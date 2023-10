Kontrowersyjny przepis niszczy polskie firmy. "Nie ma na to naszej zgody"

Przedsiębiorcy apelują do przyszłego rządu, by zmienił jedną z najbardziej dotkliwych reform ostatnich lat. Mowa o nowych zasadach wyliczania składki zdrowotnej, które zostały zapisane w Polskim Ładzie.

Drugi postulat zakłada obniżenie składki dla przedsiębiorców rozliczających się według skali podatkowej – w I progu skali podatkowej liczona od wysokości minimalnego wynagrodzenia (9 proc. x 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w przedsiębiorstwach = 313,47 zł)



- Sektor MŚP ponosi niewspółmiernie większe obciążenia w stosunku do dużych przedsiębiorstw i korporacji. Przedsiębiorcy harują, a nie chorują. To na nich opiera się dochód rodziny i w dużej części gospodarka. Jeśli już chorują, to w większości korzystają z prywatnej służby zdrowia. Czują, że państwo nałożyło na nich dodatkowy podatek mrugając okiem, że to na zdrowie – mówi Michał Wojtas, skarbnik Północnej Izby Gospodarczej.

Mec. Jarosiewicz dodaje z kolei, że składka zdrowotna na nowych zasadach jest jednym z powodów upadłości przedsiębiorców. Przedsiębiorcy przyznają, że jej wzrost jest jednym z elementów „składowych” dużej liczby upadłości przedsiębiorców. Przypomnijmy, że w pierwszej połowie 2023 roku upadłość ogłosiło ponad 100 tysięcy firm.

Jak dodaje Hanna Mojsiuk sprawa składki zdrowotnej jest jednym z priorytetów Izby. – Będziemy zabiegać o to, by nowy Minister Finansów wysłuchał przedsiębiorców – mówi.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl