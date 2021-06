Koniec chorobowego raju dla tracących pracę. Rząd bierze się za zwolnienia

Rząd chce uporządkować system ubezpieczeń społecznych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje m.in. skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia (czyli od momentu, gdy pracownik traci pracę) do 91 dni.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej, przewiduje m.in. skrócenie okresu możliwości pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia (zakończeniu stosunku pracy) do 91 dni.

– W okres ten nie będzie wliczana niezdolność do pracy w czasie ubezpieczenia, bez względu na rodzaj choroby. Zasadą będzie, że zasiłek chorobowy, po ustaniu ubezpieczenia, przysługiwać będzie maksymalnie przez okres 91 dni. Obowiązywać będzie obecna zasada, że podstawa wymiaru zasiłku ograniczana jest do wysokości przeciętnego wynagrodzenia – czytamy w uzasadnieniu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co istotne, nie zmieni się długość okresu zasiłkowego przysługującego w trakcie ubezpieczenia. W tej chwili wynosi on 182 dni (270 w przypadku niezdolności zaistniałej w okresie ciąży i w przypadku gruźlicy). Będą jednak nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego.

– Będą do niego zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed/po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży. Z jednej strony taka regulacja ograniczy ewentualne nadużycia, z drugiej ochroni osobę ubezpieczoną w szczególnej sytuacji – czytamy w uzasadnieniu.

Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan, w rozmowie z PulsHR.pl mówi, że w trakcie prac nad projektem ustawy pracodawcy podnosili, iż takie rozwiązanie może doprowadzić do ograniczenia nadużyć w korzystaniu ze zwolnień lekarskich.

– Trudno jest nam ocenić skalę problemu. Natomiast pojawiały się głosy przeciwne. Część pracodawców nie zgadzała się z takim podejściem i krytycznie oceniała skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, co prowadzi do różnego traktowania osób w podobnej sytuacji. Argumenty, jakie pojawiały się w dyskusji, to kwestia lepszej weryfikacji zwolnień lekarskich – komentuje Robert Lisicki.

Rozwiązanie to pozytywnie ocenia prof. Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Pracodawców RP. Jak zauważa, problem nadużywania L4 po zwolnieniu z pracy od lat sygnalizował ZUS, zwracając uwagę, że w ten sposób pracownicy chcą jak najdłużej utrzymać comiesięczną wypłatę. Jego zdaniem prawo do zasiłku należy traktować jako przywilej, ponieważ po ustaniu zatrudnienia, a więc również ubezpieczenia, nie wpływa składka chorobowa. Jak podkreśla, państwo może tę kwestię dowolnie regulować.

– Skrócenie okresu otrzymywania zasiłku ze 182 dni do 91 dni to dobry sposób na poszukiwanie sposobów na nadużywanie ubezpieczenia chorobowego. Należy przypomnieć jednak, że lepszym sposobem na uszczelnienie jest ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu ubezpieczenia, które nie może być wyższe niż przeciętne wynagrodzenie – takie rozwiązanie jest bardziej ekwiwalentne i nie budzi zastrzeżeń, że proponowana regulacja ma na celu głównie ograniczenie wydatków FUS, czyli cel fiskalny – ocenia Paweł Wojciechowski.

Robert Lisicki zwraca uwagę na inny aspekt. Jak zauważa, niezależnie od prowadzonych prac nad zamianami w ustawie zasiłkowej pracodawcy zwracają uwagę, że często zamiar wypowiedzenia umowy o pracę prowadzi do korzystania przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego. A to skutkuje brakiem możliwości wręczenia wypowiedzenia. Należałoby pochylić się również nad tą kwestią.

Diabeł tkwi w szczegółach

Mikołaj Zając, prezes Conperio, firmy doradczej zajmującej się problematyką absencji chorobowych, zwraca uwagę, że przejście na zwolnienie chorobowe po utraceniu stanowiska pracy jest bardzo częstym zjawiskiem.

– By planowana zmiana przepisów nie była krzywdząca dla osób naprawdę chorujących, ustawodawca powinien przewidzieć trzy kwestie. Pierwsza to wystąpienie u pacjenta innego poważnego schorzenia np. w 90. dniu trwania poprzedniego. Warto także odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku np. chorób przewlekłych jest przewidywane świadczenie zastępcze, a także co w sytuacji, gdy dostęp do leczenia jest odległy (zabieg planowany za pół roku) – ocenia Mikołaj Zając.

Zdaniem Mikołaja Zająca ważny wydaje się również kontekst wieku pracowników. Społeczeństwo się starzeje, warto zatem zastanowić się, czy te same przepisy powinny obowiązywać pracowników mocno wyeksploatowanych i w wieku emerytalnym oraz młodych.

Brak kontroli

Mikołaj Zając podkreśla też, że do przejścia na zwolnienia i wykorzystywania ich w sposób niewłaściwy pracowników nie motywuje wyłącznie pobieranie w tym czasie wynagrodzenia, ale również brak jakiejkolwiek kontroli, a co za tym idzie – minimalne ryzyko cofnięcia im świadczeń.

– Bardziej skuteczne wydają się zatem rzetelne raportowanie o absencjach w danym zakładzie pracy oraz ich analiza, a także kontrole terenowe. W jednym z zakładów produkcyjnych, nad którym sprawujemy kontrolę, 1657 osób korzystało ze zwolnienia lekarskiego w 2017 r., z czego 523 osoby korzystały z niego dłużej niż 30 dni (31 proc.). Dla porównania, w 2018 roku 1691 osób korzystało ze zwolnienia, z czego 481 osób dłużej niż 30 dni (28 proc.). Jeśli chodzi o 2019 rok, to mamy niepełne dane, ale również ponad 20 proc. osób przebywało na zwolnieniu dłużej niż 30 dni – wylicza Zając.

Niezdolność do pracy

Projektowane zmiany przewidują nowe zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Będą do niego zaliczone zarówno okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niezdolności do pracy, które zaistniały przed lub po przerwie, jeżeli przerwa ta jest nie dłuższa niż 60 dni i jeżeli niezdolność ta nie występuje w okresie ciąży. Jak czytamy w uzasadnieniu, z jednej strony taka regulacja ograniczy ewentualne nadużycia, z drugiej ochroni osobę ubezpieczoną w szczególnej sytuacji.

– Ten wątek zmian w ustawie zasiłkowej był oceniany pozytywnie przez pracodawców. W praktyce przepisy uniemożliwią, poza pewnymi wyjątkami, odnawianie przez pracowników prawa do kolejnego okresu zasiłkowego (182 dni) bez wykazania się okresem 60-dniowej przerwy. Obecnie często po jednym dniu przerwy w zwolnieniu pracownicy nabywają prawo do kolejnego okresu zasiłkowego, o ile kolejna niezdolność spowodowana jest inną chorobą – komentuje Lisicki.

– Rozwiązanie ograniczenia okresu zasiłkowego wraz z zaliczaniem okresów poprzednich niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego powinno ograniczyć obecne nadużycia. Należy jednak poczekać do rozmowy na ten temat na Radzie Dialogu Społecznego, aby wysłuchać argumentów wszystkich partnerów społecznych, zanim ostatecznie ocenimy pakiet tych zmian – podsumowuje Wojciechowski.