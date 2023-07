Kolejnych rewolucji w Kodeksie pracy nie będzie. Na razie

Od kwietnia 2023 r. obowiązują przepisy regulujące m.in. pracę zdalną. Zdaniem wiceminister Barbary Sochy na ten moment są one wystarczające. - Jeśli okaże się po czasie, że pewne doprecyzowania są potrzebne, to zmiany będziemy wprowadzać - mówi w rozmowie z PulsHR.pl

- Sygnał zwrotny jest taki, że "uczymy się", przyzwyczajamy się, przygotowujemy swoje własne procedury. Myślę, że każda zmiana jest pewnym procesem, który musi potrwać. I chociaż do pracy zdalnej już się przyzwyczailiśmy jako pracownicy i pracodawcy, w czym bardzo nam pomógł COVID-19, teraz wracamy do pewnej równowagi. Wiemy już jakie są wady i zalety tej formy pracy i każda organizacja wdraża swój sposób zarządzania pracownikami - mówi w rozmowie z PulsHR.pl wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

- Na dzień dzisiejszy regulacje dotyczące pracy zdalnej są wystarczające. Jeżeli po pewnym czasie praktyki okaże się, że potrzebne są doprecyzowania, na pewno zmiany będziemy wprowadzać. To jednak będzie wynikało z przyszłego orzecznictwa - mówi.

By w pełni korzystać z nowych przepisów, kadra menedżerska musi odrobić ważną lekcję

Uregulowanie zasad pracy zdalnej, to dla pracodawców ogromna szansa. Szansa, której jak się okazuje nie potrafią do końca wykorzystać. Firmy muszą się bowiem nauczyć zarządzać zespołami rozproszonymi.

Z badań, jakie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadziło wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych wynika, że wśród spółek notowanych na warszawskiej giełdzie główną barierą w wykorzystywaniu przez nowych przepisów jest bariera zarządcza.

- To bariera, która wynika z tego, że kadry menedżerskie nie są przyzwyczajone, nie posiadają odpowiednich kompetencji lub nie potrafią się do końca dobrze odnaleźć w nowej rzeczywistości i zarządzać zespołami, które pracują np. w różnym wymiarze czasu pracy - podkreśla Barbara Socha i dodaje, że kluczem do sukcesu może być edukacja. - Zarządzanie zespołami rozproszonymi, pracującymi nawet w różnych strefach czasowych, to chleb powszedni korporacji międzynarodowych, więc to nie jest tak, że tego się nie da zrobić. To jest pewien proces zmiany - także kulturowej, organizacyjnej i mentalnej naszych kadr menedżerskich - podkreśla Socha.

Elastyczność to szansa nie tylko dla firm. Otwartość na różne formy pracy może być motorem, napędzającym aktywizację kobiet

Barbara Socha podkreśla także, że na rynku pracy widoczny jest trend elastyczności. Nie tylko rozumianej przez pryzmat możliwości pracy zdalnej. Na znaczeniu zyskuje elastyczny czas pracy czy elastyczne formy zatrudnienia.

Możliwość pracy np. na niepełny etat to szansa przede wszystkim dla kobiet, które na rynek pracy wracają po urlopie macierzyńskim.

- Myślę, że warto się temu przyjrzeć. Jak podkreślają analitycy rynku pracy, mamy niewykorzystany potencjał kilkuset tysięcy, bardzo dobrze wykształconych kobiet, posiadających doświadczenie zawodowe. One chętnie wrócą do pracy, jeśli ktoś zaproponuje im np. część etatu. Z założeniem, że praca ta nie będzie traktowana jako praca drugiej kategorii - mówi Socha.

Główną barierą w wykorzystywaniu nowych przepisów jest bariera zarządcza (fot.Pixabay)

