Kolejna sieć chce otworzyć sklepy w niedziele

Pod koniec września Auchan wprowadzi w swoich sklepach usługi kurierskie i pocztowe. Oznacza to, że sieć otworzy placówki również w niedzielę.

20 wrz 2021 16:45





Auchan przewiduje otwarcie sklepów w niedziele (Fot. Shutterstock)

Jak informuje sieć Auchan, klienci sklepów będą mogli nadać lub odebrać przesyłki w godzinach funkcjonowania sklepów oferujących tego typu usługi. Szczegółowa lista takich placówek pojawi się wkrótce. W związku z tym Auchan przewiduje otwarcie sklepów w niedziele.

- Sieć Auchan zawsze przestrzega przepisów obowiązującego prawa oraz podąża za zmieniającymi się potrzebami współczesnych konsumentów, dla których liczy się czas i wygoda podczas zakupów oraz przy korzystaniu z innych usług związanych z organizacją życia codziennego. Z badań przeprowadzonych przez Auchan na polskim rynku w maju tego roku wynika, że dla klientów sieci m.in. ważne są względy pragmatyczne takie, jak szeroka oferta produktów i usług dostępnych pod jednym dachem (87 proc.) oraz niewielka odległość sklepu od domu (85 proc.) - informuje spółka.

Przypomnijmy - zakaz handlu w niedziele nie obejmuje m.in. działalności pocztowej i właśnie z tego rozwiązania korzystają sklepy najczęściej. Zdecydowały się na to m.in. Żabka (od początku obowiązywania zakazu), Bricomarché i Intermarché, Stokrotka Express, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Dino Polska czy niektóre sklepy Euro RTV AGD. Od kilku tygodni zakupy zrobimy również w wybranych sklepach Biedronka. Do tego grona dołączą Kaufland i Lidl. W kolejnych dniach prawdopodobnie zrobi to Carrefour. Firmy nie boją się kar, bo wykorzystując tę furtkę, działają w zgodzie z prawem.

- Z zasady pracownicy dyskontów nie chcą wracać do pracy. Wolne niedziele to dla nich dobre rozwiązanie, przyzwyczaili się do komfortu dnia wolnego od pracy. Osoby, z którymi rozmawiałam, wskazują, że dzięki wolnym niedzielom siódmy dzień tygodnia stał się realnie czasem dla rodziny. W obecnej sytuacji to zostanie zweryfikowane, bo należy spodziewać się, że wszystkie dyskonty niebawem będą otwarte w niedzielę. Oczywiście rząd zapowiada zaostrzenie przepisów, ale trudno sprecyzować, kiedy to nastąpi. Pracownicy więc skarżą się, narzekają, często buntują, ale ostatecznie i tak wracają do pracy - mówi Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia Stop Nieuczciwym Pracodawcom.

