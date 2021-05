Koniec z pracą "na gazie". Pracodawcy dostaną oręż w walce z pijaństwem

W końcu jest. Po kilku latach ciągłych apeli płynących z różnych stron rynku pracy Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce umożliwić przedsiębiorcom prowadzenie prewencyjnych, wyrywkowych kontroli pracowników na obecność alkoholu i narkotyków.





53 proc. badanych pracowników przyznało, iż w miejscu pracy miało styczność z pijanym kolegą czy koleżanką (Fot. Shutterstock)

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Zgodnie z nim pracodawcy będą mieli możliwość przeprowadzenia prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach.

O wprowadzenie takich zmian od dwóch lat walczył m.in. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

O problem picia w pracy i przed pracą kilka lat temu zapytała firma HR Global Group. Wyniki ich sondażu wskazują, że aż 53 proc. ankietowanych przyznało, iż w miejscu pracy miało styczność z pijanym kolegą czy koleżanką. Z kolei 41 proc. badanych nie było świadkami takiej sytuacji, a 6 proc. uznało, że nie potrafi tego ocenić. 2 proc. ankietowanych przyznało się, że przynajmniej raz wybrali się do pracy będąc pod wpływem alkoholu, 4 proc. zasłania się niepamięcią, czy taka sytuacja z ich udziałem miała miejsce. Tyle samo pytanych zdradziło, że piło alkohol w godzinach pracy, a 32 proc. – że co najmniej raz stawili się w miejscu pracy na tzw. "kacu".

Wraz w wejściem w życie przepisów o ochronie danych osobowych kwestia przeprowadzenia wyrywkowych badań pracowników stała się problemem wagi ciężkiej. Zdaniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych nowela przepisów o RODO spowodowała, że zmieniły się prawa pracodawców odnośnie sprawdzania stanu trzeźwości pracowników. Zgodnie z nimi nie mogą już sami przeprowadzać kontroli stanu trzeźwości. Ci z kolei cały czas apelowali o zmianę przepisów i argumentowali tę konieczność względami bezpieczeństwa.

- Najwyższym, zgodnym z prawem celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Badanie trzeźwości przez pracodawcę uznać należy za działanie prewencyjne. Kiedy badanie to potwierdzi przypuszczenia i okaże się, że pracownik przystępuje do pracy nietrzeźwy – w dalszej kolejności powinien zostać przekazany organom policji do badania ostatecznie potwierdzającego jego stan - przekonywała kilka miesięcy temu Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

- Choć prawo jasno tego nie precyzuje i antynarkotykowa oraz antyalkoholowa prewencja nie doczekały się do tej pory jasnych przepisów w tym względzie, to jesteśmy zdania, że takie kontrole kierowców komunikacji miejskiej są jak najbardziej potrzebne. Kluczowe jest tu bowiem bezpieczeństwo pasażerów i innych uczestników ruchu. Dlatego kontrole, zarówno na trzeźwość, jak i obecność w organizmie substancji psychoaktywnych, są w lubelskim MPK prowadzone. Obecnie reguluje to zarządzenie Zarządu MPK Lublin – kilka miesięcy temu w rozmowie z PulsHR.pl komentowała ten problem Weronika Opasiak z MPK Lublin. Projekt w wykazie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii już od kilku miesięcy zapowiadało prace nad nowelizacją tych przepisów, jednak cały czas nie było efektu. Aż do teraz. W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazła się informacja o projekcie precyzującym kwestie badania stanu trzeźwości pracowników. W opracowywanej regulacji mają zostać wprowadzone takie rozwiązania, które dadzą pracodawcom podstawy do wprowadzenia i przeprowadzania – ze względu na określony prawem cel – prewencyjnej, wyrywkowej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach. Resort dodaje, że w noweli mają zostać rozwiane również wątpliwości związane z brakiem podstaw prawnych do przeprowadzania przez uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego badań pracowników na obecność tzw. narkotyków w ich organizmach. - W chwili obecnej w polskim porządku prawnym nie ma bowiem przepisów, które określałyby procedurę takiego badania, na żądanie pracodawcy lub samego pracownika. Powyższe jest konsekwencją również braku wyraźnej podstawy prawnej do niedopuszczenia przez pracodawcę do wykonywania pracy przez pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w stanie po użyciu takich środków lub zażywał je w czasie pracy - czytamy na stronie KPRM. W projekcie ma znaleźć się rozwiązanie umożliwiające przeprowadzenie badania w stosunku do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy oraz osoby prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą; Rada Ministrów ma się zająć projektem w III kwartale 2021 roku. Długa walka Warto przypomnieć, że problem był na tyle istotny, iż na prośbę przedstawicieli przedsiębiorców Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powołał Zespół Roboczy ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy funkcjonujący przy Radzie Przedsiębiorców powołanej przez Rzecznika. - Już drugi rok prowadziliśmy prace merytoryczne w imieniu przedsiębiorców o zmianę przepisów, które umożliwiłaby im prowadzenie prewencyjnych kontroli alkomatem. Włożyliśmy wiele pracy i wysiłku, aby projekt ustawy jak najszybciej ujrzał światło dzienne. W tym czasie powołaliśmy zespół roboczy ds. kontroli trzeźwości w miejscu pracy przy Radzie Przedsiębiorców, wysłaliśmy ponad 50 pism do poszczególnych ministerstw i urzędów. Cieszę się, że realizowane przez nas działania przynoszą efekty - powiedział Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. O tym, że pracodawcy mają problemy z nieuregulowaną procedurą prewencyjnej kontroli trzeźwości pracownika wielokrotnie informował ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina (oraz jego poprzedników) Rzecznik Praw Obywatelskich. Pod koniec ubiegłego roku apelował o przyspieszenie prac nad wprowadzeniem kompleksowej regulacji umożliwiającej przeprowadzanie takiej samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu, a także innych środków psychoaktywnych i odurzających. W jego ocenie pracodawcy powinni mieć możliwość samodzielnej kontroli pracowników na obecność alkoholu czy substancji psychotropowych – z przestrzeganiem ich prawa do prywatności. Szczególnie ważne jest to w przypadku kierowców autobusów, lekarzy, czy obsługi ruchu lotniczego.

