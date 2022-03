Księgowe apelowały o to od tygodni. Zmiany właśnie weszły w życie

Od dziś, 10 marca, obowiązują nowe, dłuższe terminy ewidencyjne i sprawozdawcze. Księgowe i przedsiębiorcy apelowali o tę zmianę od tygodni. Dziś też weszła w życie tzw. "łatka na Polskim Ładzie", która przenosi na płaszczyznę ustawową mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Autor: KDS

• 10 mar 2022 15:48





Od 10 marca obowiązują dwie ważne zmiany w prawie (fot. PTWP)

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych dotyczy:

- jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;

- sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;

- podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Od czwartku obowiązuje również zmiana w prawie dotycząca przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Zgodnie z nowelizacją ustawy, płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Dodatkowo uregulowany został mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

Jak na blogu HR w szpilkach tłumaczy jego założycielka Monika Smulewicz, nowe rozwiązanie sprowadza się do przedłużenia płatnikom terminu pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, ale tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021 r. Nowe zasady mają zastosowanie do przychodów osiąganych w 2022 r. w wysokości do 12 800 zł miesięcznie.

Z kolei przedłużenie terminów, ma zastosowanie do zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody z tytułu m.in. stosunku służbowego, stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy, a także niektórych umów zlecenia.

