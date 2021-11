Kiedy można odmówić pracy przez covid. Sama obawa nie wystarczy

Wykonywanie pracy zgodnie z zakresem zadań jest jednym z podstawowych obowiązków pracownika. W czasach pandemii COVID-19, która wniosła wiele zmian także w życie zawodowe, pojawiają się przypadki, w których pracownicy odmawiają świadczenia pracy, bo boją się zarażenia koronawirusem. Powstaje więc pytanie, czy pracownik w obawie przed COVID-19 może odmówić wykonania polecenia pracodawcy? Jakie przełożenie na kodeks pracy ma stan epidemii COVID-19?

Jak wyjaśnia Adam Domagała, radca prawny z MGM Kancelarii Radców Prawnych Mirosławski, Galos, Mozes w Sosnowcu, sama obawa pracownika związana z panującą epidemią COVID-19 nie wystarczy, by odmówić świadczenia pracy bądź wykonywania poleceń służbowych.

- Zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest sumienne i staranne wykonywanie swoich obowiązków oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę - przypomina radca prawny.

Polecenie wydane przez pracodawcę musi spełniać następujące warunki:

Adam Domagała dodaje też, że na podstawie art. 42 § 4 k.p., w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, może on powierzyć pracownikowi inną pracę, jednak pod pewnymi warunkami. Może być to inna praca niż ta określona w umowie o pracę, przydzielona na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje ona obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Zgodnie z przepisami prawa odmowa wykonania polecenia służbowego przez pracownika może nastąpić w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. Pracownik w takiej sytuacji ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

- Powstrzymanie się od wykonywania pracy może nastąpić wyłącznie w przypadku łącznego wystąpienia przesłanek określonych w art. 210 § 1 k.p., tj. warunki pracy nie odpowiadają bezpieczeństwu i higieny pracy oraz warunki te stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika - podkreśla radca prawny.

Strach przed COVID-19 a odmowa wykonania polecenia

Czy to oznacza, że pracownicy obawiający się wrócić do biura, gdzie mogą zakazić się koronawirusem, lub kiedy nie godzą się na przebieranie w zatłoczonej szatni, mogą odmówić wykonania pracy?

- Sama obawa pracownika związana z panującą epidemią COVID-19 nie może stanowić samoistnej przyczyny odmowy świadczenia pracy bądź wykonywania poleceń służbowych. Zagrożenie dla życia i zdrowia, o którym mowa powyżej, musi być zagrożeniem realnym i obiektywnie sprawdzalnym, a nie potencjalnym, opartym na strachu czy zbiorowej panice ani takim, gdzie zagrożenie byłoby jedynie pośrednie - wyjaśnia Adam Domagała.

Jak dodaje, ocena, czy warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, powinna być dokonywana przy użyciu kryterium obiektywnego.

- W sytuacji, gdy pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, jednorazowe rękawiczki lub płyn do dezynfekcji oraz zapewnia odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m (chyba, że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii), brak będzie uzasadnionych podstaw do odmowy świadczenia pracy przez pracownika lub odmowy wykonania polecenia służbowego, powołując się na zagrożenie wynikające ze stanu epidemii COVID-19 - zaznacza.

W podobnym tonie wypowiada się Malwina Stasiewicz, specjalista prawa pracy z Kancelarii Klisz i Wspólnicy pytana o to, co w sytuacji, kiedy pracownik z obawy o swoje zdrowie – zwłaszcza, kiedy liczba zakażeń rośnie – obawia się powrotu do biura.

- Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracownicy z kolei mogą powstrzymać się od wykonania pracy (w tym przypadku odmówić przyjścia do biura), gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom – ocenia Malwina Stasiewicz.

Aby zatem odmowa przyjścia do biura mogła być uznana za uzasadnioną, pracownik musiałby wykazać, że pracodawca nie zapewnił bezpiecznych i higienicznych warunków pracy - czym dopuścił do naruszenia swoich obowiązków.

Konsekwencje niezasadnej odmowy

A bezpodstawna odmowa może sporo kosztować. Pracownik, odmawiając wykonania polecenia służbowego, nie mając ku temu podstaw, naraża się na odpowiedzialność porządkową w postaci upomnienia lub nagany. Działanie takie może być także zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, bowiem świadome łamanie i niewykonywanie poleceń przełożonych kwalifikowane jest jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.