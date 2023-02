Kolejne problemy z pracą zdalną. Lekiem na bałagan ma być... instrukcja

Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy na stałe wprowadziła do tych przepisów możliwość wykonywania tzw. okazjonalnej pracy zdalnej - w wymiarze do 24 dni w roku kalendarzowym.

Ta forma realizowania pracowniczych zadań wzbudza coraz więcej kontrowersji.

Pracodawcy obawiają się między innymi, że pracownicy będą składać wnioski o okazjonalną pracę zdalną zamiast wybierać przysługujące im dni urlopowe.

Posłanka Aleksandra Gajewska (PO) skierowała do minister rodziny i polityki społecznej interpelację w sprawie zmian w przepisach dotyczących właśnie zasad korzystania z okazjonalnej pracy zdalnej.

Pracodawcy i pracownicy chcą wiedzieć, jak w praktyce stosować okazjonalną pracę zdalną

- 1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza na stałe do Kodeksu pracy możliwości wykonywania pracy zdalnej. (…) Z całą pewnością ułatwi to funkcjonowanie wielu zakładów pracy i da stałą, w tym uregulowaną możliwość wykonywania pracy zdalnej - przyznaje posłanka Aleksandra Gajewska (PO) w swojej interpelacji skierowanej do minister rodziny i polityki społecznej w sprawie zmian w Kodeksie pracy.

- W związku z tym, że praca zdalna była już przez znaczny czas stosowana w wielu miejscach pracy (na gruncie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), pracodawcy i pracownicy mają doświadczenie w zakresie tej formy współpracy - dodaje posłanka.