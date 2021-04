Kolejna firma testuje urlop menstruacyjny

Firma La Collective z Montpellier testuje urlop dla kobiet, które mają bolesne miesiączki. To pierwsza taka inicjatywa we Francji.

Autor:jk

• 26 kwi 2021 10:24





Prekursorem w ułatwieniu kobietom przejścia przez menstruację jest Japonia (Fot. Shutterstock)

Niemal połowa załogi francuskiej firmy La Collective (16 z 37 osób) to kobiety. Wewnętrzna ankieta pokazała, że 89 proc. pracownic przyznaje, iż bolesne miesiączkowanie i złe samopoczucie mają wpływ na sposób, w jaki wykonują swoje obowiązki. Właśnie dlatego pracodawca zdecydował się wdrożyć dodatkowy urlop menstruacyjny - informuje serwis Leparisien.fr.

Kobieta, która chce wziąć wolny dzień, nie musi przedstawiać zaświadczenia lekarskiego - wystarczy, że poinformuje swojego szefa o kłopotach zdrowotnych. Firma zobowiązała się do zachowania tajemnicy co do przyczyn nieobecności kobiety. Od 1 stycznia 2021 r. w La Collective przyznano 9 dni takiego zwolnienia.

Urlop menstruacyjny na świecie

W Polsce jedna z firm odzieżowych PLNY LALA zdecydowała się wprowadzić urlop menstruacyjny we własnym zakresie, wskazując, że temat menstruacji i związanych z nią ograniczeń pojawia się często w rozmowach zatrudnionych w tej firmie kobiet. Udzielenie dodatkowych, płatnych dni wolnych z powodu menstruacji w kontekście aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy leży więc wciąż wyłącznie w gestii pracodawcy.

Warto przypomnieć, że prekursorem w ułatwieniu kobietom przejścia przez menstruację jest Japonia. W tym kraju już w 1947 roku wprowadzono prawo do urlopu menstruacyjnego. To nie jedyny przykład krajów, gdzie takie rozwiązanie jest stosowane. Na Tajwanie pracownice mogą brać trzy dni płatnego urlopu w miesiącu, w Indonezji mają prawo do dwóch dni wolnego. Także w Argentynie czy Egipcie firmy mają możliwość określić zasady udzielania kobietom takiego wolnego, jednak tam rozwiązanie to nie jest wprowadzone odgórnymi przepisami prawa. Z kolei w Zambii urlop miesiączkowy nazywany jest “Dniem Matki”. W te dni kobieta może wziąć dzień wolny bez podawania konkretnej przyczyny i powoływania się na bolesną menstruację.

Do tej pory żaden kraj europejski nie zdecydował się na wprowadzenie płatnego urlopu menstruacyjnego. We Włoszech prace legislacyjne z tym związane były mocno zaawansowane, jednak rząd odrzucił ten pomysł.

