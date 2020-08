Kontrola służbowej poczty pracownika. UODO przypomina ważną regułę

- Należy pamiętać, że pracodawca może wprowadzić monitoring poczty elektronicznej pracownika, w sytuacji gdy jest to niezbędne w jego ocenie do zapewnienia organizacji pracy, umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. Ponadto, kontrola ta nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika (art. 223 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy) - wyjaśniają przedstawiciele Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czytaj również: Imienny adres e-mail byłego pracownika pod kontrolą pracodawcy? UODO wyjaśnia

Jak tłumaczy UODO, pracownik musi zostać poinformowany, w jakim celu pracodawca zamierza stosować monitoring, poznać zakres oraz sposób zastosowania monitoringu. Informacje te powinny zostać ustalone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Zgodnie z art. 222 §7 kodeksu pracy pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu w sposób u niego przyjęty w zakładzie pracy. Zatem może to mieć formę pisma skierowanego do każdego pracownika, obwieszczenia na tablicy ogłoszeń, komunikatu mailowego skierowanego do załogi, czy informacji przekazanej za pośrednictwem zakładowego intranetu.

- Pracownicy powinni być informowani o objęciu ich aktywności służbowej czynnościami monitoringu także poprzez odpowiednie komunikaty, np. po uruchomieniu komputera lub poczty e-mail. Ponadto pracodawca powinien spełnić obowiązek informacyjny określony w art. 13 RODO, dotyczący przetwarzania danych osobowych pracownika - twierdzi Izabela Szczygielska, local partner w DWF Poland Jamka.

CZYTAJ DALEJ »

Warto jednak pamiętać, że pracodawca nie ma prawa dostępu do jakiejkolwiek prywatnej (nie służbowej) korespondencji swojego pracownika, tzn. nie ma wglądu do e-maili, SMS-ów, Messengera, WhatsUpa, Skype'a itd. Jak podkreśla Iwo Klisz, adwokat z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, jeżeli w firmie nie ma żadnych reguł w zakresie używania powierzonego sprzętu (telefony, komputery) i korzystania z internetu oraz skrzynki służbowej (w tym również służbowych kont na portalach społecznościowych), to pracodawca nie może bez zgody pracownika mieć wglądu do tych urządzeń i do treści korespondencji.

Iwo Klisz rekomenduje zatem pracodawcom, aby wprowadzali całkowity zakaz wykorzystywania sprzętu służbowego i kont do celów prywatnych. Dotyczyć to powinno także zakazu logowania się na konta prywatne. Jeśli pracodawca taki zakaz wprowadził, wtedy może bez wiedzy pracownika zalogować się na służbowego maila pracownika i zbadać treść jego korespondencji służbowej.

- Musimy pamiętać, że korespondencja służbowa jest prowadzona w imieniu i interesie pracodawcy, więc jest jakby jego własnością - wyjaśnia Iwo Klisz.

- Pracodawca przewidujący taki zakaz korzystania ze sprzętu i z kont służbowych w celach prywatnych może liczyć na uczciwość pracownika i na to, że cała zgromadzona tam korespondencja będzie dotyczyła spraw służbowych. Niemniej nawet w takim przypadku jeśli pracodawca zorientuje się, że pracownik korzystał ze sprzętu lub kont służbowych do celów prywatnych, to nie powinien czytać tych prywatnych wiadomości pracownika (nie jest do tego uprawniony, nawet jeśli był wyraźny zakaz korzystania do celów prywatnych). W takim wypadku pracodawca może jedynie wyciągnąć od pracownika konsekwencje złamania zakazu (polecenia służbowego), co może skończyć się nawet dyscyplinarnym rozwiązaniem umowy o pracę - komentuje Klisz.