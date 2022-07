Klub czytelnika w sklepie. Tak przedsiębiorcy omijają zakaz handlu w niedziele

Klub czytelnika, czyli miejsce w sklepie, w którym można wypożyczyć albo przeczytać książkę, to nowy sposób przedsiębiorców na ominięcie zakazu handlu w niedziele. Pomysł ten funkcjonuje w sieci Carrefour.

Jak informuje portal wiadomoscihandlowe.pl, klub czytelnika, czyli miejsce w sklepie, w którym można wypożyczyć albo przeczytać książkę, to nowy sposób przedsiębiorców na ominięcie zakazu handlu w niedziele. Pomysł ten został wdrożony w co najmniej kilkunastu sklepach w Polsce - pod przynajmniej czterema różnymi szyldami. Niedawno na taki krok zdecydował się franczyzobiorca sieci Carrefour w Warszawie.

Carrefour w rozmowie z wiadomoscihandlowe.pl zapewnia, że spośród 700 sklepów franczyzowych, przeważająca część nie działa w niedziele. Jak podała, 25 proc. placówek jest otwarta, a obsługą klientów zajmują się ich właściciele.

- Carrefour Polska nigdy nie ingeruje w decyzje niezależnych przedsiębiorców. Nie stymulujemy i nie zachęcamy naszych partnerów biznesowych do korzystania z alternatywnych rozwiązań. Oczywiście, monitorujemy rynek z punktu widzenia prawnych uregulowań w tym zakresie - czytamy w oświadczeniu sieci Carrefour przesłanym do redakcji serwisu wiadomoscihandlowe.pl.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, otwieranie sklepów metodą "na klub czytelnika" jest niezgodne z prawem.

- Nasze stanowisko w tej sprawie jest niezmienne. Każdy przedsiębiorca, który próbuje obchodzić przepisy, może spodziewać się kontroli PIP. Przypadki łamania obowiązującego zakazu, w szczególności podejmowanie pozornych działań, będą przez nas sankcjonowane z wykorzystaniem wszystkich posiadanych środków prawnych - przekazał portalowi wiadomoscihandlowe.pl Juliusz Głuski, rzecznik prasowy PIP.

To nie pierwszy pomysł przedsiębiorców na ominięcie przepisów, zakazujących handlu w niedziele. Kierujący sklepem Intermarche w Cieszynie wykorzystali fakt, że w pobliskiej okolicy znajduje się przystanek komunikacji miejskiej i ogłosili się dworcem autobusowym – sklep pełni rolę poczekalni. Inne sklepy sieci założyły na swoim terenie kluby czytelnicze, czynne siedem dni w tygodniu.

- Supermarkety sieci Intermarché, zarządzanej przez Grupę Muszkieterów, prowadzą polscy, niezależni przedsiębiorcy. Mają oni bezpośredni wpływ na kierowanie swoim przedsiębiorstwem. Niezależność ta dotyczy również komplementarnych usług, na których wprowadzenie decydują się właściciele. Grupa Muszkieterów nie ingeruje w decyzje przedsiębiorców, a celem Intermarché jest rozwój szyldu z poszanowaniem prawa właścicieli supermarketów do decydowania o ich spółce - napisało nam wówczas biuro prasowe Grupy Muszkieterzy.

Nowe prawo od lutego

Przypomnijmy, 1 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta ograniczająca omijanie zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi, umożliwiając w swoich placówkach odbiór przesyłek.

Zgodnie z nowelą w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie będą mogły działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności będą stanowić mniej niż 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Nowelizacja wprowadziła także określenie "przeważająca działalność". Ta oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.