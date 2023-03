Które państwo najbardziej sprzyja rodzicom? Możesz się zdziwić

Z wyliczeń The World Policy Analysis Center wynika, że od 1995 do 2022 r. potroił się odsetek krajów zapewniających ojcom płatny urlop rodzicielski, z 24 do 63 proc. Które kraje i na jakich zasadach oferują wsparcie dla młodych rodziców?

Wysokość zasiłku waha się od zera do 100 procent wynagrodzenia. Jak podkreślają autorzy raportu, jednym z ciekawszych wniosków jest to, „że aby samo istnienie prawa do urlopu przełożyło się efektywnie na gotowość skorzystania z tej formy pomocy, wynagrodzenie za urlop zazwyczaj musi wynosić 50 procent pensji. W niektórych krajach, gdzie obowiązują niskie stawki wynagrodzenia za urlop macierzyński, pracodawcy oferują dodatkowe świadczenia wykraczające poza wymiar ustawowo przysługującego wynagrodzenia, co w przyszłości może stać się normą rynkową”.

Z opublikowanego w 2022 roku raportu kancelarii Dentons „Global Family Leave and Pay Snapshot” wynika, że najrzadziej spotykanym rodzajem urlopu jest współdzielony urlop rodzicielski. Urlop macierzyński, który występuje we wszystkich przebadanych przez firmę krajach, przybiera różne formy długości – od miesiąca do maksymalnie roku. Coraz popularniejszy urlop ojcowski w wielu krajach nie występuje lub występuje w niewielkim wymiarze. Najdłuższym typem urlopu jest urlop rodzicielski współdzielony, który w wielu krajach wynosi ponad 2 lata.

Polski system urlopowy wyróżnia się na tle innych krajów Europy najdłuższym urlopem macierzyńskim i jednym z najdłuższych płatnych urlopów adopcyjnych.

Urlop macierzyński przysługuje matce oraz ojcu dziecka (w zakresie, w jakim nie został wykorzystany przez kobietę). Jest to niezbywalne prawo przysługujące każdej pracownicy, która urodziła potomka, bez względu na to, na podstawie jakiej umowy o pracę jest zatrudniona. Z takiego rodzaju urlopu można skorzystać również przy adopcji lub przysposobieniu dziecka (urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego).

To, ile trwa urlop macierzyński, zależy od tego, kto z niego korzysta oraz ile dzieci było urodzonych podczas jednego porodu. Może wynieść:

20 tygodni – po urodzeniu jednego dziecka,

31 tygodni – po urodzeniu dwojga dzieci przy jednym porodzie,

33 tygodnie – po urodzeniu trojga dzieci przy jednym porodzie,

35 tygodni – po urodzeniu czworga dzieci przy jednym porodzie,

37 tygodni – po urodzeniu pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Taki sam wymiar przysługuje w przypadku urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Przy przysposabianiu dziecka nie może trwać dłużej niż do dnia ukończenia przez nie 7. roku życia lub 10., jeśli chodzi o dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Minimalny wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego wynosi dziewięć tygodni.

Z urlopu macierzyńskiego może skorzystać pracownica już w czasie ciąży, ale wówczas na swój wniosek ma możliwość podjęcia maksymalnie sześciu tygodni przed przewidywaną datą porodu. Po pojawieniu się dziecka przysługuje jej wówczas urlop macierzyński w niewykorzystanym dotychczas wymiarze. Jeśli w trakcie ciąży nie korzystano z urlopu macierzyńskiego, jego pierwszym dniem będzie dzień porodu.

Zatrudniona ma prawo zrezygnować z jego części, jeśli wykorzysta 14 tygodni urlopu macierzyńskiego i wróci później do pracy. Pozostałą część może przejąć ojciec dziecka.

Urlop rodzicielski jest przeznaczony na sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem i na wychowywanie go. Można z niego skorzystać po urlopie macierzyńskim i po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Należy wystąpić z pisemnym wnioskiem o jego udzielenie. Przyznawany jest w maksymalnie czterech częściach, po osiem tygodni każda. Urlop rodzicielski trwa 32 tygodnie (w przypadku bliźniaków - 34 tygodnie).

Urlop wychowawczy może trwać do 36 miesięcy i przysługuje pracownicom i pracownikom, którzy mają co najmniej półroczny staż zatrudnienia. Mają na niego czas do ukończenia przez dziecko 6. roku życia. Dla uzyskania urlopu wychowawczego trzeba złożyć wniosek co najmniej 21 dni przed planowanym skorzystaniem z niego.

W ramach urlopu wychowawczego rodzice mogą też opiekować się dzieckiem równocześnie albo na przemian i dzielić wymiar tego urlopu na maksymalnie pięć części. Pierwsza przypada po urlopie macierzyńskim, a kolejne można wykorzystać jeszcze przez pięć lat, czyli do czasu, aż dziecko ukończy 6. rok życia.

Zasady udzielania i wykorzystywania urlopu ojcowskiego są uregulowane w Kodeksie pracy. Ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo

do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Dyrektywa work-life balance wprowadzi duże zmiany w urlopach

Wiele zmienią unijne przepisy wprowadzające do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę work-life balance.

Jedną z ważniejszych zmian jest wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego z 32 do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) oraz z 34 do 43 tygodni (w przypadku urodzenia co najmniej 2 dzieci przy jednym porodzie).

Urlop, jak dotychczas, ma przysługiwać obojgu pracownikom – rodzicom dziecka, z tym że każde z nich ma mieć wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z całego wymiaru urlopu i nie będą mogli oni przenieść tego prawa na drugiego z pracowników – rodzica dziecka.

Na początku lutego Ustawa nowelizująca m.in. przepisy Kodeksu pracy w celu wdrożenia do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy work-life balance została przyjęta przez Sejm. Ustawa została skierowana do Senatu. Następnie ponownie trafi – z ewentualnymi poprawkami – do Sejmu. W razie odrzucenia poprawek senackich – jak stało się w ostatnim czasie z większością zaproponowanych zmian do nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej – Sejm skieruje ustawę do podpisu prezydenta. Wejście w życie przepisów ma zaś nastąpić w terminie 21 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy na świecie

Ze wspomnianego raportu „Global Family Leave and Pay Snapshot” wynika, że polskie regulacje są jednymi z bardziej przychylnych dla rodziców.

Do krajów oferujących uprawnienia do urlopów rodzicielskich w najwyższym wymiarze należą:

Finlandia, Hiszpania, Holandia, Norwegia i Słowacja, które zapewniają najdłuższy urlop ojcowski, płatny na poziomie ponad 50 procent,

Polska, Chile i Słowacja zapewniają najdłuższy urlop macierzyński, płatny na poziomie ponad 50 procent,

Polska, Finlandia, Japonia, Rumunia i Niemcy zapewniają najdłuższy urlop adopcyjny, płatny na poziomie ponad 50 procent.

Zdecydowanie najmniej przychylne przepisy obowiązują w Stanach Zjednoczonych. Jak się okazuje, tylko tu i w Papui-Nowej Gwinei nie ma w ogóle płatnego urlopu macierzyńskiego.

Prawo federalne w USA nie przewiduje takiej możliwości, jednak poszczególne stany mogą tutaj wprowadzić własne regulacje. Najlepiej sytuacja wygląda w Nowym Jorku, gdzie kobiety mogą liczyć na 12 tygodni urlopu płatnego w wymiarze 66 proc. 3 stany oferują 12-tygodniowy urlop macierzyński z niewielką częścią wynagrodzenia. 25 innych stanów przewiduje 12 tygodni bezpłatnego urlopu, niezależnie od wielkości firmy. W pozostałych stanach (dokładnie w 12) kobiety korzystają z 12-tygodniowej ochrony stanowiska (nie wracają wtedy do pracy, ale nie otrzymują też wynagrodzenia). Takie rozwiązanie dotyczy jednak pracowników dużych przedsiębiorstw z co najmniej 12-miesięcznym stażem pracy.

Zgodnie z niemieckim prawem tamtejszym mamom przysługuje około 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Wymagane jest, aby jeszcze przed porodem pracownica wykorzystała z niego minimum 6 tygodni.

We Francji urlop macierzyński dzieli się na przedporodowy i poporodowy. Czas jego trwania jest zależny od liczby posiadanych dzieci. Przy pierwszym i drugim dziecku mama może skorzystać z 6 tygodni urlopu przedporodowego oraz 10 tygodni następujących po nim. Kobieta, która spodziewa się trzeciego dziecka, ma z kolei prawo do 26 tygodni – 8 przed porodem i 18 po nim.

W Wielkiej Brytanii mamy wracają do pracy po 52 tygodniach wolnego. Warto zaznaczyć, że jedynie 39 z nich jest w pełni płatne. Następnie kobiecie przysługuje około 140 funtów tygodniowo.

W szwedzkich rodzinach zarówno mama, jak i tata mogą jednocześnie przebywać z dzieckiem na urlopie. Oprócz 240 dni płatnego wolnego rodzice otrzymują dodatkowy miesięczny zasiłek. Mamy i ojcowie skorzystają z urlopu do 8. roku życia dziecka, zaś przysługujący im zasiłek otrzymują do 16. roku życia.

Jak kształtuje się długość urlopu ojcowskiego? Z wyliczeń The World Policy Analysis Center wynika, że od 1995 do 2022 r. potroił się odsetek krajów zapewniających ojcom płatny urlop rodzicielski. 27 lat temu takich państw było 24 proc., dziś jest to 63 proc.

W Hiszpanii po urodzeniu dziecka oboje rodzice mają takie samo prawo do czterech miesięcy płatnego urlopu. W Szwecji, mimo że domyślnie urlop macierzyński wynosi 14 tygodni, a ojcowski tylko 2 tygodnie, rodzicom przysługuje możliwość skorzystania z urlopu współdzielonego, który może trwać aż 77 tygodni.

