Kwalifikacje ratowników wodnych za mało precyzyjne. Jest pismo do ministra

Przypomnijmy, z początkiem czerwca został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych autorstwa MSWiA.

Dokument w swoim założeniu precyzuje, że ratownik wodny posiada co najmniej jedną kwalifikację przydatną w ratownictwie wodnym. Dodatkowo - jak wskazali autorzy projektu - projektowana delegacja ustawowa dla ministra SWiA umożliwi wydanie przepisów określających inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, oraz wskazanie rodzaju dokumentów potwierdzających posiadanie takich kwalifikacji.

Pewne wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich budzi fakt szeroko określonych w nowelizacji „innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym”, które zostaną dookreślone w przepisach rozporządzenia.

- Projektowane „inne kwalifikacje” to, miedzy innymi kwalifikacje: uprawniające do kierowania statkami na wodach śródlądowych oraz kwalifikacje do uprawiania turystyki wodnej, kwalifikacje w żegludze morskiej, takie jak: świadectwa i patenty w żegludze śródlądowej, uprawnienia motorowodne, świadectwa i dyplomy w żegludze morskiej, obsługi urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego, używanego w radiokomunikacji lotniczej, morskiej i żeglugi śródlądowej, czy też kwalifikacje do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Rzecznik Praw Obywatelskich nie podważa faktu, iż korespondują one z rodzajem zadań wykonywanych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, ale niewątpliwie nie dotyczą wszystkich obszarów wodnych takich jak pływalnie i inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o określonej powierzchni - czytamy w stanowisku Stanisława Trociuka, zastępcy rzecznika praw obywatelskich skierowanym do MSWiA.

Zatem zaniepokojenie rzecznika budzi to, że aktualna definicja ratownika wodnego nie wskazuje, ile innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym powinien on mieć, a pojęcie „innych kwalifikacji” przydatnych w ratownictwie wodnym nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa.

- Nie jest również wyjaśnione, jaki ma być ich zakres i czy mogą to być kwalifikacje wynikające z rozszerzonego szkolenia w stosunku do tych umiejętności, które zostały uzyskane w ramach kursu podstawowego ratownictwa medycznego (kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy) - dodaje Trociuk.

Jak dodaje, z dotychczasowej praktyki wynika, że inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym są bardzo istotne w wykonywaniu profesjonalnego ratownictwa wodnego. - Brak takich kwalifikacji uniemożliwia wykonywanie podstawowych zadań ustawowych przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, określonych ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Tym samym brak takiej regulacji w istotny sposób wpływa na obniżenie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych - argumentuje zastępca RPO. W praktyce, jak podnosi, nie ma prawie żadnych uprawnień odnoszących się do ratowników pracujących na pływalniach oraz na wodach otwartych z użyciem specjalistycznego sprzętu, a to właśnie pływalnie kryte, odkryte i parki wodne stanowią większość obiektów kąpielowych w Polsce. Zastępca RPO Stanisław Trociuk zwrócił się więc do ministra Mariusza Kamińskiego o ponowne rozważenie projektowanej definicji „innych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym”, jak również o przekazanie projektowanych aktów do zaopiniowania w pierwszej kolejności zarządowi WOPR.