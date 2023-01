Koniec dobrego. Popularny sposób na uniknięcie składek ZUS już nie działa

Wraz z nowym rokiem prowadzenie spółek komandytowo-akcyjnych przestało być tak opłacalne jak w 2022 roku. Do tej pory komplementariusze SKA byli zwolnieni z konieczności wnoszenia składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki zdrowotnej. 1 stycznia 2023 to się zmieniło.

Spółki komandytowo-akcyjne zyskały na popularności, kiedy w życie weszły przepisy wprowadzone w ustawach składających się Polski Ład. Okazało się wtedy, że ich komplementariusze są zwolnieni z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej.

To spowodowało ogromny wzrost liczby tego typu spółek. Z danych GUS wynika, że w IV kwartale 2021 roku odnotowano 88 605 rejestracji przedsiębiorstw. To o 16,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jeśli chodzi o formy prawne, jakie wybierali przedsiębiorcy, to największy wzrost rejestracji (ponad 7-krotny) nastąpił właśnie w spółkach komandytowo-akcyjnych.

Czytaj więcej: Nowe ulgi podatkowe. Jak zaoszczędzić na podatku dochodowym za 2022 rok

Teraz atrakcyjność tej formy prowadzenia biznesu będzie mniejsza. Ministerstwo Finansów zauważyło wzrost zainteresowania SKA i uznało, że musi ukrócić ten sposób na uniknięcie płacenia składek ZUS. Pomysł na uszczelnienie przepisów znalazł się w opublikowanym 24 marca 2022 r. projekcie ustawy m.in. obniżającej podatek PIT z 17 na 12 proc.

Zgodnie z nim od nowego roku komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych są uznawani za osoby prowadzące działalność pozarolniczą i zostali objęci obowiązkiem opłacania składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki zdrowotnej. Obowiązek ubezpieczenia będzie powstawał od dnia wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego albo od dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce do dnia wykreślenia spółki z KRS albo zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rozmawiamy z Joanną Burnos, założycielką Instytutu LEADERIS o parytetach na kierowniczych stanowiskach