Koniec pracy "pod wpływem". Firmy zyskały oręż do walki z nadużywaniem alkoholu

Według WHO alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji (Fot. Shutterstock)

- Światowy Dzień Trzeźwości to dzień, w którym szczególnie możemy zwrócić uwagę na problem uzależnienia wśród ludzi. Warto oczywiście nie tylko tego dnia, ale codziennie mieć na uwadze ten szerzący się problem, uzmysłowić konsekwencje obniżającej się jakości życia w różnych obszarach. Na uzależnienie wpływa kilka czynników: biologiczne, psychologiczne i społeczne. W ostatnich latach zauważalny jest obniżający się wiek inicjacji alkoholowej. Jeżeli mówimy o uzależnieniu, intensywnym używaniu substancji, warto przyjrzeć się sposobom radzenia sobie z emocjami. Osoby mające problem z alkoholem mają trudność w rozumieniu siebie, radzeniu sobie z własnymi stanami emocjonalnymi, problem z rozpoznawaniem ich, nazywaniem, wyrażaniem, mentalizacją, małą wiarę w swoje możliwości – komentuje Kinga Rochala, psycholog, psychoterapeuta w Mazowieckim Szpitalu MindHealth im. prof. Antoniego Kępińskiego.

Tymczasem z raportu Pracodawców RP „Zwrot w modelach konsumpcji, 2. edycja raportu: Alkohol w Polsce” wynika, że w trakcie dwóch pandemicznych lat całkowita konsumpcja czystego alkoholu na głowę mieszkańca Polski zmalała. W 2020 r. wyniosła 9,62 litrów per capita, w roku 2021 – 9,7 litrów per capita. Jest to spadek o odpowiednio 0,16 litra oraz 0,08 litra względem roku 2019 roku (dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – PARPA).

Badanie wzorów konsumpcji alkoholu zrealizowane przez PARPA w 2020 roku pokazało, że 73 proc. konsumentów alkoholu pije go w sposób umiarkowany, który nie niesie ze sobą poważnego ryzyka szkód zdrowotnych (do 6 litrów czystego alkoholu rocznie). 27 proc. pije w sposób ryzykowny i szkodliwy (powyżej 6 litrów czystego alkoholu rocznie), przy czym 11,6 proc. to osoby nadużywające alkoholu.

Z kolei według WHO alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Większe ryzyko niesie za sobą palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi wspierają działania regulacyjne

21 lutego 2023 r. weszły w życie przepisy umożliwiające pracodawcom przeprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy.

– Do niedawna pracodawcy nie mieli formalnej mocy prawnej badania zatrudnionych pod względem trzeźwości. Mogli podejmować takie próby, jednak nie były one uregulowane prawnie, a wyciąganie konsekwencji było znacznie utrudnione. Od 21 lutego tego roku w Polsce przełożeni zyskali możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników. Każdego zatrudnionego można zbadać alkomatem, pracodawcy muszą jednak pamiętać o poszanowaniu praw i uczuć pracowników. Kluczowe w tym zagadnieniu jest wypracowanie wewnętrznych regulacji, na które zgodzą się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy – mówi Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska.

Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma związek ze spożywaniem alkoholu (Fot. Sigmund/Unsplash)

Jak pracodawcy powinni się zachować, gdy wynik testu na obecność alkoholu jest pozytywny? Przede wszystkim wykluczone jest dopuszczenie pracownika do pracy.

- Co więcej, pracodawca może także podjąć działania dyscyplinarne w postaci wystosowania upomnienia, nagany lub rozwiązania umowy. Wszystko to daje pracodawcy więcej możliwości w zarządzaniu tak trudną sytuacją. Pracodawcy powinni więc skupić się na nawiązaniu dialogu z zatrudnionymi i wyjaśnieniu, w jakich sytuacjach można wymagać od nich poddania się badaniu. Dodatkowo warto powiadomić pracowników, jak wygląda ta procedura oraz jakie są możliwe jej konsekwencje. Nie można zapomnieć także o zatrudnionych wykonujących swoją pracę zdalnie lub hybrydowo. W tym przypadku kontrolę należy umówić z pewnym wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę fakt, aby nie przeszkadzać pozostałym członkom gospodarstwa domowego – dodaje dyrektorka ADP.

W jaki sposób można zbadać trzeźwość pracownika?

Jak wyjaśnia Katarzyna Siemienkiewicz, ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP, pracodawca może przeprowadzić kontrolę trzeźwości tylko przy pomocy skalibrowanego alkomatu (analizatora wydechu – zgodnie z rozporządzeniem).

- To pracodawca zdecyduje, czy posługuje się np. alkomatem ustnikowym, bezustnikowym czy bramką z alkomatem. Zatrudniający będzie mógł przetwarzać informację o wyniku wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości, czyli gdy u pracownika stwierdzona zostanie obecność alkoholu w wydychanym powietrzu od 0,1 mg w 1 dm3. Oczywiście przeprowadzenie badania musi nastąpić z poszanowaniem godności i innych dóbr osobistych pracownika – mówi Katarzyna Siemienkiewicz.

Istotne jest to, że wprowadzenie kontroli trzeźwości i zasad jej przeprowadzania powinno być ustalane w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, a przypadku, gdy te akty nie funkcjonują - w obwieszczeniu.

