Koniec dobrego. Od maja wracają ważne obowiązki dla pracodawców

Przepisy covidowe i stan zagrożenia epidemicznego zostały wydłużone do 30 kwietnia 2023. Po tym terminie firmy będą musiały dostosować się do funkcjonowania w "nowych-starych" realiach. Wygaszone lub zawieszone obowiązki stopniowo będą powracały. O czym przedsiębiorcy powinni pamiętać w pierwszej kolejności? Oto najważniejsze zmiany, które zostaną cofnięte po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Jak informuje Edyta Defańska-Czujko, adwokat i partner w Crido, przez ostatnie 3 lata pracodawca mógł udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów. Dotyczyło to urlopu niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. Co istotne, pracownik był obowiązany taki urlop wykorzystać. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego przywróci w tym zakresie uprawnienia pracodawcy, które obowiązywały przed pandemią COVID-19.

Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji w czasie stanu zagrożenia

W okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego wprowadzono możliwość wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy czy innych stosunków cywilnoprawnych (np. umowy zlecenie) z zachowaniem terminu 7 dni. Po uchyleniu tego przepisu zakaz konkurencji będzie obowiązywał na warunkach określonych w umowie.

Przedłużenie legalności pobytu cudzoziemców na podstawie ustawy covidowej

Specustawa covidowa pozwalała pracodawcom na warunkowe legalne zatrudnianie cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski nawet po wygaśnięciu ich zezwolenia na pobyt i pracę. Kiedy zostanie zniesiony stan zagrożenia epidemicznego, cudzoziemcy, którzy przyjechali do Polski przed wybuchem pandemii oraz cudzoziemcy, których dokumenty pobytowe skończyły się przed 24 lutego 2022 r. (przed wybuchem wojny w Ukrainie), będą mieli tylko 30 dni na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt, a pracodawcy na dopilnowanie formalności.

- Zdobycie nowego zezwolenia na pobyt i pracę w wyznaczonym terminie będzie praktycznie niemożliwe. Już dzisiaj trudno o terminy w urzędzie. W niektórych województwach na rozpatrzenie wniosku czeka się nawet kilka miesięcy. Co istotne, samo złożenie wniosku rozpoczyna proces legalizacji i lepiej go zacząć już teraz, aniżeli czekać do ostatniej chwili, kiedy do urzędów będą bardzo długie kolejki - twierdzi Daniel Sola, dyrektor projektów międzynarodowych w agencji zatrudnienia Trenkwalder.

W czasie pandemii zniesiono tzw. fikcję doręczenia, dla firm to był kłopot

Rewolucja może czekać doręczanie pism. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego zrezygnowano z tzw. fikcji doręczenia oświadczenia woli, jeżeli termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Póki trwa stan zagrożenia epidemicznego, takich pism nie można uznać za doręczone (oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tego stanu). Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje powrót domniemania doręczenia po podwójnej awizacji.

- W pandemii wprowadzono tzw. zawieszenie domniemania doręczenia przesyłki, która była dwukrotnie awizowana. Miało to szczególne znaczenie w przypadku oświadczeń o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umów o pracę wysyłanych drogą pocztową. Gdy pracownik nie podejmował takiej przesyłki, pracodawca nie mógł uznać, że pracownik ją odebrał. Regulacja dawała dosyć duże pole do nadużyć. Jeśli pracownik dowiedział się wcześniej o planowanym zwolnieniu, często celowo unikał odbioru korespondencji. Powrót do poprzednich zasad spowoduje, że ten problem zniknie - mówi Edyta Defańska-Czujko, adwokat i partner w Crido.

Zniknie ograniczona wysokość odpraw dla pracowników

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w przypadku części pracodawców wprowadzono ustawowe ograniczenie wysokości odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego wypłacanego przez tego pracodawcę pracownikowi w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

W sytuacjach, gdy przepisy przewidywały obowiązek wypłacenia takiego świadczenia, jego wysokość nie mogła przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego limit ten nie będzie miał zastosowania.

