Ksiądz, rodzic, pracodawca - zmiana w ZUS dotknie każdego. Już od nowego roku

Do 30 grudnia 2022 roku każdy płatnik składek, który nie ma konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, musi je założyć. Od nowego roku posiadanie aktywnego profilu na PUE będzie już ustawowym obowiązkiem dla wszystkich, zarówno tych, którzy opłacają składki sami za siebie lub za innych, jako płatnicy ich składek.

- Obowiązek założenie konta na PUE ZUS dotyczy między innymi osób, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, jak również duchownych czy rodziców zatrudniających nianie. W razie niedopełnienia tego obowiązku ZUS założy profil PUE za płatnika, jednak to płatnik będzie musiał przekazać do ZUS swój adres elektroniczny. ZUS ma na to czas do 31 stycznia 2023 roku – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jak założyć profil na PUE ZUS?

Profil na PUE ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. Aby zarejestrować i potwierdzić indywidualne konto na Platformie, trzeba mieć skończone 13 lat. Taki profil możemy założyć samodzielnie. Wystarczy wejść na stronę www.zus.pl i na górze strony kliknąć przycisk "zarejestruj w PUE". Następnie wybieramy metodę rejestracji. Żeby móc korzystać z profilu PUE ZUS, po jego założeniu trzeba potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić m.in. przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, w trakcie e-wizyty, osobiście w placówce ZUS.

Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa innej osobie np. księgowej lub pracownikowi biura rachunkowego. Pełnomocnictwo można przekazać w formie elektronicznej – przez PUE ZUS na formularzu ZUS PEL lub w formie papierowej do placówki ZUS (pocztą lub osobiście). Przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, system automatycznie przypisze rolę płatnik do konta PUE ZUS, o ile dane w zakładanym profilu będą takie same jak te, które były podane w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).