Kwietniowe zmiany zrobiły swoje. W danych ZUS widać sporą poprawę

Jak wygląda sytuacja w przypadku ojców? Z danych ZUS, do których dotarła Fundacja Share The Care, wynika że liczba ojców na rodzicielskim niemal potroiła się. W ubiegłym roku z urlopu rodzicielskiego skorzystało 3,7 tys. ojców, natomiast od stycznia do lipca 2023 roku z tego rozwiązania skorzystało 9,6 tys. panów.

Przypomnijmy, w kwietniu 2023 roku pracownicy zyskali prawo do 41 tygodni urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie. Do tej pory urlop rodzicielski wynosił 32 tygodnie. Zaś w przypadku ciąży mnogiej urlop rodzicielki od 26 kwietnia wynosi 43 tygodnie. Przed wejściem przepisów taki urlop liczył 34 tygodnie.

Co ważne, część tego urlopu - 9 tygodni dla każdego z rodziców – jest nieprzenoszalna. W praktyce oznacza to, że każde z rodziców będzie mogło skorzystać maksymalnie z 32/34 tygodni tego urlopu. Celem tego rozwiązania jest zachęcenie ojców do korzystania z przysługującego im prawa do urlopu rodzicielskiego.

Zbyt niski zasiłek może zniechęcać ojców do urlopu rodzicielskiego

Problemem może być jednak odpłatność za ten okres – nowe przepisy zmieniły wysokość zasiłków związanych z rodzicielstwem. I to one, zdaniem niektórych ekspertów, mogą wpływać na niską popularność tego urlopu.

Zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego jest na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jednak w razie złożenia przez pracownicę stosownego wniosku w terminie nie później niż 21 dni po porodzie miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego wyniesie 81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Z kolei ojcu dziecka za okres nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu przysługuje zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Według Karoliny Andrian, prezeski Fundacji Share the Care wysokość zasiłku na poziomie 70 proc. jest zdecydowanie za niska.

- Z doświadczeń krajów z długą historią urlopów dla ojców wiemy, że kwestia wysokości zasiłku ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia tej polityki. Kryzys finansowy w 2008 roku i konieczność oszczędności zmusił rząd Islandii do zmniejszenia wysokości zasiłku za urlop rodzicielski. Skutek był taki, że kobiety mimo obniżenia zasiłku wciąż korzystały z urlopu, natomiast liczba ojców na urlopach rodzicielskich spadła. Korzystanie przez ojców z prawa do urlopu jest silnie skorelowane z wysokością zasiłku. Wynika to z tego, że kulturowo mężczyźni są socjalizowani do roli osoby odpowiedzialnej za finansowe utrzymanie rodziny oraz najczęściej zarabiają w rodzinie więcej niż ich partnerki. Dlatego tak ważne jest zapewnienie regulacji, która zabezpiecza wysokość zasiłku. Obecny zapis na poziomie 70 proc. tego warunku nie spełnia – komentuje Andrian.

Wysokość zasiłku nie jest największą barierą. Potrzebna jest zmiana mentalności

Warto jednak podkreślić, że nie tylko aspekt finansowy ma znaczenie. Istotne są także stereotypy wynikające z tradycyjnego modelu rodziny. Mężczyznom wciąż trudno się przyznać, że chcą partycypować w opiece nad dzieckiem. Obawiają się także reakcji otoczenia. Potwierdzają to wyniki badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego - aż 60 proc. ojców spodziewa się nieprzyjaznej reakcji przełożonego na informację o planowanym urlopie rodzicielskim.

- Panowie obawiają się nieprzyjemnych komentarzy ze strony kolegów czy deprecjonowania ich roli jako mężczyzn w społeczeństwie. Dlatego też czas najwyższy skończyć z tego rodzajem stereotypem, gdyż dla rozwoju dziecka bardzo ważny jest udział obojga rodziców. Zaangażowanie ojca to nie "pomoc" dla matki w opiece nad dzieckiem tylko wypełnianie jego roli rodzicielskiej, z tytułu której ponosi pełną odpowiedzialność – podkreśla Katarzyna Siemienkiewicz.

Również wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha uważa, że wysokość zasiłku nie jest największą barierą, jeśli chodzi o korzystanie ojców z urlopów rodzicielskich. Zdecydowanie większy wpływ na podejmowane decyzje ma sytuacja zawodowa panów. Jest to widoczne w statystykach urlopów tacierzyńskich.

- Panowie nawet tych urlopów nie wykorzystują, chociaż są one 100-procentowo płatne. To też się bardzo zmienia. Na przestrzeni ostatnich kilku lat ojcowie coraz chętniej korzystają z tego urlopu - mówi Barbara Socha w rozmowie z PulsHR.pl.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl