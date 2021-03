Koniec z przyłbicami. Co z firmami, które zaczęły je produkować?

Przyłbice, kominy, szaliki czy chusty - wszystko poza maseczkami, czym do tej pory zakrywaliśmy twarz od soboty możemy wyrzucić do kosza. Ministerstwo Zdrowia zaostrzyło przepisy związane z zasłanianiem ust i nosa. Używać do tego możemy wyłącznie maseczek. Co to oznacza dla firm? W wielu przypadkach - kolejne wydatki.

- Zdecydowaliśmy się, że musimy wykonać mały kroczek wstecz. Bo do tej pory te nasze kroki luzujące obostrzenia były bardzo odważne, a teraz musimy się o pół kroku cofnąć, a tak naprawdę cofnąć się o 1/16 tego kroku - mówił podczas konferencji, na której ogłaszał zmianę obostrzeń minister zdrowia Adam Niedzielski.

Tym "kroczkiem wstecz" dla mieszkańców całej Polski jest m.in. rezygnacja z możliwości zasłaniania twarzy przyłbicą, bandaną, chustą, kominem czy szalikiem - czymkolwiek innym niż maseczka. Od najbliższej soboty każdy z nas usta i nos powinien zasłaniać wyłącznie włąsnie nią. Ministerstwo zaleca, ale nie nakazuje, by sięgać po maseczki z profesjonalnym filtrem ochronnym.

- Przyłbice czy chusty będą mogły być stosowane tylko jako element dodatkowy. Ale nie będzie można zasłaniać twarzy tylko przyłbicą czy chustą - powiedział Niedzielski.

Głos w sprawie zmiany obowiązujących od niemal roku wytycznych zabrał m.in. zarząd wojewódzki NSZZ Policjantów województwa dolnośląskiego. Po ogłoszeniu przez ministra zdrowia najnowszych zmian w przepisach, opublikowali taki wpis:

"Minister Zdrowia od 27 lutego wprowadza obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Policjanci niestety nie będą mogli już stosować kominów... A my jako związki zawodowe wspieraliśmy stronę służbową, kupując je z naszych środków. Przez prawie rok można było je stosować a teraz nie. Kto nam i policjantom zwróci pieniądze?!" - na gorąco komentowali zapowiedź zmian policjanci z dolnośląskiego związku zawodowego.

- Nikt nie zwróci tych pieniędzy - mówi Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. - Najnowszy zakaz to wyraz bezsilności rządu, który po raz kolejny uderzy po i tak pustej już kieszeni wielu przedsiębiorców. Rząd poszedł drogą "nie wiem, co zrobić, to zrobię cokolwiek", ale wybrał bardzo kiepskie rozwiązanie.

Jak dodaje, dla firm, które - dostosowując się do wytycznych resortu zdrowia - postawiły na inne rozwiązania niż maseczki, oznacza to po prostu stratę - i to w tak w trudnym czasie dla prowadzenia biznesu.

- Te firmy straciły pieniądze z powodu fałszywych informacji, jakie przekazał rząd - uważa.

Minorowe nastroje panują w wielu przedsiębiorstwach, które w ciągu minionego roku zainwestowały w dobrej jakości przyłbice czy zdecydowały się uszyć kominy z firmowym logo dla pracowników. To m.in. gastronomia, handel, fryzjerstwo czy hotelarstwo, gdzie nieraz całe zespoły liczące po kilkadziesiąt osób były zabezpieczone w firmowe przyłbice.

- Chcę oddychać i coś widzieć w pracy, a maseczka uniemożliwia jedno i drugie... Duszę się w niej i mam cały czas zaparowane okulary. Nie wyobrażam sobie, jak będę funkcjonowała przez 8 godzin z maseczką na twarzy - żali się jedna z ekspedientek lokalnego sklepu w Katowicach, która do tej pory używała półprzyłbicy zasłaniającej usta i nos.

Nie potrafi zrozumieć, dlaczego po niemal roku korzystania z tego rozwiązania rząd zmienił zdanie i zmusił przedsiębiorców do wydania pieniędzy raz jeszcze - na inny produkt do zasłaniania nosa i ust.

Kaźmierczak zwraca uwagę, że nie podano żadnych danych wskazujących, że ogniska wirusa pojawiają się w miejscach, gdzie ludzie używali do zasłaniania ust i nosa czegoś innego niż maseczka.

- To kolejny raz, kiedy zmiana prawa oparta jest na czyimś "widzi mi się". Nikt nie podał żadnych dowodów potwierdzających tezę, że inne metody zasłaniania ust i nosa się nie sprawdzają. To tym bardziej bulwersuje, że zmianę ogłoszono po niemal roku od ich stosowania. Gdyby rząd po miesiącu czy dwóch podał, że jednak trzeba chodzić w maseczkach, bo te inne rozwiązania się nie sprawdzają, miałoby to jeszcze sens - dodaje Kaźmierczak.

Nowy - kolejny - plan na biznes

Zmiany przepisów mogą też wpłynąć w większym lub mniejszym stopniu na sytuację przedsiębiorstw, które - wraz z wybuchem pandemii - zdecydowały się zmienić swój profil lub choćby dodatkowo zająć się produkcją przyłbic.

Jacek Sikora, prezes nowosądeckiej firmy Vitberg, która wiosną 2020 również zaczęła produkować mini-przyłbice, zastanawia się jaki interes widzi rząd w pomyśle zlikwidowania branży.

- Ludzie chcieli korzystać z tego rozwiązania, nasze mini-shieldy zakupiło już 3 mln osób. Szczególnie osoby niepełnosprawne, głuchoniemi, którzy komunikują się za pomocą ruchu warg. Utrzymujemy stały kontakt z Polskim Związkiem Głuchych i wiemy, że półprzyłbice były odpowiedzią na ich potrzeby. A takich osób w Polsce jest blisko 50-60 tys. Zabrano im właśnie możliwość jakiejkolwiek komunikacji w sklepie czy w urzędzie, gdzie pracownicy korzystali z przyłbic czy mini-przyłbic - podkreśla Jacek Sikora.

Jacek Sikora w zakładzie produkcyjnym mini-przyłbic (fot. Vitberg)

Zapytany, jak z biznesowego punktu widzenia wpłynie na jego formę decyzja rządu, zaznacza, że w ich przypadku wytwarzanie półprzyłbic była dodatkiem do głównego zajęcia, jakim jest produkcja wyrobów medycznych, głównie do rehabilitacji.

- Zmasowaną produkcję mini przyłbic zakończyliśmy już jakiś czas temu. Rynek ewidentnie się nasycił. Szacujemy, że co 15. osoba w Polsce korzysta tylko z naszych produktów, a innych rozwiązań też jest sporo - opowiada prezes Vitberg.

Jednak dodaje, że akurat jego firma ma do czego wracać, ale wiele iny=nych przedsiębiorstw przestawiło się wyłącznie na produkcję przyłbic.

- Zostaną bez środków do życia. Co więcej: z powodu tej decyzji pracę w Polsce straci co najmniej kolejne kilka tysięcy osób. Nie tylko pracownicy zajmujący się produkcją przyłbic, ale też ci, którzy sprzedawali półprodukty, folię PET czy różnego rodzaju zamknięcia wykorzystywane w przyłbicach czy półprzyłbicach; nie wspominając o szwaczkach... To kolejny zakaz, który niczego nie zmieni, a wprowadzi chaos i problemy - podkreśla Sikora.

Na zdjęciu: Aleksandra Grudzińska, prezes Clever Frame, która stworzyła przyłbice pod marką CoverOne. (fot. CoverOne)

Przyszłości pod znakiem zakazu noszenia przyłbic nie obawia się również firma Clever Frame, która od dwudziestu lat zajmowała się produkcją i sprzedażą stoisk wystawienniczych.

By przetrwać czas lockdownu, który w ich przypadku trwa nadal, pod marką CoverOne zaczęła ona produkować przyłbice. W ciągu miesiąca trzeba było podwoić zatrudnienie... Co teraz, kiedy przyłbice stały się zakazane?

- Nasza firma od początku była nastawiona na produkowanie przyłbic skierowanych do sektora medycznego. Te dla handlu detalicznego, w których można spotkać Polaków na ulicach, były tylko jednym z elementów naszego biznesu. Dodam, że one w połączeniu z maseczką spełniają swą ochronną rolę, co potwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski - mówi Aleksandra Grudzińska, prezes CoverOne, która podkreśla, że zakaz nie wpłynie negatywnie na działalność ich firmy ani na liczbę pracowników.

Informuje zarazem, że jej firma idzie o krok dalej i dywersyfikuje ofertę na czas pandemii.

- Od kilku tygodni pracujemy nad nowym produktem - StudioOne. Będzie to studio nagraniowe, które umożliwia przeprowadzanie konferencji i prezentacji online w profesjonalny sposób, a nie wymaga dodatkowej obsługi dodatkowego personelu - tłumaczy nasza rozmówczyni.

Jak dodaje, projekt ten skierowany jest do bardzo szerokiego grona odbiorców (działały handlowe, finansowe, zarządy, rady nadzorcze, influencerzy, szkoleniowcy etc.) - do każdej branży, która swoje produkty lub ofertę może prezentować online z wykorzystaniem dostępnej technologii.