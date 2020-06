Kolejna organizacja domaga się zniesienia zakazu handlu w niedzielę

Specjaliści współpracujący z PIG w Szczecinie zwracają uwagę, że w obecnej sytuacji gospodarczej przywrócenie handlu w niedzielę wydaje się być krokiem racjonalnym.W ich opinii jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom branży.

Handel nie tylko tworzy blisko 20 proc. polskiego PKB, ale także jest „pasem transmisji” produkcji od producenta do konsumenta.

Niestety to branża, która w okresie zamrożenia gospodarki została poważnie dotknięta. Zniesienie zakazu pozwoliłoby ją odbudować.

Z danych sygnalnych wynika, że tylko w marcu handel zanotował od 20-30 proc. spadku obrotów, w kwietniu prawdopodobnie kolejne 25 proc. O ile handel artykułami żywnościowymi odczuł spadek obrotów najmniej dotkliwie, o tyle np. sprzedaż odzieży spadła o 85 proc., motoryzacja o 75 proc., a elektronika o 60 proc..

- Na tym tle wraca dyskusja na temat powrotu do handlu w niedzielę. Trzeba to powiedzieć stanowczo i odważnie. W warunkach tak silnego kryzysu należy przywrócić handel w niedziele. Ideologiczne przesłanki wprowadzenia modelu zamkniętych w niedzielę sklepów nie mają teraz nic do rzeczy - mówi prof. Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz ekspert Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Czytaj więcej: Przedsiębiorcy chcą zmian w Tarczy antykryzysowej. Zakaz handlu w niedzielę zniknie?

W podobnym tonie wypowiada się prezes PIG Jarosław Tarczyński. - Uważamy, że dyskusja o powrocie do handlu w niedzielę powinna rozpocząć się natychmiast - dodaje Tarczyński, który przypomina, że Izba po raz kolejny ponowi apel o przywrócenie możliwości robienia zakupów w niedzielę.

- W opinii naszych przedsiębiorców już przed pandemią koronawirusa istniały podstawy do dyskusji na ten temat i gospodarczo powrót handlowych niedziel był uzasadniony. Teraz uważamy przywrócenie handlu za konieczność. Zupełnie niezrozumiały jest dla nas upór rządzących, by niedziele pozostały niehandlowe. Wszelkie sondaże i statystyki oraz wszelkie badania pokazują, że ludzie chcą w niedzielę robić zakupy. Rząd ma doskonałą okazję, by zrobić krok w tył i zmienić aktualna ustawę. Pandemia koronawirusa doprowadziła do tego, że handel znalazł się w głębokim kryzysie. To byłby dla sklepów głębszy oddech, okazja do odrobienia choć części strat. To nie jest tylko działanie na rzecz galerii handlowych, ale i targowisk oraz sklepów zlokalizowanych na ulicach miast - mówi Tarczyński.

Także Konfederacja Lewiatan postuluje zniesienie zakazu handlu. W tej sprawie wystosowała apel do premiera Mateusza Morawieckiego. - Zawieszenia zakazu handlu w niedziele spowoduje ochronę większej liczby miejsc pracy w handlu i branżach ściśle współpracujących z handlem, zwiększy sprzedaż oraz poprawi bezpieczeństwo sanitarne w czasie zakupów – rozłożą się one na 7 dni w tygodniu. Apelujemy o otwarcie handlu w niedzielę w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oraz przez 180 dni po jego odwołaniu - piszą przedsiębiorcy.