Kontrolerzy lotów bez prawa do strajku? Rzecznik krytykuje propozycje zmian

Obecnie nie mogą organizować strajku pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Policji i Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Krajowej Administracji Skarbowej (funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej) oraz pracownicy jednostek organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

Projekt przewiduje dodanie: „a także w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej". Chodzi o kontrolerów ruchu lotniczego, informatorów służby informacji powietrznej i personel techniczny. Jak tłumaczy Ministerstwo Infrastruktury, głównym celem zmiany jest stworzenie niezbędnych warunków umożliwiających PAŻP lepsze dostosowanie do warunków rynkowych oraz skuteczniejsze funkcjonowanie w obrocie międzynarodowym.

- W mojej opinii realizacja powyższych celów nie wymaga wprowadzenia ograniczenia prawa do strajku, przewidzianego poprzez zmianę obecnego brzmienia art. 19 ust. 2 ustawy 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - napisał Adam Bodnar do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Jak zaznaczył, jakiekolwiek ograniczenia prawa do strajkowania muszą być w przekonujący sposób uzasadnione, z przywołaniem ważnych powodów.

Rzecznik przypomina, że w PAŻP pracują osoby o różnym statusie, m.in. osoby pozostające w stosunkach administracyjnych, niezaliczane do kategorii pracowników w rozumieniu art. 2 k.p. (nie przysługuje im prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, uczestniczenia w sporach zbiorowych, nie mają prawa do strajku), ale są też funkcjonariusze, osoby pozostające w służbowych stosunkach pracy (nie mają prawa zrzeszania się w związkach zawodowych lub ich uprawnienie do tworzenia organizacji związkowych i zrzeszania się w związkach zawodowych jest ograniczone, nie mogą występować na drogę sporu zbiorowego i nie mają prawa do strajku).

Są tam też pracownicy cywilni, zatrudnieni na umowy o pracę lub powołania. Choć mają oni prawo zrzeszania się w związkach zawodowych, rozwiązywania sporów zbiorowych czy też mają prawo do strajku, to z tego uprawnienia i tak nie mogą skorzystać. Bowiem pracują w zakładach pracy, w których obowiązuje zakaz organizowania strajków.

W opinii RPO, kwestie związane z organizacją strajków zostały więc już uregulowane w art. 19 ust. 1 ustawy. Uznaje ona za niedopuszczalne zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.

Rzecznik nie zgadza się również z argumentacją w kwestii wyłączenia przysługujących kontrolerom dotychczas uprawnień do korzystania co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Bowiem - jak przypomina - obowiązek zapewnienia pracownikom wolnej niedzieli co najmniej raz na 4 tygodnie ma charakter powszechny. Nie dotyczy to jedynie pracowników wykonujących pracę w systemie weekendowo-świątecznym. Wskazuje też, że zapis o tym mówiący znajduje się w Konstytucji RP (art. 66 ust. 2).

- Prawo to, obok prawa do corocznego płatnego urlopu oraz określonych w ustawie maksymalnych norm czasu pracy, stanowi element konstytucyjnego prawa pracownika do wypoczynku, będącego jednym z fundamentalnych praw pracowniczych. Wyłączenie stosowania wobec kontrolerów ruchu lotniczego tego przepisu Kodeksu pracy wymaga argumentacji odwołującej się do odpowiednich badań oraz wiedzy z zakresu psychologii oraz medycyny lotniczej - podsumowuje RPO.