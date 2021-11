Kurierzy idą do sądów i wygrywają. Czeka nas fala pozwów

Niemiecki federalny sąd pracy wydał orzeczenie, w którym stwierdza, że platforma, która oferuje usługę polegającą na dostarczeniu posiłków, powinna zapewnić kurierom niezbędne do wykonywania narzędzia, czyli rowery oraz telefony.

Sąd wskazał, że platforma jest zobowiązana do dostarczenia sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków (fot. Pixabay)

Sprawę wniósł kurier rowerowy Philipp Schurk, który pozwał platformę dostawczą Lieferando żądając, aby ta dostarczyła mu niezbędnych narzędzi do pracy.

Sąd wskazał, że platforma jest zobowiązana do dostarczenia sprzętu (rower, smartfon) lub wypłaty ekwiwalentu za używanie prywatnych narzędzi przez pracownika.

Barbara Surdykowska komentując wyrok niemieckiego sądu podkreśla, że wyroki tego typu pokazują wyraźną tendencję do uznawania osób wykonujących pracę poprzez platformy za pracowników.

Kurier rowerowy Philipp Schurk pozwał platformę dostawczą Lieferando (niemiecka spółka „córka” holenderskiego Just Eat Takeaway) do sądu żądając, aby dostarczyła mu niezbędnych narzędzi do pracy.

Platforma tłumaczył, że kurierzy rowerowi mieli już wcześniej prywatne rowery i smartfony, a co za tym idzie nie byli „znacząco obciążeni” koniecznością korzystania z własnego sprzętu. Ponadto firma oferowała kurierom kupon na naprawę roweru o wartości 0,25 euro za przepracowaną godzinę. Bony musiały zostać wykorzystane w wybranym przez firmę warsztacie naprawczym.

Jak podkreślał w uzasadnieniu sąd, praktyka w sposób nieuzasadniony szkodzi kurierom Lieferando, którzy ponoszą ryzyko uszkodzenia sprzętu roboczego. Sąd wskazał, że platforma jest zobowiązana do dostarczenia sprzętu (rower, smartfon) lub wypłaty ekwiwalentu za używanie prywatnych narzędzi przez pracownika.

– To mocny i przełomowy sygnał do ustanowienia uczciwych i równych warunków pracy w branży – wyjaśniał Freddy Adjan, wiceprzewodniczący Niemieckiego Związku Żywności i Gastronomii NGG.

Barbara Surdykowska z biura eksperckiego KK NSZZ Solidarność komentując wyrok niemieckiego sądu podkreśla, że wyroki tego typu pokazują wyraźną tendencję do uznawania osób wykonujących pracę poprzez platformy za pracowników.

- Dlatego, aby sytuację uporządkować, Komisja Europejska podjęła inicjatywę mającą na celu przedstawienie projektu dyrektywy dotyczącej zatrudniania poprzez platformy internetowe. W stanowisku Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych podkreśla się, że konieczne jest wprowadzenie wyraźnego domniemania, że osoba wykonująca pracę poprzez platformę jest pracownikiem (a co za tym przysługują jej takie same standardy dotyczące na przykład urlopów wypoczynkowych, zasad rozwiązywania umowy itp. jak innym pracownikom). Platforma mogłaby natomiast wskazać, że w konkretnym przypadku nie zachodziło podporządkowanie, a co za tym idzie nie istnieje relacja pracownik pracodawca – dodaje. Jak zauważa Sławomir Adamczyk z biura branżowo-konsultacyjnego KK NSZZ Solidarność, regulacje powinny także powstać w Polsce. – W Polsce też potrzebujemy regulacji prawnych wyraźnie wskazujących na pracowniczy status osób zatrudnionych poprzez platformy internetowe. Ale równocześnie związki zawodowe muszą podjąć zdecydowane i aktywne działania w celu organizowania i reprezentowania tych osób. Zwracam uwagę, że mamy już pierwsze przypadki spontanicznych quasi strajków kurierów w Gdańsku – dodaje.

