Już wkrótce ważne zmiany w umowach o pracę. Dotkną pracodawców i pracowników

Przygotowywana przez resort pracy nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza wiele zmian w zasadach zawierania umów o pracę na okres próbny. Oto najważniejsze zmiany dotyczące umów o pracę. Nowelizacja Kodeksu pracy zawiera wiele zmian dotyczących zawierania umów o pracę (fot. Gabrielle Henderson/Unsplash)

Na początku sierpnia minął termin na wprowadzenie do polskiego prawa dwóch unijnych dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.

Pierwsza jest w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, tzw. transparency directive, druga dotyczy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów, tzw. dyrektywa work-life balance.

Najnowsza wersja nowelizacji Kodeksu pracy, która wprowadza zmiany zawarte w dyrektywach została opublikowana na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego 15 lipca 2022 r. Do tej pory nie trafiła do Sejmu. Nowela zawiera wiele zmian dotyczących zawierania umów o pracę.

Zmiany w umowie na okres próbny

Po wejściu w życie nowych przepisów umowy o pracę na okres próbny będą mogły być zawierane tak jak dotychczas na okres 3 miesięcy, ale także na krótszy okres w zależności od planowanego czasu zatrudnienia pracownika po umowie na okres próbny.

Umowy o pracę na okres próbny będą mogły być zawarte na następujące okresy:

1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia następnie umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 i krótszy niż 12 miesięcy;

3 miesięcy – w pozostałych przypadkach.

Jak wyjaśniają eksperci z firmy doradczej Grant Thornton, strony będą miały możliwość jednorazowego wydłużenia umowy próbnej, ale nie dłużej niż o miesiąc, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy. Do tego firmy będą miały możliwość przedłużyć umowę próbną o czas urlopu oraz innej usprawiedliwionej nieobecności, ale tylko w sytuacji, jeśli zostanie to uzgodnione w zapisach umowy.

To, co się nie zmieni, to cel zawarcia takiej umowy. Zawierana jest po to, by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości jego zatrudnienia przy danym rodzaju pracy.

Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy będzie on miał być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.

