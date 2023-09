Krótszy tydzień pracy po wyborach. Najpierw o 2 godziny, potem o 5

Dodał, że mocnym postulatem polskiej Lewicy jest 35-godzinny tydzień pracy przy tym samym wynagrodzeniu. - Chcemy, aby pracownik miał prawo do odłączenia, aby szef nie dzwonił o 22:00 i mówił „to zrobiłeś źle”, „to trzeba zrobić jutro”. To da się zmienić - oświadczył polityk. - Świat idzie do przodu, ludzie muszą żyć, a praca nie jest jedynym elementem życia każdego z nas; jest nim życie i rodzina. Zaczniemy od skrócenia o 2 godziny w tygodniu, potem 5 - dodał.

- Wtedy myślałem, że to bohaterstwo, że to jest ważna sprawa. Ale nie ma nic ważniejszego niż pamięć uśmiechu swojego dziecka, gdy ma rok, dwa, trzy czy cztery lata. Byłem głupi. Apeluję do wszystkich: miejcie marzenia – mówił Czarzasty podczas wystąpienia.

Pomysł skrócenia tygodnia pracy czy wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy nie jest nowym tematem - pojawiał się w dyskursie publicznym już wcześniej. Sceptycznie do omawianego rozwiązania podchodzi Katarzyna Siemienkiewicz, ekspertka ds. rynku pracy w Pracodawcach RP:

- Patrząc na aktualną kondycję przedsiębiorstw, na którą wpływa miała pandemia SARS-CoV-2, wojna na Ukrainie, inflacja tudzież wysokie koszty energii, trudno przyznać, że jest to dobry pomysł. Skrócenie tygodnia pracy oznacza mniej wyprodukowanych dóbr i usług, co nie wpłynie pozytywnie na stan polskiej gospodarki - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Katarzyna Siemienkiewicz.

Ekspertka dodaje, że warto też rozważyć, czy skrócenie czasu pracy ma dotyczyć wszystkich sektorów czy tylko wybranych. - W szczególności w działalności sektorów publicznych będzie to odczuwalne, np. w urzędach czy ochronie zdrowia. W takim wypadku rozwiązanie to nie powinno mieć charakteru powszechnego, gdyż może poważnie zaburzyć funkcjonowanie wielu instytucji społecznych – mówi.

Katarzyna Siemienkiewicz zauważa też, że Kodeks pracy już teraz zezwala na wprowadzenie skróconego systemu czasu pracy - z tym, że praca może być świadczona cztery dni w tygodniu, a dobowa norma zostaje wydłużona.

Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK Payroll Consulting uważa, że postulat skrócenia czasu pracy - o ile byłyby wdrażany etapami, a reforma zostałaby rozłożona w czasie - mógłby zostać wdrożony. Diabeł jednak tkwi w szczegółach.

- To ważne, ewentualne zmiany muszą być wypracowane w porozumieniu ze stroną społeczną i pracodawców, a także powinny być częścią bardziej kompleksowej reformy rynku pracy, biorąc pod uwagę czekające nas wyzwania i zmiany na rynku oraz zmiany demograficzne – mówi Oskar Sobolewski.

Pilotaż mógłby być pierwszym etapem reformy skrócenia czasu pracy w Polsce

Według Oskara Sobolewskiego pilotaż mógłby być pierwszym etapem reformy. Polska, śladem innych krajów, mogłaby przetestować rozwiązanie i sprawdzić, jaki wpływ na efektywność ma krótszy czas pracy.

Również Katarzyna Siemienkiewicz uważa, że pilotaż jest wart rozważenia, ponieważ pozwala na obserwację, jak dane rozwiązanie adaptuje się do rzeczywistości. Dodaje jednak, że pilotaż ma to do siebie, że jest rozwiązaniem krótkotrwałym, więc ciężko będzie powiedzieć, jakie skutki będzie miał dla gospodarki w dalszej perspektywie.

Dr Monika Sońta, ekspertka w obszarze zarządzania z Akademii Leona Koźmińskiego, zauważa z kolei, że badania pokazują, iż najbardziej atrakcyjnym rozwiązaniem jest 4-dniowy tydzień pracy (ta koncepcja uzyskuje szeroki rozgłos medialny), ale mamy też wyniki pokazujące, że system pięciu dni po 7 h pracy jest lubiany. Jej zdaniem dużo zależy od kontekstu kulturowego.

- Sukcesem okazał się pilotaż, a właściwie dwa programy testujące 35- i 36-godzinny tydzień pracy na Islandii. Islandczycy docenili czas zaoszczędzony na dojazdach czy nową etykietę spotkań, np. skracanie spotkań online, zmienione kryteria przenoszenia spotkań – mówi Monika Sońta.

Dodaje też, że mniejsze kraje tj. Islandia, Estonia, Łotwa, Słowenia - w przeciwieństwie do Polski - są przyzwyczajone do testowania nowych rozwiązań.

Dyskusja and skróceniem czasu pracy jest naturalną konsekwencją nowych przyzwyczajeń, które zbudowaliśmy w pandemii (Fot. Lycs Architecture/Unsplash)

Dyskusja nad skróceniem czasu pracy to naturalna konsekwencja nowych przyzwyczajeń Polaków

Monika Sońta zwraca uwagę także na inny aspekt. Jej zdaniem dyskusja nad skróceniem czasu pracy jest naturalną konsekwencją nowych przyzwyczajeń, które zbudowaliśmy w pandemii.

- Zmienił się styl życia i styl pracy, a w dyskusji work-life balance odmienia się przez wszystkie przypadki. Właściwie powinniśmy mówić o „work-life blend”, gdzie na nowo stawiamy swoje oczekiwania i granice w budowaniu stylu pracy i oddzielić przestrzenie profesjonalne od prywatnych. Mówiąc „przestrzenie”, mam na myśli przestrzenie fizyczne (dom-biuro), ale też społeczne – mówi Sońta.

- Przyzwyczailiśmy się też, że jednostką rozliczenia jest godzina pracy, a nowe sytuacje pokazują, że jest to poziom zaangażowania, lojalność, czyli psychospołeczne aspekty pracy. Nie sama widoczność jest ważna, ponieważ nie oceniamy czyjeś pracy na podstawie długości przebywania w biurze, a wkładu w pracę zespołu – dodaje.

Kluczowa jest również kultura przywództwa. Jak twierdzi Monika Sońta, jeśli mamy menedżerów, którzy potrzebują „uwidocznienia” obecności pracowników (online lub w biurze), to „rozliczanie” pracowników na podstawie wkładu i wniesionej wartości, a nie widocznej obecności, będzie wiązało się u nich z napięciem.

- Widzieliśmy już przypadki nakazów powrotu do biura, aby bardziej uwidocznić, że wiemy, co się dzieje w zespole, a prośby o włączenie kamery są kolejnym sposobem na udowodnienie, że „naprawdę” pracujemy – komentuje Sońta.

35 dni urlopu wypoczynkowego, niezależnie od stażu pracy

Kolejnym postulatem Lewicy jest 35-dniowy urlop. Wcześniej związki zawodowe próbowały wydłużyć odpoczynek pracowników. W 2021 roku na liście postulatów OPZZ znalazło się wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni niezależnie od stażu pracy pracownika, jego wykształcenia czy też miejsca zatrudnienia. Wcześniej (w 2018 r.) NSZZ Solidarność zaproponował wydłużenie urlopu z 26 do 31 dni. Więcej dni wolnych przysługiwałoby jednak osobom z 30-letnim stażem pracy. Czy tym razem są szanse na wprowadzenie tego rozwiązania?

Zdaniem Katarzyny Siemienkiewicz 35-dniowy urlop to zbyt długi okres. Jej zdaniem, wliczając liczbę dni i świąt ustawowo wolnych od pracy, Polska wcale nie oferuje tak mało wolnych dni.

- Byłoby to bardzo duże utrudnienie dla pracodawców w organizacji pracy, a biorąc pod uwagę ostatnią nowelizację kodeksu pracy, która wprowadziła szereg dodatkowych uprawnień dla rodziców i opiekunów, umowa o pracę straciłaby na atrakcyjności jako forma nawiązania współpracy - uważa Katarzyna Siemienkiewicz.

Na to, czy pracownicy są wypoczęci, nie wpływa liczba dni wolnych, ale to, w jaki sposób wykorzystują urlop i czy umieją odpoczywać (Fot. Nicole Herrero/Unsplash)

Siemienkiewicz dodaje, że problem zestresowania i przemęczenia pracowników nie wynika z niskiej liczby dni urlopowych.

- W naszym społeczeństwie wyniki badań pokazują, że Polacy nie nauczyli się jeszcze odpoczywać. W czasie urlopu często remontujemy mieszkania lub wykonujemy jakieś prace dorywcze. Problemem jest to, w jaki sposób wykorzystujemy urlop, a nie, czy mamy go za mało – mówi Katarzyna Siemienkiewicz.

Siemienkiewicz uważa, że zmniejszenie czasu pracy nie poprawiłoby efektywności pracowników. - Poprawa efektywności nie zależy wyłącznie od ilości przepracowanego czasu. Znaczenie mają tu również różne procesy funkcjonujące w zakładzie pracy, przepływ informacji czy panująca tam atmosfera. Budowanie kultury organizacyjnej firmy i właściwy podział zadań mogą poprawić efektywność pracowników – dodaje.

W podobnym tonie wypowiada się Monika Sońta, która podkreśla, że na to, czy pracownicy są wypoczęci, nie wpływa liczba dni wolnych, ale to, w jaki sposób wykorzystują urlop i czy umieją odpoczywać. Przypomina też, że regeneracja dotyczy kilku obszarów: fizycznego, psychicznego, społecznego, a nawet obszaru kreatywności.

- Nie chodzi o to, ile mamy dni wolnego, ale jak je wykorzystujemy. Jedne osoby potrzebują dwóch tygodni urlopu, a inne potrafią zregenerować siły podczas weekendu – twierdzi Monika Sońta.

Dodaje, że tematem ważnym w koncepcjach takich jak Przemysł 5.0 jest budowanie odporności, także psychicznej. - Stresorów będzie przybywać, pytanie, jak wytrzymujemy to napięcie i w jaki sposób uczymy się zregenerować siły w sytuacji, kiedy nie ma warunków idealnych, bo stres towarzyszy nam na co dzień przez coraz dłuższy czas - uważa Monika Sońta.

Ostrożność jest wskazana. Reformy nie powinny zaszkodzić

Oskar Sobolewski zaznacza z kolei, że reformy - takie jak skrócenie czasu pracy czy wydłużenie urlopu - muszą być dobrze przemyślane i wdrażane etapami. Jego zdaniem należy uwzględnić interesy każdej ze stron - oszacować koszty i uwzględnić zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy.

- Musimy pamiętać, że jesteśmy coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem, co oznacza, że powinniśmy również przygotowywać reformy skierowane do osób 50+, tak żeby uwzględniać także ich potrzeby na rynku pracy. To, co istotne w ramach wszelkich reform związanych z przepisami prawa pracy, to przede wszystkim odpowiednie vacatio legis, tak by wszyscy zdążyli się przygotować do zmian. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy, ale również stan gospodarki, trzeba to wszystko wyważyć, by ewentualne reformy nie zaszkodziły dodatkowo – podsumowuje Oskar Sobolewski.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl