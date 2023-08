Kłopot z rozliczeniem się z ZUS. Po zmianie płacy minimalnej w Płatniku wyskakuje błąd

To pierwszy miesiąc obowiązywania nowej stawki płacy minimalnej, a więc i Małego ZUS (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

InFakt informuje o problemach z wykonaniem płatności składek za lipiec. Termin mija 21 sierpnia. Tymczasem okazuje się, że program wskazuje na błąd w deklaracji osób korzystających z Małego ZUS Plus, gdy wpisywana wartość podstawy składek jest mniejsza niż 1080 zł.

Jak podaje Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt, mały ZUS jest liczony od podstawy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie i wynosi 30 proc. jego wartości brutto. Od stycznia do czerwca tego roku płaca minimalna była równa 3490 zł, więc podstawa Małego ZUS wynosiła 1047 zł. Od lipca najniższe wynagrodzenie zostało podniesione do poziomu 3600 zł, a w ślad za tym podstawa Małego ZUS wzrosła do 1080 zł.

Co ważne, podwyżka nie dotyczy Małego ZUS Plus. Zgodnie z przepisami (artykuł 18c ustęp 2 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) przy tej preferencji obowiązuje podstawa wynosząca 30 proc. minimalnego wynagrodzenia ze stycznia danego roku. Dla podatników korzystających z Małego ZUS Plus podstawa wyliczenia składek nie powinna się więc zmienić.