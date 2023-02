Kontrole w firmach startują już we wtorek

Pracodawcy mieli zaledwie 14 dni od ogłoszenia ostatecznej wersji ustawy, by przygotować się do wprowadzenia nowych regulacji (Fot. Shutterstock)

A sytuacji, które potwierdzały konieczność wprowadzenia tych zmian nie brakowało. Oto przykład z ostatnich dni. W Zabrzu 15 lutego kierowca miejskiego autobusu, mimo migającego sygnalizatora na strzeżonym przejeździe kolejowym z pełną prędkością wjechał w zaporę, która się zamykała. Wyłamał rogatkę i jechał dalej, tak jak gdyby nigdy nic. Gdy zatrzymali go policjanci to zorientowali się, że może być pod wpływem narkotyków. Co potwierdziło badanie narkotestem.

Nowe przepisy to duża zmiana dla pracodawców. Wcześniej nie mieli uprawnień umożliwiających im samemu przeprowadzać kontrolę wśród pracowników. By rozwiać potencjalne wątpliwości związane z nowymi regulacjami, Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała poradnik. Oto pięć pytań i odpowiedzi dotyczących zasad przeprowadzania prewencyjnej kontroli trzeźwości wśród pracowników.

Kiedy będzie można przeprowadzić prewencyjną kontrolę trzeźwości?

Jak wyjaśnia Paulina Racka z Centrum Poradnictwa PIP, kontrola będzie mogła być przeprowadzona tylko wtedy, gdy okaże się to niezbędne dla ochrony życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochrony mienia.

- Przeprowadzając kontrolę, pracodawca musi pamiętać o poszanowaniu godności i innych dóbr osobistych pracownika - mówi Racka.

Czy pracodawca musi ustalić zasady przeprowadzenia kontroli trzeźwości?

Przed wejściem w życie przepisów w firmach powinny zostać określone zasady przeprowadzania kontroli trzeźwości. Odpowiednie wytyczne mają się znaleźć w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w obwieszczeniu, jeśli pracodawca nie jest objęty układem i nie jest zobowiązany do tworzenia regulaminu pracy.

Pracodawca o wprowadzeniu nowych regulacji i rozpoczęciu kontroli musi poinformować pracowników z co najmniej dwutygodniowym. A pracowników nowo zatrudnionych obowiązany jest poinformować pisemnie lub elektronicznie zanim dopuści ich do pracy (fot. Shutterstock)

- Akty te powinny określać wprowadzenie kontroli trzeźwości, sposób jej przeprowadzenia, wskazać na jakim urządzeniu będzie przeprowadzana kontrola oraz jej czas i częstotliwość - wymienia Paulina Racka.

Wyjaśnia też, że pracodawca o wprowadzeniu nowych regulacji i rozpoczęciu kontroli musi poinformować pracowników z co najmniej dwutygodniowym. A pracowników nowo zatrudnionych musi poinformować pisemnie lub elektronicznie zanim dopuści ich do pracy.

Jak będzie wyglądała sytuacja z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących kontroli stanu trzeźwości?

Kwestie związane z ochroną danych osobowych od samego początku budziły sporo kontrowersji. Ostatecznie pracodawca będzie mógł przetwarzać informacje o dacie, godzinie i minucie przeprowadzonego badania oraz o stanie wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo na stan nietrzeźwości tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę życia i zdrowia pracowników, innych osób lub ochronę mienia.

Informacje o badaniu i jego wynikach mają być przechowywane w aktach pracownika nie dłużej niż przez rok od dnia ich zebrania. W tym celu w aktach osobowych pojawiła się kolejna teczka "E", do której mają trafiać właśnie te dane.

Paulina Racka informuje, że w przypadku zastosowania kary porządkowej pracodawca może przechowywać tę informację do czasu uznania jej za niebyłą zgodnie z artykułem 113 Kodeksu pracy.

Jakie możliwości ma pracodawca, gdy pracownik stawi się do pracy nietrzeźwy?

Pracownika nie można dopuścić do pracy w dwóch konkretnych sytuacjach:

gdy kontrola trzeźwości wykaże obecność alkoholu w organizmie,

gdy zachodzi podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub pił alkohol w czasie pracy.

Przy czym warto tu zaznaczyć, że zgodnie z art. 22 [1c] §5 Kodeksu pracy za równoznaczne ze stwierdzeniem braku obecności alkoholu w organizmie pracownika będzie się uznawać przypadki, w których zawartość alkoholu nie osiągnie lub nie będzie prowadzić do osiągnięcia wartości właściwych dla stanu po użyciu alkoholu. Jeżeli pracownik uzyska wynik niższy niż 0,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, będzie trzeba uznać, iż co do zasady pracodawca nie będzie mógł odmówić dopuszczenia tego pracownika do pracy. Więcej o tym problemie pisaliśmy TUTAJ

Co w sytuacji. kiedy podejrzenia pracodawcy okażą się niesłuszne?

Jeżeli wynik badania nie potwierdził obaw pracodawcy i pracownik okazał się trzeźwy, wówczas pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a czas ten uznawany jest za usprawiedliwioną nieobecność.

Paulina Racka przypomina też, że pracodawca zyskał możliwość sprawdzenia czy jego pracownicy nie zażyli np. narkotyków. Kontrolę przeprowadza się ją na tych samych zasadach, co kontrolę stanu trzeźwości.

Związki zawodowe obawiają się nadużyć podczas przeprowadzania kontroli

Związki zawodowe zauważyły, że już na etapie wdrażania wytycznych zaczynają pojawiać się pewne wątpliwości związane z przeprowadzaniem kontroli trzeźwości. Chodzi o sytuacje, w których będzie dochodziło do nadmiernych kontroli oraz obejmą one zbyt szerokie grono pracowników.

- Najprawdopodobniej pracodawcy będą szeroko wprowadzać zasady prewencyjnej kontroli trzeźwości - twierdzi się dr Anna Reda-Ciszewska, ekspertka NSZZ Solidarność.

Według niej związkowcy obawiają się sytuacji, w których będzie dochodziło do nadmiernych kontroli oraz obejmą one zbyt szerokie grono pracowników. Zaznaczyła, że pracodawcy nie powinni nadużywać tego instrumentu kontrolnego, ponieważ jest jasno określona przesłanka, na podstawie której będą mogli prewencyjnie kontrolować trzeźwość pracowników. Przypomniała, że "prewencyjną kontrolę trzeźwości pracodawca wprowadza, jeżeli będzie niezbędna dla ochrony życia, zdrowia pracowników i ochrony mienia".

