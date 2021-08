Kolejne pieniądze na dzieci nie pomogą rynkowi pracy

Business Centre Club krytycznie odniósł się do zapisów ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Jego zdaniem brak jest uzasadnienia dla wprowadzenia kolejnego świadczeniadla drugiego i kolejnego dziecka (a nie pierwszego) podczas trwania programu „Rodzina 500+”. Przedsiębiorcy są zdania, że ogranicza on skuteczność realizacji najbardziej podkreślanego celu nowej ustawy, czyli dofinansowania zapewnienia opieki dziecku w wieku 12-36 miesięcy umożliwiającego powrót rodzica do pracy zawodowej.

Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, który jest częścią Polskiego Ładu, zakłada, że wsparcie finansowe będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 36. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzice sami zdecydują czy świadczenie będzie wypłacane po 500 zł miesięcznie przez 2 lata, czy po 1000 zł przez rok.

Zaproponowane przez rząd rozwiązanie krytycznie ocenia BCC.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- W naszej ocenie brak jest zasadniczego uzasadnienia dla wprowadzenia kolejnego świadczenia skierowanego dla drugiego i kolejnego dziecka (a nie pierwszego), podczas trwania programu „Rodzina 500+”. Projekt, w zakresie swoich celów, a także formy, stanowi de facto powielenie programu „Rodzina 500+”, co w naszej ocenie, ogranicza jego skuteczność w realizacji najbardziej podkreślanego celu nowej Ustawy – tj. dofinansowania zapewnienia dziecku w wieku 12-36 miesięcy opieki umożliwiającej powrót rodzica do pracy zawodowej - czytamy w opinii BCC.

Przedsiębiorcy nie zgadzają się również z opinią, że kapitał opiekuńczy pozwoli zwiększyć dzietność i tym samym rozwiąże problem demograficzny. Przypominają, że taką rolę miał spełnić program Rodzina 500 plus, tymczasem dane GUS wskazują, że comiesięczne wsparcie finansowe nie zachęciło kobiet do rodzenia.

Związek wylicza, że zgodnie z informacjami GUS, w 2016 r. (rok wprowadzenia programu „Rodzina 500+”) współczynnik dzietności wynosił 1,357, zaś średni wiek kobiet w momencie urodzenia pierwszego dziecka 27,8. W roku 2017 współczynnik dzietności wzrósł do 1,453, wrósł również nieznacznie średni wiek kobiet w momencie urodzenia pierwszego dziecka – do 27,9. W 2018 r. współczynnik dzietności zaczął delikatnie spadać – do 1,435, obniżył się również nieznacznie średni wiek kobiet w momencie urodzenia pierwszego dziecka – do 27,8. W roku 2019 współczynnik dzietności ulegał dalszej tendencji spadkowej – do 1,419, zaś średni wiek kobiet w momencie urodzenia pierwszego dziecka wzrósł do 28,3. Ostatecznie w roku 2020, współczynnik dzietności spadł do 1,378, co stanowi poziom niemal tak niski jak przed wprowadzeniem programu „Rodzina 500+”, zaś średni wiek kobiet w momencie urodzenia pierwszego dziecka ponownie wzrósł, aż do 28,5.

- Trudno zatem przyjąć, aby wprowadzenie kolejnych świadczeń, będących powtórzeniem programu „Rodzina 500+”, jednakże na znacznie niższą skalę, miało wywołać przełom w zakresie współczynnika dzietności - uważa BCC. Związek uważa też, że decyzja o pierwszym dziecku w tak późnym wieku podyktowana jest w znaczącej mierze niemożnością poniesienia ciężaru ekonomicznego oraz pogodzenia macierzyństwa z pracą zawodową lub prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opieka nad dziećmi

BCC zwraca również uwagę na wprowadzenie stałego dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Rząd chce wprowadzić stałe dofinansowanie z przeznaczeniem na obniżenie miesięcznych opłat za pobyt ponoszonych przez rodziców, tj. bez uwzględnienia opłat za wyżywienie, ale z uwzględnieniem zniżek przewidzianych przez podmiot prowadzący. Dofinansowanie będzie skierowane do dzieci uczęszczających do instytucji opieki (żłobków, klubów dziecięcych i będących pod opieką dziennych opiekunów) i niekorzystających z rodzinnego kapitału opiekuńczego, tj. dzieci pierwszych i jedynych w rodzinie, pierwszych z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem i wszystkie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia (wiek objęcia RKO).

Regulacja ta stanowić ma pomoc dla rodzin planujących pierwsze dziecko, w szczególności ma usprawnić powrót rodzica do pracy zawodowej. BCC za niezasadne uznaje nierówność w traktowaniu pierwszego i kolejnego dziecka.

- Cele ustawy zostałyby osiągnięte w prostszy i znacznie mniej obciążający dla budżetu państwa sposób, jeżeli kapitał opiekuńczy wypłacany byłby chociażby właśnie bezpośrednio podmiotom prowadzącym instytucje opieki – do kwoty 500 złotych dla każdego dziecka, również pierwszego. Kwota dofinansowania mogłaby pokrywać również wyżywienie w placówce, a także wszelkie koszty dodatkowe (materiały dydaktyczne, wycieczki klasowe) – do wskazanej kwoty. W ten sposób istniałaby realna możliwość aktywizacji rodzin planujących pierwsze dziecko, co jest konieczne dla rozwiązania problemu demograficznego - uważają przedsiębiorcy.

Ich zdaniem zaproponowany system nie wykluczałby również opłacania opieki w postaci opiekunek (niań) – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, analogicznie do przekazywania dofinansowania bezpośrednio placówkom, mógłby przekazywać dofinansowanie osobom fizycznym (opiekunkom) prowadzącym własną działalność gospodarczą, po opracowaniu odpowiednich instrumentów (wniosków).