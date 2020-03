Kobiety na rynku pracy wciąż muszą walczyć o swoją pozycję

Aż 27 proc. pań uważa, że w pracy kobiety muszą bardziej niż mężczyźni udowadniać swoje racje i kompetencje (fot. fotolia)

Kwestie równych szans na rynku pracy dotyczą obu płci. Jednak w większym stopniu odnoszą się one do kobiet, które nadal są w mniejszości, jeśli chodzi o ich udział we władzach firm. Różnice te są widoczne także w samych opiniach pań i panów na temat wynagrodzeń, awansów czy zajmowanych stanowisk.