Kto jest chroniony przez zwolnieniem grupowym? Są problemy z nowymi przepisami

Mimo że nasz rząd nad wdrożeniem dwóch unijnych dyrektyw pracuje już kilkanaście dobrych miesięcy, nadal nie wszystkie zawarte w projekcie przepisy są jasne. Prawnicy mają wątpliwości co do rozwiązań dotyczących zwolnień grupowych. Którzy pracownicy będą chronieni przed zwolnieniami grupowymi? (Fot. Shutterstock)

Wprowadzenie unijnego prawa tzw. ustawy work-life balance, które jest w toku, już powoduje spore zamieszanie na polskim rynku pracy.

Jak podaje portal Prawo.pl, prawnicy zgłaszają swoje wątpliwości co do zaproponowanych w projekcie zapisów dotyczących zwolnień grupowych.

Ich zdaniem są one niejasne i wymagają dalszego doprecyzowania.

Zgodnie z projektem ustawy o work-life balance w okresie objęcia szczególną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca będzie mógł jedynie wypowiedzieć dotychczasowe warunki pracy i płacy w kilku konkretnych przypadkach.

Taka możliwość dotyczyć będzie pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, pracownicy w ciąży, pracownika od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego albo jego części, urlopu rodzicielskiego albo jego części, urlopu ojcowskiego albo jego części oraz urlopu opiekuńczego – do dnia zakończenia tego urlopu.

Zapis rozszerzył się o pięciodniowy urlop opiekuńczy, który mają wprowadzić do polskiego prawa wskazane przez unię zmiany.

Zdaniem Łukasza Kuczkowskiego, radcy prawnego i partnera w kancelarii Raczkowski, takie zmiany z praktycznego punktu widzenia nie mają większego znaczenia. Bowiem przeprowadzenie zwolnień grupowych jest procesem rozciągniętym w czasie, zajmuje dużo dłużej niż pięć dni.

- Na początkowym etapie musimy ustalić kryteria osób do zwolnienia, zawieramy porozumienie ze stroną społeczną, a dopiero potem wręczane są wypowiedzenia. Ochrona osób na urlopie opiekuńczym nic nie da. Bo proces wręczania wypowiedzeń umów o pracę trwa od kilku do kilkunastu dni, więc pracodawca nawet jeżeli nie wręczy wypowiedzenia jednego dnia, to zrobi to w następnym tygodniu - w rozmowie z Prawo.pl wyjaśnia mec. Łukasz Kuczkowski.

Druga sprawa, na którą zwracają uwagę eksperci, z którymi rozmawiało Prawo.pl, to zmiana ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W nowej wersji w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży, pracownikiem w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu opiekuńczego z powodu odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy i rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia, pracodawca będzie musiał udowodnić, że przy wypowiadaniu dotychczasowych warunków pracy i płacy kierował się innymi powodami. Czytaj więcej: Szykuje się poważne tąpnięcie na rynku pracy w Polsce Choć przepis został już przeredagowany (po uwagach zgłoszonych przez Pracodawców RP), to nadal budzi wątpliwości. Zdaniem mec. Łukasza Kuczkowskiego, z którym rozmawiało Prawo.pl, nadal nie wiadomo, komu i co pracodawca ma udowadniać. Bowiem w sytuacji, której dotyczy ten przepis, nie ma mowy o żadnym postępowaniu sądowym. Wyjaśnia, że chroniony pracownik ma czas do połowy okresu wypowiedzenia do podjęcia decyzji, czy przyjmuje zmienione warunki pracy i płacy, czy nie. W przypadku ich odrzucenia dochodzi do rozwiązania umowy o pracę. A odrzucając nowe warunki, pracownik nie odwołuje się od wypowiedzenia zmieniającego. Nie powoduje to zatem wszczęcia postępowania sądowego. Zobacz naszą najnowszą Moc opinii" o zmianach na rynku pracy

