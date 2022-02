Krytyczne słowa pod projektem ustawy covidowej. "Powinna trafić do kosza"

Skrajnie krytyczne opinie padły z ust posłów biorących udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia. Procedowana jest na nim ustawa covidowa, która nakłada na pracowników obowiązek cotygodniowych testów oraz wprowadza groźbę kar finansowych dla osób, które są potencjalnym źródłem zakażenia. - Założenia tej ustawy są nie do zaakceptowania, a miejscem, do którego powinna trafić nie jest Sejm, a kosz na śmieci - komentowali rozemocjonowani posłowie.

Posłowie biorący udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia nie żałowali gorzkich słów, skierowanych do pomysłodawców zaproponowanych rozwiązań.

- Ustawa powinna trafić do kosza. To nie są słowa wypowiadane tylko przez opozycje, ale też przez posłów Prawa i Sprawiedliwości - grzmiał poseł Lewicy Jan Szopiński. Przestrzegał, że zawarte w niej przepisy nie tylko wprowadzą podziały w miejscach pracy, ale też skonfliktują pracowników między sobą oraz pracodawców z pracownikami.

- Ta ustawa spowoduje: po pierwsze, masowy paraliż punktów, w których trzeba będzie dokonywać testów. Po drugie, spowoduje załamanie systemu badań diagnostycznych w szpitalach. Po trzecie, nastąpi paraliż gospodarki, urzędów administracji publicznej, bo wszyscy będą szukali z jednej strony donosicieli, a z drugiej będą donosili wzajemnie na siebie. Wiązać się będzie z ponoszeniem ogromnych kosztów przez administrację publiczną - dodawał.

Słów krytyki nie żałował również poseł Lewicy Marek Rutka.

- projekt, który urąga podstawowym zasadom państwa prawa, sprawiedliwości społecznej, zasadom życia społecznego. Urąga także zasadom budowania relacji międzyludzkich opartych na zaufaniu, wreszcie uwłacza rozsądkowi i elementarnej przyzwoitości. Przedłożony projekt nigdy nie powinien trafić pod obrady Sejmu, co więcej, on nigdy nie powinien ujrzeć światła dziennego. A gdzie promocja szczepień - zastanawiał się polityk.

Na ten sam fakt zwróciła uwagę Katarzyna Lubnauer, posłanka KO, która podkreślała, że masowe testowanie pracowników, nawet zaszczepionych czy ozdrowieńców, nijak się ma do promowania szczepień. W jej opinii problemem nie do przeskoczenia może być cotygodniowa lawina osób do przetestowania.

- Jesteśmy jednym krajem na świecie, gdzie rządzący zamienili szczepienia na donoszenie. Ustawa oparta na błędnym założeniu, że tylko od kolegi w pracy można się zarazić. Ale przecież senior może złapać wirusa na zakupach czy w kościele, nauczyciel w szkole, ale od ucznia - wskazywała posłanka.

Również wiceprzewodniczący KZ, poseł KO Rajmund Miller przekonywał, że ustawa w obecnej wersji powinna trafić do kosza.

- Ustawa jest od początku do końca zła. Pomijam to, że jest konfidencka, represyjna, skłócająca społeczeństwo. To, co zakłada, czyli ściganie ludzi, wskazywanie tych, którzy mogą zarazić drogą kropelkową jest niezgodne z naszą wiedzą medyczną, ponieważ zakażenie wirusem COVID-19 to jest zakażenie drogą kropelkową, w związku z czym, podkreślają to epidemiolodzy, nie da się wskazać ani ustalić osoby, która jest źródłem zakażenia. Głosując za nią, skompromitujecie się - przestrzegał posłów.

Co zawiera ustawa covidowa

W myśl nowych propozycji pracodawcy będą mogli żądać od pracowników oraz osób wykonujących na ich rzecz pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, bez względu na to, czy przeszli oni chorobę i są zaszczepieni, podawania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego. Pracownik będzie mógł wykonać nieodpłatnie taki test zasadniczo raz w tygodniu, choć możliwa będzie zmiana częstotliwości jego przeprowadzania. Badania finansowane będą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Pracownicy, którzy wykonali test, a zachorują na COVID-19 i będzie uzasadnione podejrzenie, że mogło do tego dojść w miejscu pracy, mogą domagać się odszkodowania od pracownika, który nie poddał się diagnozowaniu.

Wysokość takiego świadczenia wynosić będzie równowartość pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku większej liczby pracowników nieprzetestowanych będą oni partycypować w zapłacie tego odszkodowania w równych częściach.

Jednocześnie projekt wprowadza obowiązek, aby lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ocenił w czasie porady bezpośredniej stan zdrowia pacjenta skierowanego do izolacji w warunkach domowych. Aby zagwarantować - jak zaznaczono w uzasadnieniu - prawo do udzielenia świadczenia zdrowotnego podczas bezpośredniej porady, porada telefoniczna będzie mogła odbyć się wyłącznie na wyraźne żądanie pacjenta.

Ponadto zgodnie z zaproponowanymi przepisami m.in. premier, minister lub kierownik urzędu administracji publicznej, a także organ prowadzący szkołę w czasie epidemii będą mogli żądać przez te jednostki od pracownika podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego.

Rada Ministrów także rozporządzeniem określi wykaz podstawowych służb zobowiązanych do zwalczania wirusa, w szczególności będzie to: policja, straż gminna, Żandarmeria Wojskowa, Państwowa Straż Pożarna i Straż Graniczna.

W projekcie zaproponowano również prowadzenie typu czynu zabronionego będącego wykroczeniem. Zaznaczono, że jest to lex specialis względem rozwiązań zawartych w Kodeksie wykroczeń, który będzie stosowany jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w odniesieniu do naruszenia zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wydanych w związku z epidemią COVID-19.

Wprowadzenie tego typu czynu - jak podano - wiąże się z bezprecedensową skalą pandemii wirusa SARS-CoV-2 i związaną z tym zwiększoną nagannością nieprzestrzegania przepisów nakierowanych na walkę z epidemią. Za złamanie przepisów grozić będzie grzywna w wysokości do 6 tys. zł. W takim przypadku nie będzie można zastosować pouczenia.

Wysokość mandatu nakładana przez funkcjonariusza wyniesie do 2 tys. zł. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu będzie on sporządzał wniosek o ukaranie sprawcy i kierował go do sądu, wskazując na wysokość grzywny. Sąd nie będzie mógł orzec o niższej grzywnie niż wskazana we wniosku.

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu. Dziś ma zająć się projektem również Sejm.