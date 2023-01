"Kara powinna być dokuczliwa". Szykuje się nowy bat na firmy, inspekcja pracy zapowiada kontrole

Państwowa Inspekcja Pracy ma pomysł, jak zniechęcić do nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Poprze też pomysł resortu pracy, by uzależnić wysokości kary od liczby osób, które pracowały nielegalnie na terenie danego podmiotu.

Uważam, że PIP ma bardzo charakterystyczne zadania, do realizacji których potrzebujemy wysoko wyspecjalizowanej kadry. Zarówno inżynierów, jak i prawników, najlepiej z doświadczeniem. Z uwagi na to, że PIP zajmuje się wieloma dziedzinami gospodarki, potrzebujemy osób, które mają szerokie kompetencje. Począwszy od kwestii związanych z nadzorem rynku, przez prawo pracy, legalność zatrudnienia, BHP, skończywszy na emeryturach pomostowych.

Państwowa Inspekcja Pracy ma ambitne plany na 2023 rok. Chcecie przeprowadzić 60 tys. kontroli. To o 8 tys. więcej niż w 2022 roku. Ale jak to zrobić, skoro budżet PIP na 2023 rok został zmniejszony o 28 mln 420 tys. zł? Lwia część tej kwoty – 20 mln 72 tys. zł – miała być przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń pracowników. Jak więc chce ich pani motywować do działania?

Jakie macie plany rekrutacyjne?

Prowadzimy stały nabór do PIP. Oferty pracy dostępne są na stronach poszczególnych okręgowych inspektoratów pracy. Poszukujemy zarówno pracowników na stanowiska inspektorskie, jak i pracowników merytorycznych. Nawet jeżeli tych pierwszych, z racji ograniczonych możliwości szkoleniowych, nie jesteśmy w stanie wyszkolić w jednym momencie, to staramy się ich pozyskać, przyuczyć do wykonywania pracy i w dalszej perspektywie kierować na szkolenie inspektorskie.

Ile trwa takie szkolenie?

Mniej więcej rok. Szkolenie odbywa się we wrocławskim ośrodku szkoleniowym PIP. Kandydaci muszą się liczyć z dłuższym pobytem we Wrocławiu. Jest to szkolenie teoretyczne, które wiąże się z koniecznością zdania egzaminów wewnętrznych z wielu dziedzin oraz egzaminu państwowego.

Zakres materiału jest szeroki. To nie tylko techniczne bezpieczeństwo pracy, ale też prawna ochrona pracy, legalność zatrudnienia czy zagadnienia związane z Kodeksem postępowania administracyjnego, kwestie postępowania w sprawach o wykroczenia czy Kodeks postępowania karnego.

Niezależnie od zajęć we wrocławskiej szkole, nauka odbywa się również w okręgowych inspektoratach pracy, gdzie potencjalni kandydaci na inspektorów uczestniczą w czynnościach kontrolnych, wykonują pracę w różnych komórkach organizacyjnych PIP. W ten sposób dowiadują się, czym zajmuje się inspekcja pracy, jakie merytoryczne zadania realizuje i w jaki sposób to robi. Tym samym kandydat na inspektora pracy uczy się samodzielnie pracować.

Wynagrodzenie?

Na początek jest to 4800 zł brutto bez dodatku stażowego. To wynagrodzenie kandydata na inspektora pracy, czyli otrzymywane na etapie kształcenia. Po skończeniu szkoleń i zdaniu egzaminów osoba jest zatrudniania w PIP na stanowisku młodszego inspektora pracy i wtedy otrzymuje wynagrodzenie na poziomie 5500 brutto, plus dodatek za staż pracy, który wynosi od 5 do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

Jednak w przypadku instytucji, jaką jest PIP, warto mówić nie tylko o samym wynagrodzeniu. Niezwykle istotnym benefitem, jaki oferujemy, jest praca, która gwarantuje możliwość szeroko pojętego rozwoju merytorycznego. Pracownicy PIP są przez nas nieustannie szkoleni, w związku z czym praca w inspekcji daje gwarancję dobrego startu zawodowego. Poza tym jesteśmy stabilnym pracodawcą. Inspektorzy otrzymują nagrody uzależnione od efektów ich pracy oraz – jak wszyscy urzędnicy państwowi – otrzymują również trzynastki. W sumie średnia pensja wynosi 8 300 brutto.

Plan kontroli Państwowej Inspekcji Pracy na 2023 rok

Wiemy, jak płacicie, kogo zatrudniacie, to teraz zapytam, co inspektorzy PIP będą robili w 2023 roku? Jaki jest plan kontroli?

Nasze obecne, priorytetowe działania zawarte są w trzyletniej strategii. Kontynuujemy więc kontrole w budownictwie. Ważne są dla nas również kontrole zagrożenia czynnikami chemicznymi w środowisku pracy, w tym rakotwórczymi. W tym kontekście na pewno zweryfikujemy prawidłową organizację pracy i sporządzane przez pracodawców oceny ryzyka zawodowego. Dziś zbyt często są one tworzone jedynie dla spełnienia ustawowego obowiązku.

W 2023 roku pojawiło się też wiele nowych zadań. Sprawdzimy, jak funkcjonuje branża mleczarska i czy przestrzegane są w niej zasady BHP oraz normy czasu pracy. Zajmiemy się kwestiami spawania, bo musimy pamiętać, że zmieniają się technologie, a co za tym idzie, zmieniają się zasady bezpieczeństwa. Chcemy zweryfikować, czy są przestrzegane. Szerzej będziemy kontrolowali również sektor morski. W tym celu reaktywowaliśmy sekcję morską w Gdańsku, która ze względu na żeglugę śródlądową ma swoich lokalnych przedstawicieli również w innych województwach. Przyjrzymy się, jak wygląda przestrzeganie czasu pracy w sektorze paliwowym, a dokładniej na stacjach paliw oraz wśród drużyn konduktorskich i trakcyjnych. Z racji dużej liczby wypadków przy pracy sprawdzimy też sektor zakładów górniczych i firm świadczących usługi dla górnictwa.

A praca zdalna? Sejm w styczniu przyjął nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą ten model do prawa pracy. Jak ta zmiana wpłynie na waszą pracę?

Obecnie nowelizacja czeka na podpis prezydenta. Nie mamy jeszcze szczegółowych wytycznych, ale na pewno będziemy dostosowywali nasze procedury kontrole do nowych przepisów. Tym, co będzie podlegało kontroli, są kwestie związane z ustalaniem procedur wewnątrzzakładowych. Te zapisy będą podstawą do tego, by praca zdalna mogła zostać uruchomiona u danego pracodawcy. Będziemy monitorować też, jak w zakładach pracy zostały rozwiązane kwestie dotyczące regulacji związanych np. z dodatkowymi świadczeniami należnymi pracownikom pracującym zdalnie. Ważne będą dla nas również kwestie BHP. Głównie pod kątem tego, czy i jak pracodawca wywiązał się z obowiązku zapoznania pracowników z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

Mówi pani o sprawdzeniu dokumentów, czy są dobrze sporządzone i czy pracownik złożył na nich swój podpis. A co z odwiedzinami w domach pracowników i sprawdzaniem, w jakich warunkach pracują? Wielokrotnie mówiła pani, że PIP nie ma uprawnień, by wchodzić do domów pracowników, ale może jednak warto. Znam wiele osób, które pracują zdalnie i nie mają w domu odpowiedniego fotela. Pracują, siedząc krzywo w rogu kanapy lub na łóżku w sypialni, piszą na komputerze przy świetle nocnej lampki. To wszystko już odbija się na ich zdrowiu. Może warto sprawdzić, jak to wygląda w praktyce?

Powtórzę ponownie – nie będziemy odwiedzać pracowników w domach. Nie ma podstawy prawnej, by w związku z kontrolą wkraczać do prywatnych mieszkań pracowników. Sprawdzaliśmy, jak wygląda sytuacja w innych krajach Europy i okazuje się, że taki jest standard.

Natomiast niewątpliwie to, co jest najbardziej istotne w faktycznym wdrożeniu pracy zdalnej, to przekazanie pracownikom rzetelnych informacji w kontekście prawidłowego i bezpiecznego zorganizowania miejsca pracy. To tym ważniejsze, że w trakcie prac nad ustawą nie przeszedł nasz wniosek, by nie wprowadzać jednej procedury sporządzania oceny ryzyka zawodowego dla pracowników, nie uwzględniając w niej warunków, jakie mają w swoich domach.

Dlatego tak istotne będzie to, by uświadamiać pracownikom, jak ważne jest zadbanie o własne zdrowie. Nie mówię o działaniach, które kończą się złożeniem podpisu na dokumencie i schowaniem go do akt pracownika, ale o budowaniu świadomości dotyczącej zdrowia.

Obciążenia dla kręgosłupa, wady wzroku, kwestie promieniowania magnetycznego – to wszystko dotyczy osób pracujących przy komputerach w nieodpowiednich warunkach. Ile z nas trzyma laptop na kolanach? A to przecież powoduje problemy zdrowotne. O tym się rzadko mówi, a pracownicy o tym zapominają. Dlatego musimy budować świadomość dbania o własne zdrowie. Nie możemy myśleć o przestrzeganiu przepisów prawa tylko w momencie, kiedy może wejść kontrola z PIP. Musimy zadbać o siebie sami. Myślę, że to jest ogromne wyzwanie nie tylko dla PIP, ale też dla pracodawców i pracowników.

Kryzys gospodarczy uderzy w bezpieczeństwo pracowników? Na razie nie ma sygnałów, by tak się działo

Kryzys gospodarczy wisi w powietrzu. Wszystkie dane wskazują, że niebawem wybuchnie. Czy jesteście na to gotowi? Bowiem kiedy pojawia się kryzys, pracownicy zaczynają mieć problemy.

Na bieżąco reagujemy na sygnały pracowników. Takim charakterystycznym sygnałem dla PIP w trudnych sytuacjach gospodarczych jest zazwyczaj sygnalizowane przez pracowników nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń. Na razie uspokajam: o ile wzrosła liczba sytuacji, w których mamy do czynienia z nieterminową wypłatą wynagrodzeń, to na szczęście sama skala niewypłaconych wynagrodzeń nie jest zdecydowanie wyższa niż w 2022 czy w 2021 roku.

Mam świadomość, że sytuacja jest dynamiczna i może się zmieniać. Ale w tym momencie więcej jest sygnałów płynących z rynku o potencjalnych upadłościach zakładów pracy niż zgłaszanych do nas autentycznych sytuacji z tym związanych. Co więcej, pracodawcy cały czas podkreślają, że w niektórych sektorach brakuje rąk do pracy. To też jest element, który warto brać pod uwagę w ocenie nadchodzących zmian w gospodarce narodowej.

Równo rok temu weszły w życie przepisy zwalczające nielegalne zatrudnienie i proceder płacenia pod stołem. Wszystkie konsekwencje takiego działania ponoszą obecnie pracodawcy, a nie jak do tej pory – również pracownicy. Czy ta zmiana w jakikolwiek sposób wpłynęła na pracowników, zgłaszali częściej takie sytuacje?

Nie mamy sygnałów, żeby zmiana przepisów spowodowała wzrost liczby osób zgłaszających potencjalne naruszenia w tym obszarze. My rozpatrujemy to w kontekście nielegalnego zatrudnienia, otrzymywania wynagrodzenia innego niż to, które zostało zadeklarowane w umowie o pracę, lub wypłacania wynagrodzenia bez umowy.

Natomiast mamy świadomość tego, jak trudne jest udowodnienie sytuacji płacenia pod stołem czy w wysokości innej niż zadeklarowana na umowie. Trzeba mieć świadomość, że tym osobom często to się po prostu opłaca. Na zgłoszenia decydują się w momencie, kiedy dochodzi do sporu między stronami takiego kontraktu.

Co do legalności zatrudnienia, jak wygląda sytuacja Ukraińców na rynku pracy? Nie znają języka, naszego prawa, przez co łatwo mogą paść ofiarą nieuczciwych przedsiębiorców. Tym bardziej że jak pokazują dane resortu pracy, 70 proc. z nich pracuje na śmieciówkach, 20 proc. na podstawie umowy na czas określony, reszta na podstawie innych typów umów.

W 2022 roku we wrześniu i październiku przeprowadziliśmy akcję kontrolną dotyczącą osób zatrudnionych na podstawie przepisów wprowadzonych w marcu przez polski rząd, czyli na podstawie elektronicznego powiadomienia powiatowego urzędu pracy o powierzeniu pracy Ukraińcom.

Łącznie od wybuchu wojny przeprowadziliśmy blisko 3000 takich kontroli (w tym 1400 w ramach wspomnianej akcji). Sprawdziliśmy legalność powierzenia pracy niemal 10 000 cudzoziemców pracujących na podstawie powiadomień. Nielegalne zatrudnienie stwierdziliśmy w 652 przypadkach, to ok. 6,6 proc. wszystkich cudzoziemców zatrudnionych w tym trybie przez skontrolowane przez nas firmy.

Dużo? Mało?

Mało. Z perspektywy roku 2021, kiedy cudzoziemcy byli zatrudniani na podstawie bardziej rygorystycznych przepisów, odsetek stwierdzonych przypadków nielegalnego powierzenia pracy w 2022 roku był mniejszy. Kiedy zmniejszono liczbę wymogów do spełnienia, liczba przypadków nielegalnego zatrudniania spadła.

Może więc uproszczenie procedur zatrudniania cudzoziemców to sposób, żeby zatrudniać ich legalnie?

Nie.

Dlaczego?

Jesteśmy w stanie skontrolować tylko odsetek rynku. Te osoby były wybrane z informacji zamieszczonych na rządowej stronie. Wzięliśmy pod uwagę branże, w których do naruszeń dochodzi najczęściej. I nawet jeśli nieprawidłowości dotyczyły tylko 652 osób, to i tak tej nielegalnej pracy nie powinny wykonywać.

To jak zniechęcić do nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców?

Uproszczenie przepisów jest jak najbardziej dobrym krokiem, ale powinno być ono bardzo mądrze przeprowadzone. Zatrudnienie na podstawie powiadomienia ma miejsce w związku ze specyficzną sytuacją u naszych sąsiadów. Ale nie powinno być standardem.

Dlaczego?

Po pierwsze rynek pracy dla obywateli spoza UE jest regulowany również w innych unijnych krajach. Po drugie, państwo musi być w stanie kontrolować choćby to, na ile jesteśmy w stanie powierzyć obcokrajowcom pracę na warunkach funkcjonujących w Polsce. Jeżeli otworzymy rynek pracy dla wszystkich cudzoziemców, bez względu na to, jakiej są narodowości, to może okazać się, że nie będziemy w stanie nad tym zapanować, co spowoduje, że standardy zatrudnienia tych osób znacząco spadną. W 2022 roku wydano ponad 780 tys. pozwoleń na pracę w oparciu o przywoływane wcześniej powiadomienie powiatowego urzędu pracy. Gdyby doszły do tego inne narodowości, to myślę, że byłaby to skala, która dla straży granicznej, PIP czy innych służb byłaby nie do opanowania.

Zatem uproszczeniu procedur mówię „tak”, ale nadal muszą one chronić polski rynek pracy przed zalewem nierejestrowanej pracy. Musimy mieć możliwość kontrolowania sytuacji na rynku pracy.

Ma pani na myśli jakieś konkretne rozwiązania?

Postulujemy zmianę dotyczącą wprowadzenia obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego cudzoziemców przed rozpoczęciem przez nich pracy. Takie rozwiązanie dałoby nam wiedzę, czy za pracowników opłacane są składki już od pierwszego dnia pracy, a nie od momentu, kiedy pojawiamy się w firmie na kontroli. Wtedy zazwyczaj słyszymy, że dany pracownik właśnie zaczął pracę i akurat jest pierwszy dzień. Szczególnie wymowne jest to, kiedy mamy do czynienia z ciężkim wypadkiem przy pracy, bo taki pracownik np. spadł z rusztowania.

Myślę, że wprowadzenie takiego mechanizmu ułatwiłoby przedsiębiorcom zatrudnienie obcokrajowców, ale jednocześnie umożliwiłoby państwu jeszcze lepszą kontrolę nad tym, w jakich warunkach i na jakich zasadach wykonują oni pracę.

A kary? Inspektorzy mogą nałożyć karę w wysokości maksymalnie 2 tys. zł, w razie recydywy 5 tys. zł. Z kolei sąd może ukarać grzywną do 30 tys. zł. W pierwszym przypadku średnia wysokość mandatu w 2021 r. wyniosła 1,2 tys. zł, w drugim 2,4 tys. zł. Te kwoty pokazują, że w Polsce bardziej opłaca się łamać prawo pracy, niż je przestrzegać. A przykład policji pokazuje, że kiedy uderzy się społeczeństwo po kieszeni, to ludzie potrafią dostosować się do przepisów. Policja podaje, że odkąd w górę poszły wysokości mandatów, na drogach jest mniej piratów i fanów szybkiej jazdy.

Dla pełnej informacji – wyjątek stanowi łamanie przepisów o zakazie handlu w niedzielę, gdzie kara może być dużo wyższa. Kiedy PIP mówi o podniesieniu kar, to pojawia się ogromny opór, szczególnie wśród przedsiębiorców. Dzieje się tak, mimo że sami wnioskują o to, żeby działania kontrole były bardziej efektywne. Widzą, że działania firm, które zatrudniają nielegalnie, które płacą pod stołem, które tak naprawdę czerpią korzyści z tego, że są w stanie wykazać niższe koszty funkcjonowania i być bardziej atrakcyjnymi na przykład podczas udziałów w przetargach, naruszają zdrowe zasady konkurencji.

Jeśli nie kary, to co?

Po pierwsze edukowanie i promowanie pozytywnych zachowań. W dalszej kolejności weryfikowanie zasad działania i kontrola. Dopiero jeśli te działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów – a mamy firmy, u których wielokrotnie stwierdzamy łamanie tych samych przepisów – to mówimy o karach. I zgadzam się, że zapłacenie kary w wysokości 2 czy 5 tys. zł niejednokrotnie pracodawcom opłaca się bardziej niż przestrzeganie prawa pracy. Jest zdecydowanie mniejszym obciążeniem niż zapłacenie pracownikowi co najmniej minimalnej stawki, odprowadzenie od tego podatków, składek na ubezpieczenie społeczne. Kiedy firma zatrudnia nielegalnie kilka osób, ma z tego nielegalnego procederu jeszcze większy zysk.

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej trwają prace nad zmianą ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czy ustawy o cudzoziemcach. Pojawiła się tam propozycja, by uzależnić wysokość kary od liczby osób, które pracowały nielegalnie na terenie danego podmiotu. Poprzemy ten pomysł. Powiązanie wysokości kary ze skalą tego zjawiska jest sensowne. Kara powinna być dokuczliwa, odczuwalna i zniechęcająca do potencjalnego naruszenia przepisów w przyszłości. Dzięki temu ma też charakter prewencyjny.

Wspomniała pani o drogach, a to bardzo dobry przykład. Kiedy dość wyraźnie wzrosły mandaty, to ludzie zwolnili. Teraz kara jest na tyle wysoka, że boli, uderza po kieszeni.

My wnioskowalibyśmy o podwyższenie kar w przypadku firm, które wielokrotnie popełniają te same wykroczenia. Podobne mechanizmy stosują inne kraje UE. I tam polscy przedsiębiorcy, chcąc funkcjonować na rynkach, potrafią dostosować się do przepisów. Zapewne wpływ na to ma świadomość, że nałożone na nich sankcje za uporczywe łamanie prawa mogą spowodować konieczność opuszczenia przez nich rynku, a nawet likwidację firmy.

Podchody firm do złamania zakazu handlu w niedzielę w 2023 roku nie powinny mieć miejsca

Na koniec chciałam poruszyć kolejny wątek, którym w 2022 roku żyła cała Polska – pomysły kolejnych sieci handlowych na obchodzenie zakazu handlu w niedzielę. Co rusz pisaliśmy na łamach PulsHR.pl o kolejnych zakusach sklepów, żeby działać siedem dni w tygodniu. Czy w 2023 r., kiedy kryzys wpłynie na rynek, takich sytuacji będzie więcej?

W 2022 roku przeprowadziliśmy ponad 2800 kontroli w tym zakresie. Szliśmy dwutorowo. Błyskawicznie podjęliśmy bardzo stanowcze działania, w które również zaangażowało się Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Pomógł nam również prokurator krajowy, który włączył się w nasze działania poprzez skierowanie kasacji od dwóch orzeczeń sądu okręgowego w zakresie spraw dotyczących wniosku o ukaranie związane z łamaniem zakazu handlu w niedzielę.

To spowodowało, że żadna z sieci handlowych nie chciała być tą pierwszą, która złamie zakaz handlu. Tym bardziej że w naszej ocenie został on bardzo mocno uszczelniony, kiedy 1 lutego 2022 r. weszła w życie nowelizacja przepisów.

Pomysły, które się pojawiały, odbieraliśmy bardziej jako testowanie rynku niż samą próbę otwarcia sklepu. Firmy chciały sprawdzić, czy po zaostrzeniu przepisów znów będzie można mówić o bezsilności organów państwa w wyegzekwowaniu przestrzegania tego zakazu. Na tym gruncie pojawiły się kontrowersyjne pomysły w postaci otwierania wypożyczalni książek lub sprzętów sportowych, klubów czytelnika, zakładów leczniczych, a nawet zakładów pogrzebowych. Natomiast w związku z tym, że przepisy po zmianie są precyzyjne, trudno jest je obejść.

Dodatkowo wydaliśmy stanowisko, w którym sprecyzowaliśmy, w jaki sposób będziemy podchodzić do tych poszczególnych kwestii zawartych w przepisach o zakazie handlu w niedzielę. Ponadto tam, gdzie zakłady pracy otwierały się w niedzielę, prowadziliśmy aktywnie czynności kontrolne, nie poprzestając na jednej wizycie, przychodziliśmy również na wizyty pokontrolne i sprawdzaliśmy, czy nasze zalecenia są wdrażane. Tam, gdzie nie były realizowane, wyciągaliśmy konsekwencje w postaci albo wniosków o ukaranie do sądu, albo kierowanie zawiadomień do prokuratury o uporczywym naruszaniu uprawnień pracowniczych. To wszystko spowodowało, że obecnie należy uznać, iż sytuacja na rynku jest ustabilizowana.

