Krok bliżej do weryfikacji szczepień przez pracodawców. Komisja przyjęła poprawki

Blisko trzy godziny obradowała sejmowa Komisja Zdrowia, która rozpatrywała projekt ustawy o weryfikacji covidowej. Ostatecznie przyjęła projekt, ale skrajnych emocji nie brakowało. Dyskusja zaczęła się od awantury.







Poselski projekt ustawy w połowie grudnia złożyła w Sejmie grupa posłów PiS. Jego zapisy mają umożliwić pracodawcom możliwość weryfikacji szczepień pracowników. Dzięki nim przedsiębiorcy będą mogli poprosić o certyfikat szczepienia pracownika czy negatywny wynik testu. Jeśli pracownik nie okaże takich dokumentów, pracodawca będzie mógł zreorganizować pracę w taki sposób, by zapewnić jak największe bezpieczeństwo innym osobom, np. poprzez oddelegowanie niezaszczepionego pracownika do pracy w innym dziale.

Podczas posiedzenia komisji głosowano nad szeregiem poprawek, których większość została odrzucona. Ostatecznie komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Głosowało 37 posłów - za było 21 posłów, przeciw - 10, wstrzymało się 6.

Poseł Czesław Hoc (PiS), który jest jednym z autorów omawianego projektu, zaproponował poprawkę do tytułu projektu ustawy, który w pierwotnym brzmieniu projekt nosił nazwę: "projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19".

Po przyjęciu przez komisję poprawki, projekt zmienił nazwę na "projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość wykonywania działalności w czasie epidemii COVID-19". Jak tłumaczył Hoc, wykreślenie z tytułu sformułowania o działalności "gospodarczej" jest zasadne, bo w ustawie chodzi też np. o instytucje kultury.

Od lewej: poseł Konfederacji Grzegorz Braun i europoseł Janusz Korwin-Mikke (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Zmiany w tytule ustawy chciał również poseł Konfederacji Grzegorz Braun, który wnioskował, by projekt nosił nazwę: "projekt ustawy o zaprowadzeniu apartheidu sanitarnego w outsourcingu pracodawców".

Jak tłumaczył wcześniej, taki właśnie cel - jego zdaniem - ma wprowadzenie zawartych w projekcie zapisów.

- Cel projektu może być maskowany przez autorów i chowany za zasłoną dymną frazesów dbałości o zdrowie publiczne, ale rezultatem będzie szerokie otwarcie podwojów dla apartheidu sanitarnego, dyskryminacji przez segregację. I to w sposób wyjątkowo perfidny i podły. Polegający na outsourcingu przeniesienia obowiązku egzekwowania tych nowych rozwiązań na pracodawców - tłumaczył poseł Konfederacji, który również złożył petycję, pod którą podpisało się 7 organizacji sprzeciwiających się wejściu w życie zaproponowanych w ustawie rozwiązań.

Kolejne poprawki przyjęte

Przyjęto również inne poprawki posła Czesława Hoca (PiS) m.in. zakładającą, że testy na covid, o których mowa w projekcie, będą finansowane ze środków publicznych.

Jak podkreślał poseł Hoc, najistotniejszą zmianą jest jednak wykreślenie artykułu 7., który jest skonsumowany w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia z 22 grudnia 2021 - zauważył Hoc.

Tomasz Latos, przewodniczący Komisji zdrowia (fot. PAP/Tomasz Gzell)

Chodzi o artykuł mówiący, że "kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą może nałożyć obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19 na jego pracowników oraz osoby pozostające w stosunku cywilnoprawnym z tym podmiotem, jeżeli nie ma przeciwwskazań do szczepienia w zakresie ich stanu zdrowia". 23 grudnia w Dzienniku Ustaw opublikowano natomiast rozporządzenie ministra zdrowia, zgodnie z którym osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19.

Te zmiany przepadły

W trakcie prac komisji nie udało się przeforsować m.in. pakietu poprawek Konfederacji. Przy czym obecna na posiedzeniu przedstawicielka Biura Legislacyjnego Sejmu podkreślała, że poprawki Konfederacji wzajemnie się wykluczają, nachodzą, w wielu miejscach nie dotyczą tematu projektu. Zaproponowano w nich m.in. aby ustawa weszła w życie w 2099, 2095 czy 2082 roku.

Nie przeszła również poprawka Lewicy - nakładająca obowiązek szczepień na wszystkich Polaków. Ani poprawka Polski 2050 nakładająca obowiązek szczepień na posłów i senatorów. Odrzucono także poprawkę posłanki Anny Marii Siarkowskiej (PiS), by z obowiązku szczepień zwolniono osoby, u których wykryto obecność przeciwciał.

Posłanka Anna Maria Siarkowska (fot. PAP/Tomasz Gzell)

- Są osoby, które nabyły odporność na wirusa w sposób naturalny - tłumaczyła swój pomysł Siarkowska. Poprawka została odrzucona, ale wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział zasięgnięcie w tej sprawie opinii konsultantów.

Nie udało się przegłosować poprawki zgłoszonej przez Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty Federacji Przedsiębiorców Polskich. Wnioskował on o to, by w ustawie znalazł się zapis mówiący o tym, że w przypadku braku możliwości powierzenia pracy w miejscu innym, pracodawca udzielałby pracownikowi urlopu wypoczynkowego, po jego zakończeniu urlopu bezpłatnego, na którym byłby on do czasu przyjęcia szczepienia.

Pojawił się również wniosek o odrzucenie ustawy w całości, który również przepadł.

- Ustawa jest szkodliwa, będzie antagonizowała pracodawców i pracowników. Nie nadaje się do procedowania. Po to jest zrobiona, żeby PIS za 3-4 miesiące powiedział, że to nie oni są winni pandemii, a pracodawcy, którzy nie radzą sobie z niezaszczepionymi pracownikami - argumentował autor pomysłu odrzucenia ustawy w całości.

Awantura na dzień dobry, protest przed Sejmem

Nim jednak udało się przejść do merytorycznej dyskusji i do głosowań nad poprawkami, na sali doszło do awantury.

Poseł Koalicji Obywatelskiej Rajmund Miller w swoim wystąpieniu poprosił o uczczenie minutą ciszy ofiar CoVID-19.

- Koronawirus zbiera straszne żniwo w naszym kraju. Liczba zgonów przekroczyła 100 tys. To tak, jakby z mapy Polski zniknęło jedno średniej wielkości miasto. Myślę, że posiedzenie Komisji zdrowia to właściwe miejsce, aby chwilą ciszy upamiętnić wszystkie ofiary pandemii, w tym ponad 600 przedstawicieli opieki medycznej - mówił poseł.

Na reakcję Konfederacji nie trzeba było długo czekać. Głos zabrał poseł Braun, który również poprosił wszystkich o powstanie.

Pod gmachem Sejmu zebrała się grupa protestujących przeciwników szczepień (fot. PAP/Tomasz Gzell)

- Uczcijmy pamięć stu kilkudziesięciu tysięcy ofiar z kategorii tzw. zgonów nadmiarowych - apelował. Po czym wyłączono mu mikrofon, ale poseł nie odpuszczał. Mówił, że chodzi mu o ludzi, którzy "nie umarli na tego czy innego wirusa, tylko na rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

Wypowiedź przerwał przewodniczący komisji Tomasz Latos z PiS, który wstał i powiedział, że szacunek należy się wszystkim zmarłym. W ten sposób po raz kolejny posłowie uczcili wszystkich zmarłych w ostatnich miesiącach.

Sporo emocji było również przed gmachem Sejmu. Zebrała się tam grupa protestujących przeciwników szczepień, krzycząca: "będziesz wisiał". Mieli ze sobą transparenty z napisami m.in. "Koronawirus mutuje w totalitarną dyktaturę".