Koniec z wydzielaniem pieniędzy i zabranianiem pracy. Przemoc ekonomiczna trafiła do ustawy

Warto przypomnieć, że z raportu „Ogólnopolska diagnoza przemocy w rodzinie”, przeprowadzonego przez Kantar Polska dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2019 roku, wynika, że przemoc ekonomiczna dotyka 13 proc. społeczeństwa. Do jej stosowania przyznało się 5 proc. Z kolei 6 proc. było świadkami jej stosowania.

Jak podkreśla, wciąż istnieje jednak potrzeba dostosowania obowiązujących regulacji do zmieniających się uwarunkowań oraz wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz zniwelowania skali tego zjawiska.

- Przemoc wobec kobiet i dziewcząt to cicha epidemia, którą skutecznie potęgują brak świadomości istnienia tego zjawiska, strach przed mówieniem o nim na zewnątrz oraz brak wiedzy, jak uzyskać realną pomoc - kiedy pisaliśmy po raz pierwszy pisaliśmy o pomyśle rządu na rozszerzenie definicji przemocy w rodzinie mówiła nam Agnieszka Isa, dyrektor generalna Avon Polska. Firma, na której czele stoi, pod koniec ubiegłego roku rozpoczęła kampanię „Rachunek Przemocy”, która ma na celu edukowanie Polaków, czym jest ten specyficzny rodzaj agresji oraz w jaki sposób może się przejawiać.

Oto pozostałe najważniejsze rozwiązania wprowadzone nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

Nowym rodzajem przemocy będzie opis zachowań, które mogą wzbudzić poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia - podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość (tzw. cyberprzemoc).

Przepisy ustawy obejmą nowe kategorie osób: byłych partnerów, którzy nie zamieszkują razem oraz dzieci, będące świadkami przemocy domowej.

Ustanowiony zostanie standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.

Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach. Zespoły interdyscyplinarne będą realizować zadania o charakterze strategicznym, poprzez które kształtowana będzie lokalna polityka przeciwdziałania przemocy domowej. Natomiast rozpatrywanie spraw indywidualnych będzie należało do zadań grup diagnostyczno-pomocowych, które zastępują dotychczas funkcjonujące grupy robocze.

Istotną zmianą będzie wprowadzenie obowiązkowego udziału członków zespołu interdyscyplinarnego - w ciągu 12 miesięcy od ich powołania w skład zespołu - w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania przemocy domowej.

Wprowadzony zostanie obowiązkowy udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego.

Nowe przepisy przewidują, że osobą do kontaktu i pracy z osobą doznającą przemocy będzie pracownik socjalny. Natomiast z osobą stosującą przemoc domową kontaktować się i pracować będzie funkcjonariusz policji.

Przewidziana zostanie możliwość poszerzenia składu grupy diagnostyczno-pomocowej o kolejnych członków, w tym m.in. o asystenta rodziny, kuratora sądowego czy też osoby wykonujące zawód medyczny.

W przypadku, gdy osoba stosująca przemoc domową będzie się uchylać od podejmowania działań mających na celu zmianę postępowania - w szczególności przez brak współpracy z grupą diagnostyczno-pomocową - zespół interdyscyplinarny złoży zawiadomienie o popełnieniu przez taką osobę nowego wykroczenia, zagrożonego grzywną albo karą 1 miesiąca ograniczenia wolności.

- Rozszerzenie definicji przemocy domowej o przemoc ekonomiczną to krok w dobrym kierunku, ale jeden z wielu, jakie należy wykonać. To działanie z pewnością przełoży się na zwiększenie świadomości kobiet i mężczyzn w tym zakresie, natomiast nie będzie miało bezpośredniego przełożenia na poprawę bezpieczeństwa ofiar przemocy. Do tego potrzebne są konkretne działania, między innymi zmiany w art. 207 Kodeksu karnego, o które postulujemy od lat. Wtedy przemoc ekonomiczna stanie się przestępstwem, odpowiednie służby nie będą mogły przejść koło niej obojętnie, dziś przestępstwem w zakresie finansowym jest jedynie unikanie płacenia alimentów (art. 209 Kk) - w rozmowie z PulsHR.pl komentowała pomysł resortu rodziny prezes Centrum Praw Kobiet Urszula Nowakowska.

