Koniec zatrudniania na czarno w branży pogrzebowej

Branża pogrzebowa włączyła się w prace nad prawem pogrzebowym. Jak wskazują jej przedstawiciele, sytuacja w sektorze była krytyczna na długo przed wybuchem pandemii.

Autor: jk

• 24 lis 2021 13:32





Izba dąży do tego, by do wykonywania stosownych czynności w firmach pogrzebowych były dopuszczone tylko te osoby, które będą posiadały niezbędną wiedzę i kwalifikacje (Fot. Pixabay)

REKLAMA

Jak wskazuje Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej, pandemia obnażyła nieprawidłowości i przyspieszyła konieczność wprowadzenia zmian, które idą w kierunku znacznie większej i kompleksowej profesjonalizacji branży pogrzebowej.

Izba dąży do tego, by firmy pogrzebowe zatrudniały osoby, które będą miały niezbędną wiedzę i kwalifikacje.

Proponuje wprowadzenie obowiązku zatrudniania minimum 4 osób. Jak tłumaczy, w tej chwili znaczna część firm pogrzebowych zatrudnia bez umów o pracę, tworząc tzw. szarą strefę.

Znaczny wzrost zgonów, do jakiego doszło w ciągu ostatniego półtora roku, skutkuje zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe, i to w każdym ich segmencie - od przechowywania i przygotowania zwłok, przez ich transport, aż po ceremonię pogrzebową i następujące po niej prace kamieniarskie.

- Po nadejściu epidemii COVID-19 do przeprowadzenia wszelkich czynności z przygotowaniem pogrzebu oraz samym pogrzebem dopuszczane były, i nadal są, osoby nie będące formalnie pracownikami firm pogrzebowych, a jedynie przygodnie wynajętymi na czas wykonania tych czynności, które nie posiadały nawet wystarczającego zabezpieczenia przed zarażeniem się COVID-19, osoby, które po wykonaniu czynności w firmie pogrzebowej, otrzymywały wynagrodzenie "pod stołem" i bez jakiejkolwiek dezynfekcji wracały do normalnego życia społecznego - mówi Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj też: Oni ze śmiercią mają do czynienia na co dzień

Kompetencje przede wszystkim

Robert Czyżak podkreśla, że pandemia obnażyła nieprawidłowości i przyśpieszyła konieczność wprowadzenia zmian, które idą w kierunku znacznie większej i kompleksowej profesjonalizacji branży pogrzebowej.

Jego zdaniem brak kompetencji spowodował konieczność stworzenia precyzyjnych regulacji prawnych w każdym obszarze usług pogrzebowych. Izba dąży do tego, by do wykonywania stosownych czynności w firmach pogrzebowych były dopuszczone tylko te osoby, które będą miały niezbędną wiedzę i kwalifikacje.

- Chodzi o sprawy podstawowe, które sprowadzać mogą nawet niebezpieczeństwo na najbliższych zmarłej osoby, a z których w tak smutnych i podniosłych dla nich chwilach trudno czasem nawet zdać sobie sprawę - wskazuje Robert Czyżak.

Polska Izba Branży Pogrzebowej zaproponowała minimalne zatrudnienie 4 osób. Jej zdaniem zapis taki pozwoli na niezbędną kontrolę i bezpieczne (np. w oparciu o przepisy BHP) wykonywanie przez firmy pogrzebowe wszelkich czynności związanych z pochówkiem. - Dzisiaj mamy niestety z tym ogromny problem, bowiem znaczna część firm pogrzebowych zatrudnia bez umów o pracę, tworząc tym samym tzw. szarą strefę, poprzez którą skarb państwa - wg naszego raportu sprzed kilku lat - traci rocznie ponad 960 mln złotych - podkreślają przedstawiciele branży. Kolejne zmiany Inne zmiany, które wpłyną na znaczną poprawę usług pogrzebowych to m.in. uregulowanie funkcjonowania domów pogrzebowych oraz określenie niezbędnego minimum dla ich funkcjonowania i lokalizacji (bywa, że znajdują się one po środku osiedli mieszkaniowych), a przede wszystkim posiadania przez przedsiębiorstwo pogrzebowe odpowiedniego zaplecza pozwalającego na przygotowanie osoby zmarłej do pochówku, zapewnienie odpowiednich urządzeń chłodniczych do przechowywania zwłok, posiadanie specjalistycznych samochodów – w tym karawanów. Kolejna zmiana to wprowadzenie e-karty zgonu oraz zniesienie obowiązku tzw. odprawy konsularnej w polskich placówkach dyplomatycznych, w przypadku przewozu osób zmarłych z zagranicy. Uregulowana zostanie także kwestia związana z lokalizacją i funkcjonowaniem krematoriów. Projekt zakłada także wprowadzenie instytucji koronera. Temat ten jest poruszany przez środowisko związane z branżą pogrzebową od bardzo dawna, istnieje bowiem bardzo duży problem ze stwierdzaniem zgonów osób zmarłych poza szpitalami i ośrodkami opieki społecznej. Obecnie trzeba jeszcze czekać na stwierdzenie zgonu od kilku do kilkunastu godzin. - Korzenie starej ustawy pogrzebowej sięgają lat 30 poprzedniego stulecia. Od tamtej pory, oprócz kilku drobnych poprawek, obowiązująca ustawa pozostawała w ówczesnym kształcie, a przecież świat, usługi i zwyczaje uległy w wielu przypadkach gruntownym przeobrażeniom - tłumaczy Robert Czyżak i dodaje, że prawo to przyzwalało na rozprzestrzenianie się wielu negatywnych, a nawet patologicznych, zjawisk, o których głośno było choćby 20 lat temu. - Zmierzamy do tego, aby zawód przedsiębiorcy pogrzebowego był zawodem zaufania publicznego - tak, aby wykonywane przez nas czynności związane z pochówkiem wolne były od zbędnych emocji, a rodziny miały poczucie spokoju, bezpieczeństwa i profesjonalnej realizacji usługi ze strony przedsiębiorcy pogrzebowego, którego opiece powierzają ciało bliskiej osoby – zaznacza prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Rządowe prace nad nowelizacją ustawy potrwać mają do końca roku. Następnie projekt trafi do Sejmu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.