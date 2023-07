Kopiowanie najlepszych systemów emerytalnych nam nie pomoże. Polacy zbyt dużo chcą od państwa

System emerytalny Islandii uznawany jest za najlepszy na świecie, jednak skopiowanie go 1 do 1 do Polski nie ma sensu. - Polacy nie myślą tak samo jak Islandczycy. Oni już przeszło 150 lat temu umówili się, że państwo zapewni im minimalne emerytury - mówi dr Tomasz Lasocki z UW.

Istotną pozycją w rankingu jest między innymi to, czy dany system jest oparty nie tylko na elemencie publicznym, ale czy ma rozwinięty system prywatnych oszczędności. Ranking premiuje te państwa, które gwarantują niższe świadczenia z systemu powszechnego, a w konsekwencji „zachęcają” do gromadzenia uprawnień na starość w prywatnych firmach – czy to bezpośrednio, czy też poprzez pracodawców. Autorzy rankingu wychodzą z założenia, że jeśli państwo mało obiecuje, to na pewno to spełni.

Indeks nie mówi o tym, czy ktoś ma się bać o swoją przyszłość czy nie, choć jedna z uwzględnionych w nim kategorii się do tego odnosi. On pokazuje, czy w danym kraju udało się stworzyć nawet nie system emerytalny, a system zabezpieczenia społecznego uszyty na miarę i dopasowany do realiów danego rynku pracy, kultury pracy, sytuacji demograficznej. Dokładnie tak samo jak garnitur szyty na miarę u krawca.

Dr Tomasz Lasocki z Katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Warszawskim (fot. autor Krzysztof Durkiewicz, źródło WPiA UW)

Dokładnie tak jest w Islandii. Tam od lat duży nacisk kładzie się na to, by pracownicy również sami odkładali na swoją emeryturę lub gromadzili oszczędności na starość. Podobnie jest w Holandii i Danii, czyli w państwach, które zajęły drugie i trzecie miejsce w zestawieniu.

Od razu chcę zaznaczyć, że zabezpieczanie swojej starości poza systemem publicznym to tylko jedna z metod. W polskich realiach te pieniądze w pewnym momencie się kończą, ponieważ nie ma produktów zapewniających ich wypłatę aż do śmierci. Natomiast w innych państwach – choć to też rzadkość – jest możliwość wykupu niepublicznego świadczenia dożywotniego, a tylko takie można nazwać emeryturą.

W takim razie już rozumiem, czemu Polska w rankingu znalazła się tak daleko. Zajęliśmy 28. pozycję na 44 uwzględnione w zestawieniu kraje.

Mimo że w Polsce już od 1999 r. działają różne dodatkowe programy oszczędzania na starość (np. Pracownicze Programy Emerytalne), w praktyce można powiedzieć, że powszechny jest tylko pierwszy filar, czyli system publiczny.

Te dodatkowe filary, oszczędzanie na własną rękę, choć dostatecznie atrakcyjne, są w naszym kraju wciąż za mało rozpowszechnione. I to jest główna różnica i klucz do zrozumienia, dlaczego Islandia, Dania czy Holandia są wysoko w zestawieniu, a my nie.

Stopa zastąpienia (stosunek ostatniej pensji do pierwszej pobranej emerytury) będzie w tych państwach wysoka, jednak to nie jest takie proste. Jeśli w „miksie” emerytalnym przewagę mają oszczędności, a nie świadczenia dożywotnie, to „przeżycie swoich oszczędności” staje się problemem. Jednocześnie polski senior długowieczności nie musi się obawiać, ponieważ nasza opieka zdrowotna już dzisiaj niedomaga, a przyszłość rysuje się w ciemniejszych barwach. Dlatego dzisiaj w Polsce dyskusja o tym, by zapewnić świadczenia dożywotnie z oszczędności gromadzonych w sektorze niepublicznym, nie istnieje. Nasze zapóźnienie w kwestii prywatnego zabezpieczenia starości jest zbyt duże, byśmy doszli do debaty o prywatnych emeryturach.

Islandczycy, Duńczycy i Holendrzy wiedzą, że państwo nie zapewni im wysokiej emerytury

Skoro wiemy, jakie systemy emerytalne działają, to czemu nie skopiujemy tych rozwiązań do naszego kraju i w ten sposób nie rozwiążemy naszych problemów z przyszłymi emeryturami?

Skopiować zawsze możemy, ale nie ma to większego sensu.

Dlaczego?

Dlatego że Polacy nie myślą tak samo jak Islandczycy, Duńczycy czy Holendrzy. Oni już przeszło 150 lat temu umówili się, że państwo zapewni im emerytury tylko w minimalnej wysokości. Resztę zawsze musieli zapewnić sobie sami.

Gdyby nasi przodkowie w tamtym czasie postanowili identycznie, to po drodze mielibyśmy kilka kataklizmów wojennych i gospodarczych, które w tamtych państwach nie oznaczały konieczności budowania własnych oszczędności od nowa. Dlatego jednostronne krytykowanie naszego modelu, w którym to państwo rozumiane jako całość społeczeństwa ma zapewnić bezpieczeństwo w perspektywie dekad, byłoby pochopne.

Czym, poza podejściem społeczeństwa do oszczędzania, różną się te systemy od naszego?

W Danii obowiązuje tzw. emerytura ludowa, u nas znana pod nazwą „obywatelska”. Państwo ustala pewną wartość i za każdy rok pracy przyznaje 1/40 tej kwoty. Pełne świadczenie należy się bowiem po 40 latach zamieszkiwania w Danii. Podobnie to wygląda w Islandii.

Co ciekawe, także w Polsce taki system mógł się pojawić. W czasie II wojny światowej Rząd RP na uchodźstwie usłyszał o takim rozwiązaniu, planowanym dla Wielkiej Brytanii i zaproponował, by wprowadzić je w Polsce. Jak wiemy, na pomyśle się skończyło. Poszliśmy w zupełnie innym kierunku.

Kolejna próba wprowadzenia takiego modelu miała miejsce w latach 90. Orędownikami tego rozwiązania byli członkowie zespołu opracowującego reformę emerytalną działającego przy Ministerstwie Pracy. Jednak nie posłuchano ich. Wybrano drugi model zmian, który opracował zespół pracujący nad reformą pod auspicjami Ministerstwa Finansów. To on zaproponował system, który ostatecznie wszedł w życie w 1999 roku i działa w naszym kraju do dziś.

Obecnie zwolennikiem systemu duńskiego jest na przykład partia Razem. Także prawnik prof. Robert Gwiazdowski postuluje wprowadzenie czegoś na kształt emerytury obywatelskiej.

Polska na tym etapie co Islandia, Dania i Holandia 150 lat temu? Jest gorzej!

U nas też coraz głośniej mówi się o tym, że musimy oszczędzać sami na swoją przyszłość, reklamy PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych) są wszędzie. Banki zachęcają do zakładania IKE i IKZE.

Tak, ale u nas mówi się o tym tak naprawdę od kilkunastu lat. I co gorsze, wiele wypowiedzi jest budowanych na stwierdzeniu – „ZUS zbankrutuje/wypłaci ci grosze i właśnie dlatego musisz oszczędzać”. To manipulacja.

Wypłaty powszechnych emerytur nie są zagrożone, a system daje gwarancje – brak prowizji, gwarancja indeksacji przynajmniej inflacyjnej, dożywotne świadczenie – o których w sektorze prywatnym nie słyszano. Potrzeba dodatkowego oszczędzania wynika z tego, że każdy system publiczny ma zapewnić podstawę – pokrycie podstawowych potrzeb, tj. godne, lecz skromne życie na emeryturze. Jeśli czyjeś ambicje sięgają dalej, to musi oszczędzać dodatkowo.

W krajach z podium rankingu system emerytalny oparty na wielu filarach jest mocno ugruntowany, przy czym nikt nie podważa zaufania do systemu publicznego. Obywatele tych krajów oczekują od państwa minimum socjalnego, bo nikt więcej im nie obiecał. Państwo nie będzie samodzielnie utrzymywało ich na starość.

To my jesteśmy na tym etapie, co te kraje 150 lat temu?

Oj, nie jesteśmy.

Jak to?

U nas, choć Konstytucja to przesądza, to w dyskursie społecznym do końca nie jest powiedziane, na co publiczna emerytura ma wystarczyć. Czy jej wysokość ma zapewnić życie na takim samym poziomie, jak w czasie pracy? A może ma dać emerytom możliwość wyjazdów do ciepłych krajów i odpoczynku pod palmami? Czy też, jak w Skandynawii, starczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka? W Polsce przy składce emerytalnej wynoszącej niecałe 20 proc. i przeciętnej proporcji między okresem aktywności zawodowej a wypłatą emerytury ok. 2:1 chcielibyśmy nadal dostać od państwa jakieś 70 proc. ostatnich zarobków.

Do tego Polacy nie mają świadomości, ile państwo wydaje na emerytury. Bardzo ciekawe badanie na ten temat zrobił dr Jakub Sawulski. Poprosił, by uczestnicy badania wskazali, jaki odsetek wśród głównych kategorii wydatków – ich zdaniem – państwo przeznacza między innymi na emerytury. Ludzie najczęściej pisali, że jest to około 15-20 proc. W rzeczywistości jest to dużo więcej, bo ok. 1/3.

To pokazuje, że dziedzictwo państwa opiekuńczego rodem z PRL-u nadal jest w nas bardzo żywe. Ma być dobrze – jak obiecywało państwo socjalistyczne, a przy tym koniecznie tanio, bo trudno znaleźć kogoś, kto uważałby, że „na ZUS” płacimy za mało.

To czyim zadaniem jest zapewnienie sprawnego systemu emerytur? Kto ma w nim bardziej partycypować – pastwo czy sami obywatele?

Na pewno samodzielne zabezpieczenie siebie na starość jest bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Jeżeli państwo się tym nie zajmie, to obywatelom to się nie uda. I tu nie chodzi nawet o naszą przezorność. Po prostu kiedy ma się 20-30 lat, to myślenie o pieniądzach w tak długiej perspektywie jest bardzo trudne. Samo państwo ma z tym problem, więc co dopiero pojedynczy obywatele.

Warto przy tym dodać, że cel, jaki ma społeczeństwo, to nie zabezpieczenie 10 proc. najbardziej zaradnych. Państwo – jak widzimy na własnym przykładzie – również nie jest w stanie samo zapewnić nam życia na emeryturze na takim poziome, na jakim żyliśmy przed przejściem na emeryturę. Idealnym rozwiązaniem jest pełne korzystanie z systemu publicznego z uzupełnieniem o prywatne oszczędności.

Warto jednak pamiętać, że emerytura i oszczędności to tylko część naszej senioralnej rzeczywistości, na którą składa się więcej elementów niż wymienione czynniki.

Co dokładnie?

Wysokość świadczenia pieniężnego jest ważna, ale równie ważne jest to, jakimi usługami obudujemy te comiesięczne wypłaty. Co z tego, że emerytura w Polsce stanowiłaby większy odsetek przeciętnego wynagrodzenia niż ta w Danii, kiedy to Duńczycy mają dostęp do sprawnego systemu opieki długoterminowej i sprawnego systemu opieki zdrowotnej, który pomaga dbać o zdrowie od najmłodszych lat. Kiedy weźmiemy to pod uwagę, to sprawa wygląda zupełnie inaczej.

