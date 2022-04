Koniec z piciem przed i w trakcie pracy. Firmy sprawdzą trzeźwość pracowników

Od kilku lat pracodawcy zabiegają o zmianę prawa dotyczącego kontroli trzeźwości w miejscu pracy. Problem pojawił się po nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych. Wprowadzone w maju 2019 roku zapisy wpłynęły na prawa pracodawców odnośnie sprawdzania stanu trzeźwości pracowników - nie mogą oni już sami przeprowadzać kontroli stanu trzeźwości. Wkrótce ma się to zmienić.

Jak pokazują badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii Ezop II, 7 proc. Polaków doświadczyło zaburzeń związanych z alkoholem. Jeden ze współkoordynatorów badań - socjolog z Zakładu Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami IPiN dr Jacek Moskalewicz - podkreśla, że wśród osób cierpiących na zaburzenia alkoholowe większość to osoby pracujące.

O problem picia w pracy i przed pracą zapytała firma HR Global Group. Wyniki ich sondażu wskazują, że aż 53 proc. ankietowanych przyznało, iż w miejscu pracy miało styczność z pijanym kolegą czy koleżanką. Z kolei 41 proc. badanych nie było świadkami takiej sytuacji, a 6 proc. uznało, że nie potrafi tego ocenić.

2 proc. ankietowanych przyznało się, że przynajmniej raz wybrali się do pracy, będąc pod wpływem alkoholu, 4 proc. zasłania się niepamięcią, czy taka sytuacja z ich udziałem miała miejsce. Tyle samo pytanych zdradziło, że piło alkohol w godzinach pracy, a 32 proc. – że co najmniej raz stawili się w miejscu pracy na tzw. "kacu".

- Zapytaliśmy także ankietowanych, co z pijanym pracownikiem w pracy powinien zrobić jego pracodawca. Zdecydowana większość uznała, że powinno się obyć bez poważniejszych konsekwencji. 73 proc. pytanych na miejscu pracodawcy odesłałoby swojego kolegę czy koleżankę do domu, a 11 proc. – przy jednorazowej takiej sytuacji – nie podjęłoby żadnych kroków. Nieco więcej, bo 12 proc., zdecydowałoby się jednak na zwolnienie takiego pracownika. Bardziej pobłażliwych było 4 proc. ankietowanych, którzy ukaraliby takiego pracownika karą finansową - mówi Dariusz Michalski, prezes HR Global Group.

Od kilku lat pracodawcy zabiegają o zmianę przepisów. Problem pojawił się po nowelizacji przepisów o ochronie danych osobowych. Wprowadzone w maju 2019 roku zapisy wpłynęły na prawa pracodawców odnośnie sprawdzania stanu trzeźwości pracowników - nie mogą oni już sami przeprowadzać kontroli stanu trzeźwości.

Ponadto pracodawca może przetwarzać informację o obecności alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika jedynie za zgodą wyrażoną z inicjatywy tego pracownika.

Wkrótce ma się to zmienić. 14 lutego na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw związany z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości pracowników.

Jak czytamy w projekcie, pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracownika oraz obecności środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika na następujących warunkach:

- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób, lub ochrony mienia;

- kontrola obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie;

- badanie polega na stwierdzeniu braku obecności alkoholu w organizmie pracownika, obecności alkoholu wskazującej na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości.

Co ważne, grupę lub grupy pracowników objęte kontrolą trzeźwości, sposób jej przeprowadzenia, w tym rodzaj wykorzystywanego urządzenia, czas i częstotliwość jej przeprowadzenia pracodawca będzie musiał ustalić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Jeśli nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, wyżej wymienione ustalenia będą mogły być zawarte w obwieszczeniu.

W projekcie ustawy znalazł się zapis mówiący o tym, że przed dopuszczeniem do pracy pracownika objętego kontrolą, pracodawca będzie musiał przekazać mu informacje na temat kontroli w postaci papierowej lub elektronicznej. Przekazanie informacji musi mieć miejsce nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem przeprowadzania kontroli.

Konsekwencje dla nietrzeźwego pracownika

Obowiązek zachowania trzeźwości w pracy należy do podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracownik stawiający się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywający alkohol w czasie pracy może zostać ukarany.

Najłagodniejsze konsekwencje przyjścia do pracy pod wpływem alkoholu to upomnienie lub nagana. Bardziej dotkliwa może okazać się kara pieniężna. Co ważne, za jedno przekroczenie kara ta nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń.

Źródło: Kodeks pracy

Najbardziej dotkliwą konsekwencją jest utrata pracy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Jednak by zwolnić pracownika z tego powodu, pracodawca musi mieć niezbite dowody świadczące o jego nietrzeźwości.

Za dzień, w którym pracownik stawił się w pracy pod wpływem alkoholu, nie należy się pensja - pomimo tego, że stawił się w miejscu pracy, nie był w stanie wykonać swoich obowiązków.

Odpowiedzialność pracodawcy

Warto także podkreślić, że to na pracodawcy leży odpowiedzialność, aby pijany pracownik nie został dopuszczony do wykonywania obowiązków. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca jest zobowiązany zapewnić wszystkim pracownikom bezpieczne warunki pracy, wykluczające zagrożenie życia lub zdrowia pracowników. Dotyczy to także obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznego środowiska pracy. Jeśli więc wie o stanie zagrożenia życia lub zdrowia pracownika wywołanego bezprawnym zachowaniem się innego pracownika, nie może siedzieć bezczynnie – musi podjąć odpowiednie kroki.

Pracodawca ma obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Podejmując decyzję, musi wyjaśnić jej podstawy pracownikowi – najlepiej pisemnie.