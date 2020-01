Kłopoty z rozliczeniem zerowego PIT dla pracowników przed 26. rokiem życia

Do 31 stycznia płatnicy podatku zobowiązani są przekazać do urzędów skarbowych informacje o uzyskanych przychodach tzw. PIT 11. Działy kadrowo-płacowe dwoją się i troją by zdążyć na czas, szczególnie biorąc pod uwagę zupełnie nową wersję formularza PIT 11, którą trzeba skonfigurować w oprogramowaniu kadrowo-płacowym. A tu bramki e-pit w US wykazują błędy i nie przejmują formularzy składanych za najmłodszych podatników.

Wszystko za sprawą odmiennej interpretacji zapisów wyjaśnienia do PIT 11 zawartych w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z 12 rudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Kontrowersja dotyczy właściwego miejsca, w którym należy wykazać przychody uzyskane przez podatnika do 26. roku życia, który nie złożył lub złożył w późniejszym terminie oświadczenie o zastosowaniu zwolnienia podatkowego.

"System e-PIT, za pomocą którego przekazywane są do US deklaracje i informacje podatkowe, został skonfigurowany odmiennie do sposobu, w jaki płatnicy skonfigurowali swoje formularze w systemach kadrowo-płacowych, a co ciekawe również zupełnie odmiennie od stanowiska Ministerstwa Finansów" - alarmuje Grant Thornton i Medicover.

Krajowa Infolinia Podatkowa udziela informacji zgodnie z wytycznymi US i konfiguracją e-PIT. Urzędnicy US dzwonią do płatników z żądaniem sporządzenia korekty. Ministerstwo Finansów w indywidualnych stanowiskach zaprzecza natomiast stanowisko KIS, a zdezorientowani płatnicy nie wiedzą już, na czym stoją i jak poprawnie powinni wykazać przychody pracowników i zleceniobiorców uzyskane od 1 sierpnia 2019 r. i opodatkowane.

"Wszyscy czekamy na oficjalne stanowisko Ministerstwa Finansów i szczegółowy komunikat w tej sprawie, a do zakończenia akcji PIT i wystawienia, sprawdzenia wysłania milionów formularzy PIT zostało zaledwie kilkanaście dni" - pisze Jacek Kowalczy z Grant Thornton i Medicover.

