Koniec godzin dla seniora. Były groźby, wyzwiska, a nawet rękoczyny

Od dzisiaj znikają w sklepach godziny dla seniorów. Ekspedientki nie kryją radości. Do tej pory między 10 a 12 w sklepach dochodziło do rękoczynów i wyzwisk. Zaś do Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom wpływały skargi na skandaliczne zachowanie klientów sklepów, z jakim muszą się mierzyć w pracy ekspedientki.

Autor:KDS

• 1 lut 2021 10:52





W branży pracuje ponad 740 tys. osób (fot. Shutterstock)

Od poniedziałku 1 lutego wchodzi w życie pierwszy etap luzowania obostrzeń związanych z walką z pandemią koronawirusa.

Otwierają się centra handlowe oraz znikają godziny dla seniorów. Między 10 a 12 każdy będzie mógł zrobić zakupy.

Szczególnie ta ostatnia zmiana była wyczekiwana przez pracowników sklepów. Zakaz ten powodował, że ich praca w tych dwóch godzinach była wyjątkowo stresująca.

– Godziny dla seniorów powodowały, że między godziną 10 a 12 w sklepach spożywczych i aptekach obsługiwani mogli być tylko klienci powyżej 65 roku życia. Zdajemy sobie sprawę, że to był irytujący przepis, ale obowiązywał on pod rygorem kar, stąd też ekspedienci zobowiązani byli do jego przestrzegania. Klienci zachowywali się wobec pracowników sklepów bardzo niekulturalnie, zdarzały się groźby, wyzwiska, a nawet ataki fizyczne. Wszystko to, gdy ekspedient odmawiał np. obsłużenia klienta – mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Jak dodaje, odejście od tego przepisu to ulga dla wszystkich ekspedientów. A problem był poważny, bo jak wynika z danych GUS (za 2019 rok), tylko w sektorze handlu detalicznego w branży spożywczej (większość pozostałych sklepów była w czasie lockdownu nieczynna) pracuje 742 tys. ludzi (co oznacza wzrost o 163 tys. w porównaniu do 2016 r.). Według statystyk 84 proc. z nich stanowią kobiety. Najliczniejszą grupą wiekową są osoby w przedziale 35-44 lat.

Trudne warunki pracy

Do stowarzyszenia dotarło blisko 30 skarg pisemnych i telefonicznych na zachowanie klientów i pracodawców w temacie godzin dla seniora. Pojawiały się także pytania, czy pracodawcy mają prawo wymagać od pracownika, by „po cichu” obsługiwał osoby, które obsłużone zostać nie powinny. Pracownicy byli narażeni na poważny stres, sytuacje konfliktowe, a nawet na akty agresji ze strony klientów, którzy chcieli kupić coś w sklepie, a na mocy rozporządzenia ekspedient nie mógł tego zrobić.

– Klienci często prosili i błagali, by móc np. kupić pieczywo w piekarni, a gdy ekspedient odmawiał zdarzało się, że pojawiały się wyzwiska, groźby, a nawet rzucanie przedmiotami. Jedna z pracownic napisała nam, że klient cisnął w nią kartonikiem z batonikami, który był ustawiony na ladzie – mówi Małgorzata Marczulewska.

W efekcie SNP wysłało od października 2020 kilkanaście pism i wykonało wiele telefonów do pracodawców, którzy zatrudniali skarżących się pracowników, by zapewnić im lepszą ochronę przed atakami ze strony klientów ignorujących przepisy związane z godzinami dla seniorów. – Pisma, które do nas trafiały zwykle miały charakter informacyjny, choć zdarzały się interwencje, gdy np. właściciel jednego ze sklepów nałożył karę na pracownicę, która nie obsłużyła klienta o godzinie 11:50. Według szefa pracownica powinna to zrobić. Nasze stowarzyszenie upomniało przedsiębiorcę, że jakiekolwiek pretensje do ekspedientki są nie tylko nieuzasadnione, ale i nie na miejscu i grożą konsekwencjami porządkowymi wobec właściciela sklepu – wskazuje prezes stowarzyszenia. Nie tylko godziny dla seniorów Jak wyjaśnia prezes SNP, sytuacja z godzinami dla seniorów przypomina problem dotyczący noszenia maseczek w sklepach. To generator konfliktów i agresji, gdyż nie wszyscy czuli się w obowiązku do przestrzegania przepisów. Ekspedient był do tego zobowiązany i gdy próbował wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z rozporządzenia to narażał się na nieprzyjemności. – Ekspedientki pisały do nas, że były wyzwane od jakich tylko za to, że nie chcą sprzedawać towarów w czasie godzin dla seniorów. Ty kur*** i cała paleta bluzgów. Bywali klienci, którzy wchodzili do dyskontów i na siłę chcieli być obsłużeni, nawet gdy z oczywistych powodów nie kwalifikowali się do obsłużenia. Sytuacja może być irytująca, co jest oczywiste, ale pracodawcy pod żadnym pozorem nie powinni dopuścić, by frustracja czy niezadowolenie klientów było kumulowane w stronę sprzedawców – mówi Małgorzata Marczulewska.

