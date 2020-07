Kobiety w czasie pandemii: częściej nieobecne w pracy i bardziej zagrożone jej utratą

Duży wzrost zaobserwowano także wśród osób podających jako powód nieobecności kategorię „inne”, do której można zaliczyć m.in. przejście na urlop wychowawczy. Eksperci wskazują, że nadal to kobiety częściej są nieobecne w pracy niż mężczyźni.

- Właściwie w całej Unii Europejskiej, z wyjątkiem Cypru, odsetek nieobecności w pracy wśród kobiet jest wyraźnie wyższy niż wśród mężczyzn. Największą różnicę odnotowano na Litwie, Węgrzech oraz w Polsce. W naszym kraju jest to efekt zamknięcia szkół oraz przedszkoli w ramach walki z COVID-19. Dzieci musiały zostać pod opieką dorosłego, i jak się okazuje, tego zadania zdecydowanie częściej podejmowały się mamy – wskazuje Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service.

I podkreśla. że w pierwszym kwartale 2020 roku w domach zostało 144 tys. kobiet więcej i 57 tys. mężczyzn więcej niż w pod koniec 2019 roku. Tym samym kobiety stanowiły 66 proc. nieobecnych w pracy; prawdopodobnie w kolejnych 3 miesiącach ten udział jeszcze wzrośnie, przez powszechny zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

W pierwszym trzech miesiącach bieżącego roku z 16 mln zatrudnionych w Polsce nieobecność w pracy dotyczyła 8 proc., czyli 1,3 mln pracowników. Oznacza to wzrost o 280 tys. osób w stosunku do poprzedniego roku i 200 tys. w porównaniu do ostatniego kwartału 2019 roku.

Pomimo pandemii najczęstszą przyczyną nieobecności polskich pracowników pozostał urlop wypoczynkowy, na który udało się 0,5 mln z nas (+20 tys. w porównaniu do IV kw. 2019). Na drugim miejscu z powodów sklasyfikowano „inne” – 386 tys. osób (+30 tys.), a na trzecim - zwolnienia chorobowe 309 tys. wobec 263 tys. kwartał wcześniej. Najmniej powszechną przyczyną, a jednocześnie - zgodnie z unijną tendencją – najdynamiczniej rosnącą, są bezpłatne urlopy. Polscy pracodawcy wysłali na nie o 106 tys. ludzi więcej niż pod koniec zeszłego roku.

CZYTAJ DALEJ »

- Zwolnienia tymczasowe, zwane także urlopami bezpłatnymi, są stosowane w momentach problemów ekonomicznych lub technicznych. Pandemia koronawirusa "dostarczyła" obu. W zakładach produkcyjnych spadła liczba zamówień, co zmniejszyło zapotrzebowanie na kadrę, a dodatkowo firmy mierzyły się z wyzwaniami technologicznymi związanymi z przejściem na pracę zdalną. W wynikach za drugi kwartał należy spodziewać się natomiast wzrostu liczby urlopów wypoczynkowych, ponieważ to początek sezonu wakacyjnego – tłumaczy Krzysztof Inglot.

Na Zachodzie sporo zmian

W Unii Europejskiej w pierwszym kwartale 2020 roku nieobecności stanowiły 12 proc. poziomu zatrudnienia, co przekłada się na wzrost o 2,3 pkt. proc. w stosunku do ostatniego kwartału 2019 roku. Najwyższe wskaźniki nieobecności odnotowano we Francji (18,1 proc.), Szwecji (16,2 proc.) i Austrii (15 proc.), a najbardziej wyraźny wzrost - we Włoszech (z 7,6 proc. do 13,4 proc.), które najmocniej ucierpiały na skutek pandemii.

Wzrost nieobecności napędziły dwie przyczyny – osób bezpłatnie urlopowanych przybyło prawie 2 mln (najwięcej we Włoszech - 670 tys.), a kolejne 1,5 mln nie pojawiło się w pracy z innych przyczyn, np. urlopów wychowawczych, które często były wymuszone sytuacją związaną z koronawirusem i zamknięciem szkół.

Kobiety zagrożone utratą pracy

Według amerykańskiego ośrodka badawczego Institute for Women's Policy Research spośród prawie 700 tys. miejsc pracy, które "wyparowały" w marcu w USA, 60 proc. zajmowały kobiety. Od czasu, gdy epidemia zaczęła się w Stanach Zjednoczonych nasilać, z list płac w sektorze turystyki i rekreacji zniknęło tam 261 tys. pracownic i 181 tys. pracowników...

W przeciwieństwie do cyklicznych wahnięć koniunktury ten kryzys dotknie najbardziej kobiety. To one głównie stracą pracę, by potem mieć większe problemy z jej odzyskaniem - uważa prof. Joanna Tyrowicz z Uniwersytetu Warszawskiego.

Potwierdzają to dane z raportu Fundacji Sukces Pisany Szminką. Według niego 12 proc. kobiet już straciło pracę w czasie pandemii, a kolejne 10 proc. nie wie, czy nie nastąpi to w najbliższej przyszłości. Co więcej, zwolnienia dotykają również osoby z najbliższego otoczenia badanych pań. Wypowiedzenie otrzymało 4,6 proc. ich bliskich, a 38,4 proc. boi się, że nastąpi to niedługo.

Wiele firm, aby nie przeprowadzać zwolnień, obniża wynagrodzenia. Dotyczy to aż 36,5 proc. Polek ankietowanych przez Fundację. Szczegółowe wyniki pokazują, że u 12,8 proc. kobiet zarobki spadły o 10-20 proc., a u 11 proc. - o 20-50 proc. Prawie jedna dziesiąta przyznała, że w wyniku pandemii zarabia mniej o połowę. 42 proc. ankietowanych odpowiedziało zaś, że ich pensja się nie zmieniła. Tylko niewielki odsetek badanych - ok. 5 proc. - dostało jakąkolwiek podwyżkę.

Czytaj też: Pracują więcej za mniej, 12 proc. straciło pracę. Pandemia uderzyła w Polki