Katolicy są dyskryminowani w pracy i raczej się to nie zmieni

Zgodnie z art. 42 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania osoby należące do kościołów i związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą na własną prośbę uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt, zgodnie z wymogami wyznawanej przez siebie religii. Chodzi np. o osoby należące do kościoła prawosławnego czy ewangelickiego.

Możliwości zwolnienia nie mają pracownicy którzy należą do kościołów i związków wyznaniowych, w których przypadku święta religijne wypadają w dni ustawowo wolne od pracy (określone ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, czyli 1 i 6 stycznia, w pierwszy oraz drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, 1 i 3 maja, w Zielone Świątki, w Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada oraz 25 i 26 grudnia, a także w niedziele), czyli np. katolicy, których w Polsce jest najwięcej.

Jednocześnie w Kodeksie pracy wskazano wiele sytuacji, gdy pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę w dzień ustawowo wolny nie z uwagi na charakter wykonywanej działalności, ale ze względów organizacyjnych po stronie pracodawcy, m. in. w przypadku wyłączenia dotyczącego pracy zmianowej. Mimo, że tam również są informacje o możliwości zrekompensowania pracy w święta, to - jak zaznacza RPO - pracownicy ci nie mają uprawnienia do takiego żądania w sposób wiążący, które pozwoliłoby im na udział w święcie religijnym (co jest pierwotnym celem gwarancji wolności wyznania).

Pełnomocnik przyjrzy się sprawie nierównego traktowania pracowników wyznania katolickiego

Z prośbą o rozwianie wątpliwości RPO skierował się do Anny Schmidt, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. W odpowiedzi usłyszał, że w ramach przeglądu obowiązujących przepisów równościowych, przewidzianych w Krajowym Programie Działań na Rzecz Równego Traktowania, przeprowadzi dokładną analizę zgłoszonego problemu.

Jednocześnie zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę konstrukcję art. 42 u.g.w.s.w. (Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), w tym wymóg formalnej przynależności pracownika chcącego skorzystać ze zwolnienia od pracy w celu celebracji święta religijnego do związku wyznaniowego, wyjątek ten dotyczy ok. 300 tysięcy pracowników na ponad 17 milionów zatrudnionych w gospodarce narodowej oraz pojedynczych dni w skali roku.

- Rozszerzenie uprawnienia na chrześcijan, których święta przypadają we wszystkie niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy mogłoby wywołać poważne zakłócenia w strategicznych branżach gospodarki, takich jak m.in. energetyka. Ponadto, postulowana zmiana mogłaby sprawić, że osoby nie należące do żadnego wyznania, ale pragnące obchodzić określone rocznice historyczne (np. wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wprowadzenia stanu wojennego, Christopher Street Day) pozbawione byłyby uprawnienia przysługującego większości obywateli tylko z powodu niereligijnego charakteru świąt. Utrzymujące się tendencje demograficzne i obserwowana sekularyzacja społeczeństwa polskiego pozwalają antycypować, że w kolejnych latach rosłaby liczba pracowników pozbawionych tak rozszerzonego uprawnienia - podsumowała Anna Schmidt.

