Kolejne firmy decydują się na pracę zdalną. Czego unikać i o czym pamiętać

Kolejne firmy zamykają swoje siedziby i decydują się na pracę zdalną (fot. Shutterstock)

Ze względu na zagrożenie koronawirusem kolejne firmy zamykają swoje siedziby i decydują się na pracę zdalną. Spotkania biznesowe przenoszą się całkowicie do świata wirtualnego. Nie we wszystkich branżach jednak takie rozwiązanie ma prawo bytu. Na co muszą się przygotować pracodawcy?