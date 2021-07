Kontroler panem i władcą. Po tych zmianach pracodawca już się nie wywinie

Pojawił się kolejny pomysł wzmocnienia kompetencji inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Partia Razem złożyła w Sejmie projekt ustawy, który ma zagwarantować kontrolerom Państwowej Inspekcji Pracy wejście do firmy, gdy uznają, że jest taka potrzeba. Bez wcześniejszego zapowiadania swojej wizyty. Choć już dziś przepisy to gwarantują, to zdaniem polityków są niejednoznaczne, a to podstawa do wielu nadużyć.

Na 2021 rok Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała przeprowadzenie 52 tysięcy kontroli w zakładach pracy. Chce się w nich koncentrować na przestrzeganiu przepisów tarcz antykryzysowych, dotyczących ochrony miejsc pracy, poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inspektorzy PIP mają jednak prawo do skontrolowania bez uprzedzenia, o każdej porze, czy pracodawca przestrzega Kodeksu pracy. Inspektor zgłasza się do przedsiębiorcy wcześniej tylko wtedy, gdy ten fakt nie może wpłynąć na rezultat kontroli.

Inspektorzy podczas kontroli mają prawo zapoznać się z wszystkimi dokumentami i zajrzeć w każde miejsce. Mogą rozmawiać z pracownikami, a w momencie, gdyby ci obawiali się zeznawać przeciwko pracodawcy, kontroler ma prawo wydać postanowienie o zachowaniu w tajemnicy okoliczności uzyskania informacji. Na to postawienie pracodawca może złożyć zażalenie.

Zdaniem Adriana Zandberga przepisy regulujące w Polsce możliwość przeprowadzania kontroli przez PIP nie są jasne. Jego zdaniem przedsiębiorcy interpretują je na swoją korzyść, a proponowane przez Lewicę zmiany mają nie pozostawić wątpliwości co do uprawnień inspektorów.

– Żeby inspekcja mogła działać skutecznie, musimy mieć w Polsce jasne i jednoznaczne prawo. A z tą jednoznacznością jest u nas problem. Z jednej strony Polska jest stroną konwencji nr 81 Międzynarodowej Organizacji Pracy, która zobowiązuje do tego, by inspektorzy mogli o każdej porze dnia i nocy wejść i przeprowadzić kontrolę. Z drugiej strony mamy ustawę Prawo przedsiębiorców, która jest napisana w dość niejasny i nierozsądny sposób. Niektórzy przedsiębiorcy wyciągają z niej fałszywy wniosek, że muszą być ostrzeżeni o kontroli. W tej sprawie polskie prawo powinno być jednoznaczne – podkreślał podczas konferencji prezentującej nowelizację ustawy Prawo przedsiębiorców.

Jakub Kus, sekretarz krajowy Związku Zawodowego Budowlani, w komentarzu dla PulsHR.pl podkreśla, że złożony przez Lewicę projekt to korekta „niedoróbki legislatorów”.

– Prawo przedsiębiorców nie uwzględnia możliwości kontroli ad-hoc przeprowadzanej przez inspekcje pracy. Uważamy, że propozycja posłów Lewicy jest dość oczywista i ma wyeliminować spory sądowe wynikające z niespójności prawa. Co więcej, uważamy, że jest to po prostu korekta "niedoróbki" legislatorów, bo nowelizacja ustawy Prawo przedsiębiorców powinna być wpisana do ustawy o PIP. To raczej dowód na niechlujstwo w procesie stanowienia prawa, a nie jakaś rewolucyjna propozycja zmian. Tak, popieramy niezapowiedziane kontrole inspektorów pracy i w przeciwieństwie do części środowiska pracodawców nie uważamy, że niezapowiedziane kontrole muszą dezorganizować działalność przedsiębiorstw – wyjaśnia.

Bat na nieprawidłowości w umowach

Jak zauważa Jakub Kus, zmiany pozwolą przede wszystkim wyeliminować patologie związane z naruszeniem legalności zatrudnienia.

– Nie chodzi nam w tym wypadku o kontrole bezpieczeństwa pracy (stricte) i związanych z tym obszarem naruszeń prawa. To, że pracodawca usuwa nieprawidłowości przed zapowiedzianą kontrolą, też jest pożądanym efektem takiej kontroli. Ale w przypadku naruszeń legalności zatrudnienia (pracy niedeklarowanej, pracy osób samozatrudnionych wykonujących zadania pod nadzorem, co w budownictwie jest nagminne), przekroczeń dopuszczalnego czasu pracy itp. stwierdzenie naruszeń prawa w zapowiedzianej kontroli jest praktycznie niemożliwe. Jeśli PIP w kontroli zapowiadanej stwierdza takie naruszenia prawa, to znaczy, że pracodawca jest "nieogarnięty" i nie panuje nad zakładem pracy (w tym wypadku budową) bądź nie ma kontaktu z kierownikiem budowy, ewentualnie podwykonawcami – wyjaśnia.

Jednak, jak podkreśla, szanse, że ustawa wejdzie w życie, są małe.

– Nie mamy złudzeń, że projekty ustaw złożonych przez opozycję wyjdą kiedykolwiek z "zamrażarki". Z naszego punktu widzenia nie jest istotne, kto składa projekty popieranych przez nas rozwiązań. Uważamy, że rządowe służby legislacyjne powinny zrobić porządek z bałaganem w systemie prawnym i z własnej inicjatywy wystąpić o zmiany takie, jakie proponuje lewica w tym wypadku – dodaje.

Jednocześnie zwraca uwagę na jeszcze jeden problem.

– Od lat współpracujemy z PIP i od lat obserwujemy, jak Inspekcja jest „obwieszana" kolejnymi obszarami nadzoru i obowiązkami. Być może słusznie, ale za tym nie idą środki na takie działania. Naszym zdaniem głównym problemem PIP nie jest brak jakichś szczególnych, nowych rozwiązań prawnych, ale brak środków budżetowych na w pełni efektywną działalność w realizacji obecnych zadań. Jest zbyt mało inspektorów pracy, by PIP mógł bardziej skutecznie realizować swe zadania. Uważamy, że w większości wypadków dzisiaj inspekcja robi to, co możliwe w ramach posiadanych środków. I od lat apelujemy, by znacząco zwiększyć budżet PIP – przede wszystkim na zatrudnienie inspektorów pracujących w terenie i na działalność „operacyjną" – zaznacza Kus.

Kolejna propozycja zmian

To kolejna propozycja zmian wzmacniających pozycję pracowników, jaką złożyła Lewica w Sejmie. W kwietniu w Sejmie złożono projekt wzmocnienia uprawnień inspektorów pracy przez wyposażenie ich w prawo do wydawania decyzji administracyjnych zmieniających na umowę o pracę kontrakt cywilnoprawny łączący zatrudnionego z przedsiębiorcą.

Jeśli zaproponowane przez Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy przepisy wejdą w życie, pracodawcy będą musieli dowodzić przed sądem, że prawidłowo zastosowali kontrakt cywilnoprawny zamiast etatu przy zatrudnianiu zleceniobiorcy czy podejmowaniu współpracy z osobą prowadzącą własną działalność gospodarczą.

O takie rozwiązanie od lat zabiega Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

– OPZZ od dłuższego czasu postuluje wprowadzenie zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie możliwości nie tylko zwracania uwagi, że umowa zlecenie pracownika spełnia wszystkie wymogi umowy o pracę. Chcemy również przyznania PIP uprawnień stwierdzających istnienie stosunku pracy – czyli nadania inspekcji uprawnień decyzji administracyjnych pierwszego stopnia – wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Andrzej Radzikowski, przewodniczący OPZZ.

Proponowane zmiany popierają również związkowcy branży budowlanej.

– Oczywiście pracodawcy pewnie będą protestować, ale biorąc pod uwagę tempo pracy sądów, propozycja jest jak najbardziej uzasadniona – dodaje Kus.

Sprzeciwiają się organizacje zrzeszające pracodawców. Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy pracodawców RP, w rozmowie z PulsHR.pl zauważyła, że temat oceny, czy między stronami zachodzi stosunek pracy, jest wyjątkowo skomplikowany.

– Tej propozycji należałoby się sprzeciwić kategorycznie. Do oceny, czy między stronami zachodzi stosunek pracy, zobowiązane są sądy i to jest organ, który powinien rozważać te kwestie. Nie inspekcja pracy, która już dziś ma dużo zadań do wykonania. To jest też temat, który może się w tej instytucji nie do końca sprawdzić. Inspektorzy są wykształceni wielokierunkowo, niekoniecznie wszyscy są prawnikami. A w tym przypadku oceniane mają być prawne przesłanki stosunku pracy. Obecna sytuacja faktyczna i prawna jest bardzo skomplikowana. Dziś stosunki cywilnoprawne są bardzo zbliżone do umów o pracę, jednak nie zawsze są stosunkiem pracy. Często problem z rozróżnieniem tego, z jaką formą mamy do czynienia, mają sądy pracy i w takich przypadkach potrzebne jest bardzo szczegółowe postępowanie dowodowe.