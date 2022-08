Kwalifikacje? Standardy? W Polsce pogrzebami może zajmować się każdy

Przedsiębiorca, który będzie chciał prowadzić działalność w branży pogrzebowej, będzie musiał dokonać wpisu do rejestru. Zdaniem ekspertów z sektora oprócz opłaty za wpis przepis ten niewiele zmieni.

Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma zastąpić ustawę z 1959 r. Gdy nowe prawo wejdzie w życie, osoba prowadząca w sektorze funeralnym działalność będzie musiała dokonać wpisu do rejestru. Obecnie nie ma takiego obowiązku - przedsiębiorcą pogrzebowym może być każdy.

- Przepis w praktyce niewiele zmieni, bo zarejestrowanie działalności nie będzie szczególnym wyzwaniem – mówi w rozmowie z serwisem prawo.pl Krzysztof Wolicki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

- Trzeba będzie po prostu wnieść opłatę, a działalność nadal będzie mógł prowadzić każdy, bo w przepisie dotyczącym wymogów mowa jedynie o dysponowaniu chłodnią lub odpowiednimi pomieszczeniami, nie wskazano tu, na jakiej podstawie. Wystarczy więc takie pomieszczenie podnajmować np. od zakładu usług komunalnych, co zresztą jest powszechną praktyką zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzie często jest jedno miejsce przystosowane do przechowywania zwłok - podkreśla.

Jak podaje serwis Prawo.pl, według przepisów rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności w branży pogrzebowej jest:

- złożenie nieprawdziwego oświadczenia przy wpisie do rejestru,

- niespełnianie wymienionych wyżej wymagań co do dysponowania odpowiednimi pomieszczeniami,

- nieusunięcie nieprawidłowości

-nieprowadzenie ewidencji zwłok i szczątków przekazanych do spopielenia.

Nie ma jednak żadnych wymogów w kwestii kwalifikacji czy niekaralności.

- Taki przepis nie sprzyja wysokim standardom. W innych krajach regulacje dotyczące tego typu działalności są dużo bardziej restrykcyjne - w Austrii wymaga się licencji i zdania egzaminu, w Niemczech natomiast liczba zakładów musi być proporcjonalna do liczby mieszkańców. U nas - z tą ustawą, czy bez - żadnych konkretnych wymogów nie będzie - komentuje dla prawo.pl Krzysztof Wolicki.

Na ten aspekt zwracała uwagę Polska Izba Branży Pogrzebowej. Jak podkreślono, nie tylko przedsiębiorcom brakuje kompetencji. Pracownicy zatrudniani są najczęściej na umowy cywilnoprawne, w momentach kiedy jest na nich większe zapotrzebowanie. Według szacunków Izby w sektorze funeralnym pracuje obecnie około 100 tys. osób, z czego ponad połowa zatrudnianych jest doraźnie, często nawet bez żadnych umów.

- Dzisiaj wiele podmiotów z branży pogrzebowej nie zatrudnia na stałe pracowników, a bazuje jedynie na tzw. pracownikach „dorywczych”. Z taką sytuacją spotykamy się nawet w 7 na 10 funkcjonujących firm, w obrębie jednego powiatu - wylicza Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Według Czyżaka sytuacja taka to nie tylko ujma dla systemu ubezpieczeniowo-podatkowego, ale też źródło różnego rodzaju zagrożeń wynikających z braku do-świadczenia i kompetencji pracowników, którzy ukierunkowani są tylko na wykonanie konkretnego zlecenia bez jakiegokolwiek wychodzenia poza jego ramy.

- Taka sytuacja miała nagminnie miejsce w czasie pandemii COVID -19. Wtedy mieliśmy często do czynienia, że właśnie przygodnie zatrudniani pracownicy do przeprowadzenia pogrzebu, po jego zakończeniu, kompletnie bez żadnej dezynfekcji i przebrania wracali do swoich domów, a następnego dnia, w tych samych niezdezynfekowanych strojach pojawiali się w pracy - przypomina Robert Czyżak.