Koniec czasu na wysłanie pracownikom PIT-11. Pandemia tego nie ułatwia

Ostatnie dni zostały pracodawcom na dostarczenie pracownikom PIT-11. W czasie pandemii nie tylko wysyłka listów pocztą, ale również dostarczenie ich online było często stosowane.

Początek roku kalendarzowego, szczególnie z perspektywy pracodawców i pracowników księgowości, to okres kojarzony z przygotowywaniem deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych. (Fot. Pixabay)

Do końca lutego pracodawcy mają obowiązek przesłać pracownikom rozliczenia PIT-11.

W czasie, kiedy duża część pracowników nie pojawia się w biurach, oznacza to wysyłkę listów poleconych. Warto pamiętać, że istniejące przepisy dają możliwość przekazania deklaracji w formie elektronicznej.

Plik, udostępniany w formacie PDF, powinien jednak zostać opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym, który z mocy prawa jest równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Początek roku kalendarzowego, szczególnie z perspektywy pracodawców i pracowników księgowości, to okres kojarzony z przygotowywaniem deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych. Wiąże się także z obowiązkiem dostarczenia dokumentów podatkowych do pracowników. Jak co roku, termin przewidziany na przekazanie pracownikom formularzy PIT-11 upływa wraz z końcem lutego.

Warto pamiętać, że pracodawca jest zobligowany do posiadania potwierdzenia przesłania informacji, zarówno do urzędu, jak i do pracownika. W czasie gdy wiele firm pracuje zdalnie, a osoby w nich zatrudnione mogą wykonywać swoje obowiązki z różnych miejsc, skuteczne doręczenie takiej dokumentacji w sposób tradycyjny może być utrudnione. Co więcej, nawet w standardowych warunkach wysyłanie wydruków dokumentów pocztą przysparzało problemów, np. kiedy pracownik zmieniał adres zamieszkania.

PIT wyślij online

Zgodnie z przepisami, wymagane dokumenty można przekazać także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą maila. Konieczne jest jednak, aby taki dokument został przesłany w nieedytowalnej postaci (np. w pliku PDF) oraz został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Wybierając konkretne rozwiązanie musimy pamiętać, że na rynku jest wiele rodzajów e-podpisu, różniących się zapewnianą mocą prawną. Kwalifikowany podpis elektroniczny, weryfikowany przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Oznacza to, że praktycznie każdy dokument papierowy można zastąpić dokumentem podpisanym kwalifikowanym e-podpisem. Dane zawarte w certyfikacie pozwalają m.in. na jednoznaczne ustalenie, kto w imieniu pracodawcy podpisał dany dokument - mówi Elżbieta Włodarczyk, dyrektor Linii biznesowej podpis elektroniczny z Krajowej Izby Rozliczeniowej.

Jak dodaje, należy pamiętać, że pracodawca powinien posiadać w swoim systemie dowód przekazania PIT-11 drogą elektroniczną. Warto też zwrócić uwagę na dodatkowe zabezpieczenie przekazywanych danych, aby zapewnić, że tylko osoba, dla której przygotowany został PIT będzie miała do niego dostęp. Emeryci już mają PIT Wysyłkę i to na skalę masową ma już za sobą Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ostatnich dniach rozesłał około 10 mln deklaracji podatkowych PIT do osób, które w 2020 r. pobierały świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Wysyłka rozpoczęła się na przełomie stycznia i lutego. ZUS zakończył ją przed terminem. Klienci otrzymali z Zakładu jeden z formularzy podatkowych: PIT-40A, PIT-11A lub PIT-11. Deklaracje trafiły do wszystkich osób, które w 2020 roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS - np. emeryturę, rentę lub zasiłek. Formularz PIT-40A (rozliczenie podatku) przeznaczony jest dla emerytów i rencistów z niedopłatą podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku). PIT-11A, czyli informacja o dochodach, jest m.in. dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. Co ważne, w tym roku PIT-11A otrzymali także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku. Podatnik w takiej sytuacji rozlicza się z urzędem skarbowym samodzielnie albo może poczekać do 30 kwietnia - wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2020 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

