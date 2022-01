Kolejna firma wprowadza urlop menstruacyjny

Agencja kreatywna More Bananas z początkiem 2022 roku wprowadziła płatny urlop menstruacyjny.

Prekursorem w ułatwieniu kobietom przejścia przez menstruację jest Japonia (fot. Pixabay)

- Ta inicjatywa ma służyć skorzystaniu z dnia wolnego w okresie wzmożonego bólu i niedogodności związanych z menstruacją, bez utraty dnia urlopu wypoczynkowego. W More Bananas urlopu menstruacyjnego w wymiarze 1 dnia w każdym miesiącu udziela bezpośredni przełożony. Nie ma ekwiwalentu za niewykorzystanie. Co ważne, nie przechodzi on na kolejny miesiąc. Wymiar dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy - wyjaśnia portalowi Press.pl Ania Ledwoń-Blacha, creative owner w More Bananas.

Wprowadzenie rozwiązania poprzedziło głosowanie wszystkich zatrudnionych w krakowskiej agencji. Nikt nie zgłaszał zastrzeżeń.

More Bananas nie jest pierwszą firma w Polsce, która zdecydowała się wprowadzić urlop menstruacyjny. W 2020 roku, takie rozwiązanie wprowadziła firma PLNY LALA. Jak podkreślała firma w komunikacie, temat menstruacji i związanych z nią ograniczeń pojawia się często w rozmowach zatrudnionych w tej firmie kobiet.

Udzielenie dodatkowych, płatnych dni wolnych z powodu menstruacji w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy leży wciąż wyłącznie w gestii pracodawcy.

Prekursorem w ułatwieniu kobietom przejścia przez menstruację jest Japonia. W tym kraju już w 1947 roku wprowadzono prawo do urlopu menstruacyjnego. To nie jedyny przykład krajów, gdzie takie rozwiązanie jest stosowane. Na Tajwanie pracownice mogą brać trzy dni płatnego urlopu w miesiącu, w Indonezji mają prawo do dwóch dni wolnego. Także w Argentynie czy Egipcie firmy mają możliwość określić zasady udzielania kobietom takiego wolnego, jednak tam rozwiązanie to nie jest wprowadzone odgórnymi przepisami prawa. Z kolei w Zambii urlop miesiączkowy nazywany jest “Dniem Matki”. W te dni kobieta może wziąć dzień wolny bez podawania konkretnej przyczyny i powoływania się na bolesną menstruację.

Do tej pory żaden kraj europejski nie zdecydował się na wprowadzenie płatnego urlopu menstruacyjnego. We Włoszech prace legislacyjne z tym związane były mocno zaawansowane, jednak rząd odrzucił ten pomysł.

