Kurierzy uderzają w Ubera, Glovo i Wolta. "Awangarda uśmieciowienia rynku pracy"

"Widzimy, że pracownicy i pracownice w branżach platformowych pozbawieni są większości praw, które powinny im przysługiwać w zgodzie z polskim kodeksem pracy. Przy bierności instytucji naszego państwa rozwija się system nieuregulowanej eksploatacji pracowników, inspirowany praktykami międzynarodowych korporacji. Mamy prawo obawiać się, że firmy takie jak Uber, Glovo, Wolt stanowić będą awangardę uśmieciowienia rynku pracy. Ich rozwiązania stanowią inspirację dla dalszego uelastycznienia i prekaryzacji siły roboczej w Polsce. Dalszą degradację warunków zatrudnienia obserwujemy już na przykładzie aplikacji Tikrow, specjalizującej się w zarządzaniu pracownikami „na jeden dzień”. Widzimy jak „uberyzacja” zaczyna pojawiać się w handlu i gastronomii, a niedługo może objąć także inne sektory. Model platformowy oznacza brak prawa do uzwiązkowienia, płatnego urlopu, stałej stawki godzinowej, stałej liczby godzin pracy czy przewidywalności wynagrodzenia, a także niższą emeryturę w przyszłości, brak prawa do urlopu macierzyńskiego i chorobowego" - piszą autorzy manifestu.

Analiza negatywnych zmian i apel o zmiany w prawie

W manifeście znalazła się analiza negatywnych społecznie skutków modelu platformowego oraz żądania konkretnych zmian - przede wszystkim przyznania pracownikom platformowym podstawowych praw wynikających z kodeksu pracy.

Manifest został przygotowany we współpracy z pracownikami akademickimi z UW, SGH i UWr oraz organizacją pozarządową "Instytut Spraw Publicznych" i zyskał poparcie Prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Jak wyjaśniają autorzy manifestu, odbiorcą jego treści jest polski rząd. Zauważają, że dotychczas politycy ugrupowań rządzących nie poparli w europarlamencie projektu mającego na celu zapewnienie pracownikom platformowym umów o pracę w całej Unii.

" Rząd przez lata pozwalał korporacjom platformowym swobodnie nadużywać swojej pozycji, tworząc zagrożenia dla pracowników. Dotychczas politycy zainteresowani byli jedynie tym, żeby platformy objęte były regulacjami podatkowymi przynoszącymi przychody do budżetu, natomiast w zakresie poprawy warunków pracy i ochrony praw społecznych nie podejmowali żadnych inicjatyw. Uważamy, że ten błąd można naprawić. Domagamy się poprawy warunków zatrudnienia w branży platformowej już teraz i wyrównania ich do poziomu obowiązującego w innych sektorach. Polski rząd powinien zdecydowanie poprzeć procedowany w Unii Europejskiej projekt Dyrektywy w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych w kształcie najbardziej korzystnym dla pracowników. Następnie parlament powinien wprowadzić nowe przepisy do polskiego prawa najszybciej jak to możliwe" - czytamy.

Prace nad uregulowaniem pracy na platformach już trwają

Parlament Europejski pracuje nad przepisami regulującymi zasady pracy poprzez platformy internetowe. Chce ukrócić proceder fikcyjnego zatrudniania i wykorzystywania luk w prawie do omijania podstawowych praw pracowników. Zmiany mają dotyczyć około 28 milionów ludzi w Europie, którzy zarabiają w ten sposób. To m.in. dostawcy jedzenia, taksówkarze, programiści czy twórcy treści internetowych i osoby sprzątające. Ich liczba w najbliższych latach będzie rosła. Eksperci prognozują, że w 2025 r. zarabiających za pośrednictwem platform internetowych będzie już 43 mln.

Na ten galopujący wzrost zainteresowania pracą platformową złożyło się wiele czynników. Pierwszym jest postępująca cyfryzacja i rozwój technologiczny. Ale też chęć ograniczenia kosztów prowadzenia działalności czy zwiększenie elastyczności pracy. Swoje zrobiła również pandemia, która zamknęła ludzi w domach i utrudniała zarabianie w tradycyjny sposób oraz napływ ukraińskich uchodźców, którzy by zarobić na życie w kraju, do którego uciekli przed wojną, chwytali się każdego dostępnego zajęcia.

