Kontrowersyjne zmiany w prawie. Firmy w pułapce przymusowego zatrudnienia

Ustawa umożliwia sądowi nakazanie dalszego zatrudnienia pracownika, który został zwolniony i zaskarżył decyzję pracodawcy do sądu. Zabezpieczenie to zostanie udzielone na podstawie uprawdopodobnienia istnienia roszczenia czyli założenia, że zwolnienie było bezprawne. Sądy będą odmawiać udzielenia zabezpieczenia tylko w oczywiście bezzasadnych przypadkach.

Sejm ostatnio przyjął nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, która pozwala sądowi nakazać dalsze zatrudnienie zwolnionego pracownika do czasu wydania wyroku. Jak zauważa Business Insider Polska, zmiany mają na celu lepszą ochronę pracowników, ale wiążą się też z praktycznymi problemami.

- To nie jest kontynuacja poprzedniego zatrudnienia ani jego restytucja, czyli przywrócenie. Dochodzi do nawiązania stosunku pracy przez tymczasowy okres, podobnie jak w przypadku określonym w art. 477 ze. zn. 2 par. 2 kodeksu postępowania cywilnego - wyjaśnia w rozmowie z Business Insiderem Polska radca prawny, Paweł Sych.

Pracownik, który żąda przywrócenia do pracy po nieprawidłowym zwolnieniu, może skorzystać z przepisu pozwalającego sądowi I instancji na nakazanie dalszego zatrudnienia aż do zakończenia sprawy przez sąd II instancji. Dzięki temu pracownik może szybciej wrócić do pracy, niezależnie od decyzji drugiej instancji. Po planowanych zmianach, wniosek pracownika o dalsze zatrudnienie może być rozpatrywany na każdym etapie postępowania.

Sąd orzekł na korzyść pracodawcy. Odszkodowanie powinien wypłacić Skarb Państwa

Jak dodaje Sych, w takiej sytuacji nie podpisuje się żadnej nowej umowy z pracownikiem, bo zatrudnienie wynika z decyzji sądu. Praca będzie wykonywana na dotychczasowych warunkach, obowiązujących przed zwolnieniem pracownika. Jeśli w okresie "tymczasowego przywrócenia" pracodawca chciałby skierować podwładnego do innej pracy lub na innych warunkach, to musi zastosować zwykły tryb zmiany, czyli np. na podstawie porozumienia zmieniającego lub za wypowiedzeniem zmieniającym.

Z perspektywy pracodawców ważne jest, co się stanie, jeśli sąd tymczasowo przywróci pracownika na okres trwania procesu, a następnie w wyroku stwierdzi, że pracodawca miał rację. Jak twierdzi w rozmowie z Business Insiderem Polska Paweł Sych, pracodawca mógłby dochodzić roszczenia odszkodowawczego jedynie od Skarbu Państwa, nie od pracownika.

Innym negatywnym skutkiem "tymczasowego przywracania" pracownika, który wskazują rozmówcy portalu jest sytuacja, w której firma będzie musiała zatrudnić osobę, z którą jest w konflikcie. To rodzi obawy o atmosferę wewnątrz firmy, ponieważ spór może się nasilać.

Zdaniem Macieja Chakowskiego z kancelarii C&C Chakowski & Ciszek, problem nieskutecznej ochrony przed zwolnieniem można rozwiązać nadając sprawom o przywrócenie do pracy tryb priorytetowy, a zamiast "tymczasowego przywracania" do pracy, zwolniony pracownik powinien otrzymywać świadczenie, które pozwoli mu utrzymać się przez przyspieszony okres procesu. Takie świadczenie to mogłoby być wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub specjalnego funduszu utworzonego w tym celu.

