-11, a krajowy system informacji medycznej zostanie dostosowany do posługiwania się tą klasyfikacją. Do tego czasu obowiązującą wersją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jest rewizja dziesiąta (ICD-10) - podsumowała Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska.

Zdrowie psychiczne się posypało

O tym, że zdrowie psychiczne pracowników powinno być traktowane na równi ze zdrowiem fizycznym, mówi się od lat. W ostatnim czasie jeszcze głośniej, bowiem pandemia pod tym względem nie miała dla nas litości. Zwiększyła się grupa osób, które przyznają, że borykają się z rożnego rodzaju problemami.

Dane ZUS tylko to potwierdzają. W 2020 roku z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1,5 mln zwolnień lekarskich. To 7 proc. wszystkich elektronicznych zaświadczeń o niezdolności do pracy wystawionych osobom ubezpieczonym w ZUS.

- Zaświadczenia z tytułu chorób psychicznych wystawiliśmy w ubiegłym roku na łączną liczbę 27,7 mln dni absencji chorobowej. To jest 11 proc. ogólnej liczby dni absencji. W stosunku do roku 2019 nastąpił wzrost liczby zaświadczeń z tytułu zaburzeń psychicznych aż o 25 proc. oraz wzrost liczby dni absencji chorobowej o 37 proc. - mówiła prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS podkreśla, że nie tylko nastąpił wzrost liczby zwolnień z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, ale też wydłużyła się przeciętna długość, na jaką wystawiano zaświadczenia lekarskie.

- W 2020 r. wynosiła ona średnio 19 dni, a w 2019 r. było to 17,39 dnia. Aż 63 proc. zwolnień lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania jest wystawiona kobietom, a ponad połowa (58 proc.) wszystkich zwolnień z tytułu zaburzeń psychicznych wystawiona jest osobom w wieku 30-49 lat - dodawała prezes ZUS.

Wśród jednostek chorobowych będących główną przyczyną wystawiania zaświadczeń lekarskich były: reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne, epizod depresyjny oraz inne zaburzenia lękowe.

Wśród głównych grup chorobowych powodujących absencję chorobową w 2020 r. zaburzenia psychiczne są na piątym miejscu – to 11 proc., za ciążą, porodem i połogiem (18 proc.), chorobami układu mięśniowo-szkieletowego (16 proc.), oddechowego (14 proc.) oraz urazami (12 proc.).

- Jednak z całą mocą należy podkreślić, że od lat zaburzenia psychiczne nabierają coraz większego znaczenia, co widzimy w statystykach nie tylko za ubiegły rok. Wynika to nie ze wzrostu liczby przypadków, ale z większej świadomości tych schorzeń, zarówno po stronie lekarzy, jak i pacjentów - podkreślała szefowa ZUS.