Już wkrótce przedsiębiorcy mogą dostać sporą obniżkę składek ZUS

Wakacje w opłacaniu składek do ZUS-u mają w swojej ofercie wyborczej m.in. Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga.

Jak podaje Business Insider, propozycja Koalicji Obywatelskiej (KO) przewiduje coroczny "urlop dla przedsiębiorców", w ramach którego przez 1 miesiąc nie płaciliby oni składek na ubezpieczenia społeczne i otrzymywaliby świadczenie urlopowe w wysokości połowy płacy minimalnej.

Cytowany przez Business Insider ekspert emerytalny i rynku pracy Oskar Sobolewski zwraca uwagę, że w praktyce oznacza to obniżenie składek o 1/12. Objęłoby ono wszystkich przedsiębiorców, w tym funkcjonujących od wielu lat, a nie tylko tych, którzy dopiero rozkręcają biznes.

Gdyby zmiany zaproponowane przez KO weszły w życie, to przedsiębiorca odprowadzający składki na zwykłych zasadach (od podstawy w wysokości 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia) średnio zyskiwałby miesięcznie ok. 309 zł. Jednak istnieje ryzyko, czy nie doprowadzi to do wymuszenia zatrudnienia na umowach B2B, skoro skorzystanie z usług osoby zarobkującej na własnej działalności będzie jeszcze bardziej opłacalne niż zatrudnienie na etacie. Inna sprawa, na jaką trzeba zwrócić uwagę, to fakt, że już teraz przedsiębiorcy wpłacają do systemu emerytalnego wyraźnie mniej niż pracownicy. Po zmianach wpłacaliby jeszcze mniej.