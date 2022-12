Kazali jej pracować w męskim uniformie. Kobieta w ciele mężczyzny wygrała sprawę przed sądem

Osoba transpłciowa została przyjęta do pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w firmie ochroniarskiej. Choć w toku rekrutacji zleceniodawca traktował powódkę jako kobietę, to kiedy dowiedział się o jej tożsamości płciowej, uniemożliwił jej podjęcie obowiązków. Jako warunek uznał zgodę na pracę w męskim umundurowaniu. Kobieta oddała sprawę do sądu. Teraz Sąd Najwyższy przyznał jej rację.

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, iż zgodnie z orzecznictwem TSUE tożsamość płciowa (rozumiana jako głęboko odczuwane wewnętrzne i indywidualne doświadczenie płci społecznej, która może nie odpowiadać płci określonej przy urodzeniu, włączając w to osobiste odczucie własnej cielesności i inne formy wyrażania własnej płciowości przez ubiór, mowę czy sposób zachowania), objęta jest ochroną prawną. Nie jest natomiast tak, że chroniona jest tylko określona płeć.

Skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego złożył Prokurator Generalny, który twierdził m.in., że pracodawca (przedsiębiorca) został ograniczony w swoich wolnościach i prawach konstytucyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - „mimo że w istocie nie wykazywał żadnych działań dyskryminujących”.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i stanowiska organów innych organizacji międzynarodowych wynika jednoznacznie, że zakaz dyskryminacji ze względu na płeć obejmuje także tożsamość płciową. Nie było to jednak potwierdzone wcześniej w orzecznictwie polskich sądów. W tym kontekście prawomocny wyrok Sąd Okręgowego potwierdzony przez Sąd Najwyższy ma charakter precedensowy.

Zdaniem SN przy ocenie tego, czy doszło do potraktowania osoby transpłciowej mniej korzystnie, powinno się dokonać porównania sytuacji takiej osoby z sytuacją osoby, która nie jest transpłciowa.

Za bezzasadny uznany został również zarzut naruszenia art. 22 Konstytucji RP. Jak wskazał Sąd Najwyższy, wolność działalności gospodarczej nie ma charakteru absolutnego i może być ograniczona w formie ustawowej ze względu na ważny interes publiczny, a granicę wolności gospodarczej stanowi m.in. zakaz dyskryminacji. Za niedopuszczalny w ramach przesłanek szczegółowych został z kolei uznany zarzut naruszenia art. 2 Konstytucji.

Czytaj też: Pracują tak samo, zarabiają mniej. Na niektórych stanowiskach nawet o kilka tysięcy

Ochroniarz czy ochroniarka?

Osoba transpłciowa, której dotyczy sprawa została przyjęta do pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej w firmie ochroniarskiej. Choć w toku rekrutacji zleceniodawca traktował powódkę jako kobietę, to kiedy dowiedział się o jej tożsamości płciowej, to w upokarzających okolicznościach uniemożliwił jej podjęcie obowiązków. Jako warunek uznał zgodę na pracę w męskim umundurowaniu.

Ponieważ jej proces sądowy o ustalenie płci był wówczas w toku, powódka formalnie posługiwała się dokumentem tożsamości wskazującym płeć męską, ale funkcjonowała społecznie i była odbierana zgodnie z żeńską płcią odczuwaną.

Powódka skierowała więc do sądu pozew o odszkodowanie (a jednocześnie zadośćuczynienie) za naruszenie zasady równego traktowania ze względu na płeć (tożsamość płciową) poprzez dyskryminację bezpośrednią i molestowanie.

Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć obejmuje także tożsamość płciową (fot. ilustracyjne/Hippopx)

Osoby transpłciowe unikają kontaktów zawodowych

Jak wynika z badań Rzecznika Praw Obywatelskich, który zaangażował się w sprawę, osoby transpłciowe znacznie rzadziej funkcjonują zgodnie z odczuwaną płcią w życiu zawodowym niż w życiu w prywatnym. Oczekując na orzeczenie o ustaleniu płci, unikają podejmowania pracy związanej z kontaktem z ludźmi, a największą przeszkodą w uczestniczeniu w procesach rekrutacyjnych pozostaje konieczność posługiwania się dokumentami wskazującymi na płeć metrykalną – ujawnienie transpłciowości w momencie okazania dokumentu potęguje bowiem poczucie wykluczenia i upokorzenie.

Z kolei osoby, które pozostają zatrudnione w trakcie tranzycji – lub którym, jak powódce, uda się w tym okresie znaleźć zatrudnienie – muszą mierzyć się z uwłaczającymi żartami, niechęcią, gorszym traktowaniem przez współpracowników i pracodawców i wieloma innymi zachowaniami, które w większości przypadków wypełniają znamiona mobbingu lub molestowania.

Osoby transpłciowe rzadko decydują się jednak reagować na doświadczane przypadki nierównego traktowania. Powodami niepodejmowania działań są obawy o pogorszenie sytuacji, brak wiary w skuteczność działań, a także niechęć do ujawnienia własnej transpłciowości.

W świetle norm konwencyjnych oraz konstytucyjnych, przyznanie ochrony sądowej przed dyskryminacją w zatrudnieniu osobie transpłciowej stanowi realizację wymogu zapewnienia sprawiedliwości społecznej oraz zasady równości. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że do sądowego ustalenia płci powódki doszło później. Osoby transpłciowe są bowiem nimi bez względu na to, czy doszło do sądowego ustalenia płci, czy też nie

- podkreśla Rzecznik Praw Obywatelskich.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl